Un judecător a anulat interdicţia impusă de Trump la Casa Albă împotriva CNN, MS NOW și Politico

Un judecător federal i-a ordonat joi preşedintelui SUA, Donald Trump, să restabilească accesul la Casa Albă pentru jurnaliştii de la CNN, MS NOW şi Politico.

Donald Trump, în timpul unei conferințe de presă Foto: EPA EFE

UPDATE Încă un eșec pentru Trump

Un judecător federal i-a ordonat joi preşedintelui SUA, Donald Trump, să restabilească accesul la Casa Albă pentru jurnaliştii de la CNN, MS NOW şi Politico, afirmând că interdicţia impusă celor trei instituţii media este, probabil, neconstituţională, relatează Reuters.

Într-un eşec major pentru Trump într-una dintre cele mai mari bătălii ale sale cu presa, judecătorul federal districtual Tim Kelly a emis ordonanţa în cadrul unui proces intentat de organizaţiile media pentru a contesta interdicţia pe care preşedintele republican a anunţat-o în data de 18 septembrie.

Preşedintele republican a creat o surpriză pe 18 septembrie, anunţând că va bloca „cu efect imediat” accesul posturilor CNN şi MS NOW, precum şi al publicaţiei online Politico, acuzându-le că difuzează „informaţii false”.

Cele trei instituţii media au ripostat luni, sesizând justiţia împotriva unei „atacuri directe la adresa Primului amendament” al Constituţiei americane, care garantează libertatea presei, şi a unei „încălcări flagrante a principiilor noastre constituţionale cele mai fundamentale”.

Judecătorul Timothy Kelly a încheiat şedinţa după mai puţin de o oră, promiţând părţilor „un răspuns cât mai curând posibil”, fără alte precizări, scrie News.

Cu toate acestea, el s-a arătat sceptic cu privire la respectarea de către Casa Albă a jurisprudenţei în materie de notificare prealabilă pentru astfel de decizii.

Reprezentantul guvernului, Michael Velchik, l-a îndemnat să nu ia o decizie înainte de sfârşitul zilei de vineri, termenul stabilit de Casa Albă în trei scrisori datate marţi, trimise de serviciul său de presă către fiecare dintre companiile vizate, pentru a contesta excluderea acestora.

Preşedintele „a oferit acestor trusturi o procedură prin care să conteste aceste incidente”, a asigurat el.

În aceste scrisori, CNN, MS NOW şi Politico sunt acuzate în special de informaţiile difuzate în ultimele luni cu privire la penuria de muniţie a forţelor armate americane ca urmare a războiului împotriva Iranului, contestată de Donald Trump, dar confirmată de un raport al Pentagonului la jumătatea lunii septembrie.

Însă avocatul companiilor, Theodore Boutrous, a denunţat justificările aduse a posteriori, subliniind că Donald Trump, în anunţul său de săptămâna trecută, nu a menţionat „securitatea naţională”, ci, în esenţă, nemulţumirea sa faţă de acoperirea mediatică a acţiunilor sale, considerată pur „negativă”.

„Şi, dintr-odată, totul devine o chestiune de securitate naţională”, a comentat el ironic.

În cazul CNN, de exemplu, doar unul dintre cele patru articole incriminate a fost scris de un jurnalist care deţinea un permis de acces la Casa Albă, a subliniat avocatul, văzând în acest lucru o dovadă suplimentară că este vorba într-adevăr de „represalii” din partea preşedintelui.

Această excludere i-a determinat pe ceilalţi patru membri ai „pool-ului” televizat de la Casa Albă - CBS, ABC, NBC şi Fox - să decidă să înceteze participarea la acest sistem crucial, într-un gest fără precedent de solidaritate cu CNN.

Miercuri, în a treia zi de blocare a acestui flux video distribuit posturilor de televiziune, nici Fox News, nici CNN, nici MS NOW nu au transmis în direct imaginile cu primirea de către Donald Trump a preşedintelui chinez Xi Jinping în apropiere de Washington.

În timpul primului său mandat, Donald Trump i-a retras acreditarea unui jurnalist de la CNN în urma unui schimb de replici tensionat. Sub presiunea unei hotărâri judecătoreşti, Casa Albă i-a restituit legitimaţia după douăsprezece zile.

Donald Trump a lăsat să se înţeleagă în ultimele zile că se aşteaptă la o nouă decizie favorabilă mass-mediei, indicând deja pe reţeaua sa Truth Social că „va face apel”.

Într-o memorie depusă la dosar în vederea acestei audieri, secretarul Justiţiei revendică dreptul preşedintelui Statelor Unite de a interzice mass-mediei accesul în anumite zone ale Casei Albe, la propria sa discreţie.

„Accesul la Casa Albă este un privilegiu, nu un drept”, afirmă ministerul în acest document prezentat marţi seara.

Însă judecătorul a indicat că intenţionează să se pronunţe imediat asupra cererii de restituire a ecusoanelor, fără a lua o decizie cu privire la această chestiune în acest stadiu.

Administraţia Trump reia astfel aceleaşi argumente pe care le-a folosit împotriva agenţiei de presă Associated Press, un pilon al jurnalismului american, care a fost exclusă în 2025 din Biroul Oval pentru că a refuzat să adopte denumirea „Golful Americii” pentru Golful Mexicului.

Asociaţia corespondenţilor de la Casa Albă, precum şi aproximativ cincizeci de instituţii media, şi-au exprimat, într-un document depus în cadrul procedurii, sprijinul faţă de acţiunea intentată de CNN, MS NOW şi Politico.