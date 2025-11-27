search
Joi, 27 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Cine este afganul suspectat că a tras asupra militarilor la Washington: zece ani în armata afgană și legături cu CIA

0
0
Publicat:

Bărbatul afgan suspectat că a deschis focul asupra a doi militari ai Gărzii Naționale în centrul Washingtonului, la doar câteva străzi de Casa Albă, ar fi lucrat anterior cu armata Statelor Unite și CIA în Afganistan. Presa americană îl identifică pe atacator ca fiind Rahmanullah Lakanwal, în vârstă de 29 de ani.

Bărbatul suspectat că a împușcat doi militari în apropierea Casei Albe FOTO: X/ @PatrioteEngager
Bărbatul suspectat că a împușcat doi militari în apropierea Casei Albe FOTO: X/ @PatrioteEngager

Potrivit Fox News, suspectul ar fi ajuns în Statele Unite în septembrie 2021, la scurt timp după retragerea trupelor americane din Afganistan. Postul de televiziune citează declarațiile fostului director CIA John Ratcliffe, care susține că bărbatul „a lucrat pentru Statele Unite la Kandahar, în sudul Afganistanului, unde se afla una dintre cele mai importante baze americane”. 

În urma retragerii dezastruoase din Afganistan a lui Joe Biden, administrația Biden a justificat aducerea presupusului atacator în Statele Unite în septembrie 2021 din cauza activității sale trecute cu Guvernul american, inclusiv CIA, ca membru al unei forțe partenere la Kandahar”, a declarat John Ratcliffe pentru Fox News.

La rândul său, Donald Trump a afirmat că suspectul „este un străin care a intrat în țara noastră din Afganistan” și că „a fost adus aici de Guvernul Biden în septembrie 2021”Președintele a condamnat incidentul, pe care l-a calificat drept „act de teroare”, într-un discurs susținut în Florida cu ocazia Thanksgiving. 

Atacul armat din centrul Washingtonului

Incidentul s-a produs miercuri după-amiază, într-o zonă din centrul Washingtonului unde, din august, sute de rezerviști ai Gărzii Naționale patrulează la cererea președintelui Trump. Autoritățile locale s-au opus acestei desfășurări.

Într-o postare pe Truth Social, Donald Trump a anunțat că cei doi militari au fost „grav răniți”, iar atacatorul se află și el „grav rănit”. Acesta l-a numit pe suspect un „animal” care „își va plăti scump fapta”.

Potrivit șefului Poliției din Washington, Jeffery Carroll, suspectul „a venit la colțul străzii” la ora locală 14.15, „și-a ridicat arma de foc și a tras către membri ai Gărzii Naționale” aflați în patrulare. Alți militari au intervenit rapid și l-au imobilizat, rănindu-l în timpul operațiunii.

Primărița Muriel Bowser a precizat că „tirurile erau țintite”, iar directorul poliției federale, Kash Patel, a anunțat că cei doi militari răniți, originari din West Virginia, sunt în continuare în „stare critică”.

Identificarea suspectului și mărturiile celor care l-au cunoscut

Presa americană îl identifică pe atacator ca fiind Rahmanullah Lakanwal, în vârstă de 29 de ani. Un apropiat al acestuia, contactat de NBC News, a confirmat că ambii au servit anterior în armata afgană. Lakanwal ar fi lucrat timp de zece ani alături de Forțele Speciale americane și a fost staționat la o bază din Kandahar.

„Noi eram cei vizați de talibani în Afganistan”, a declarat bărbatul pentru ABC News. El s-a arătat șocat de cele întâmplate: „Nu-mi vine să cred că a făcut așa ceva”.

Martorul, rănit în trecut în timpul serviciului militar, a spus că nu a mai vorbit cu Lakanwal de câteva luni. Acesta a povestit că ultimul loc de muncă al suspectului a fost la Amazon și a cerut sprijin pentru a înțelege ce s-a întâmplat: „Am nevoie de ajutorul vostru să aflu ce s-a întâmplat”, a spus el printre lacrimi.

Rahmanullah Lakanwal, originar din provincia Khost, s-a stabilit împreună cu soția și cei cinci copii în Bellingham, statul Washington. 

În declarațiile sale de miercuri, Donald Trump a descris din nou Afganistanul drept „o gaură de șobolani pe pământ”

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă
digi24.ro
image
Ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare: Avem fondurile europene aigurate pe 2026. Deficitul rămâne în parametrii
stirileprotv.ro
image
Ceață, vânt, ploi și din ce în ce mai frig. Prognoza de ultimă oră a meteorologilor ANM pentru Gândul: „S-a emis și un cod galben de ploi însemnate cantitativ”
gandul.ro
image
Vin viiturile: Cod galben de inundații în 11 județe
mediafax.ro
image
Maghiarii îl laudă pe Gigi Becali pentru transferul făcut la FCSB: „Nu degeaba a dat atâția bani”
fanatik.ro
image
Cum și-a falsificat ministrul apărării Ionuț Moșteanu primul CV ca membru al Guvernului. Universitatea Athenaeum: „Nu a fost niciodată student la noi”
libertatea.ro
image
Guvernul cumpără robe pentru magistrații de la ÎCCJ. Cât costă un „costum” de judecător
digi24.ro
image
Verdict uriaș în procesul care a „zguduit” fotbalul românesc: răsturnare la Curtea de Apel!
gsp.ro
image
N-a mai rezistat! Primul jucător de la Inter care îi "sare în cap" lui Cristi Chivu
digisport.ro
image
S-a votat! Înmatricularea mașinilor se va face în totalitate online, românii scapă de drumul la ghișeu
stiripesurse.ro
image
Niște români au descoperit cum să fure banii din bancomatele din UK. Polițiștii au găsit ceva surprinzător la ei acasă, în România
antena3.ro
image
Viitorul programului RetuRO: reciclarea borcanelor, a sticlelor de borş şi oţet şi a cartoanelor
observatornews.ro
image
Moment bizar în timpul unui monolog oferit de Volodimir Zelensky. Ceva alb îi cade din nas, în timp ce vorbește
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, ce apariție lângă românca faimoasă cu avere de peste 800 de milioane de euro
prosport.ro
image
Cum se recalculează pensia pentru cei care au lucrat în condiții deosebite și speciale
playtech.ro
image
Gigi Mulţescu, primire ostilă la Universitatea Craiova: “Au spus că a venit dinamovistul ăla!”. Cum i-a câștigat pe olteni. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Un nou nume a ales să vorbească: "Fetele au intrat într-un șoc. Au plecat plângând. A fost groaznic!"
digisport.ro
image
De ce s-au certat judecătorii CCR pe Pilonul III: doar magistrații de carieră au susținut că statul nu poate schimba un contract privat
stiripesurse.ro
image
Cel puțin 55 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 280 sunt dispărute în Hong Kong! Pompierii se luptă în continuare cu flăcările
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
CICLONUL polar Adel aduce fenomene extreme în România. Când ninge în Bucureşti, ultimele anunţuri făcute de ANM
romaniatv.net
image
După prea multe luni în Thailanda, Radu Vâlcan numai suportă frigul din România. Cum umblă îmbrăcat prezentatorul de la „Insula iubirii” PAPARAZZI FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Verdict uriaș în procesul care a „zguduit” fotbalul românesc: răsturnare la Curtea de Apel!
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Cum a descoperit un tânăr de 32 de ani cancerul la gură după simptome aparent banale
actualitate.net
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
click.ro
image
Marile schimbări astrale ale anului 2026: cine va avea noroc, cine trebuie să fie atent și de ce
click.ro
image
Șase români - lux și fortărețe după ce au jefuit 700.000 de lire din bancomate în UK. Mesajul gravat pe fundul piscinei
click.ro
Rita Ora foto GettyImages 1831153764 jpg
„Dumnezeul Sexului”. Așa îl descrie o celebră cântăreață pe soțul ei. Care e ritualul lor în pat?
okmagazine.ro
DICK VAN DYKE foto Profimedia jpg
Peste câteva zile împlinește 100 de ani! Îndrăgitul actor este acum „orb, surd și țintuit la pat”
clickpentrufemei.ro
Stefan cel Mare png
Cum a fost manipulat Ștefan cel Mare de nevasta mult mai tânără decât el
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Florin Dumitrescu, în gura internauților. A fost dur taxat după ce a avut un comportament nepotrivit față de o gravidă: „Comportament execrabil”
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni

OK! Magazine

image
„Am făcut atâta sex, încât m-am săturat!” Ce actriță faimoasă a ajuns să refuze întâlnirile intime

Click! Pentru femei

image
JLo a primit șase inele de logodnă, iar acum încearcă să ne vândă nouă astfel de bijuterii!

Click! Sănătate

image
De ce crește libidoul iarna: știința din spatele fenomenului