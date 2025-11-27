Cine este afganul suspectat că a tras asupra militarilor la Washington: zece ani în armata afgană și legături cu CIA

Bărbatul afgan suspectat că a deschis focul asupra a doi militari ai Gărzii Naționale în centrul Washingtonului, la doar câteva străzi de Casa Albă, ar fi lucrat anterior cu armata Statelor Unite și CIA în Afganistan. Presa americană îl identifică pe atacator ca fiind Rahmanullah Lakanwal, în vârstă de 29 de ani.

Potrivit Fox News, suspectul ar fi ajuns în Statele Unite în septembrie 2021, la scurt timp după retragerea trupelor americane din Afganistan. Postul de televiziune citează declarațiile fostului director CIA John Ratcliffe, care susține că bărbatul „a lucrat pentru Statele Unite la Kandahar, în sudul Afganistanului, unde se afla una dintre cele mai importante baze americane”.

„În urma retragerii dezastruoase din Afganistan a lui Joe Biden, administrația Biden a justificat aducerea presupusului atacator în Statele Unite în septembrie 2021 din cauza activității sale trecute cu Guvernul american, inclusiv CIA, ca membru al unei forțe partenere la Kandahar”, a declarat John Ratcliffe pentru Fox News.

La rândul său, Donald Trump a afirmat că suspectul „este un străin care a intrat în țara noastră din Afganistan” și că „a fost adus aici de Guvernul Biden în septembrie 2021”. Președintele a condamnat incidentul, pe care l-a calificat drept „act de teroare”, într-un discurs susținut în Florida cu ocazia Thanksgiving.

Atacul armat din centrul Washingtonului

Incidentul s-a produs miercuri după-amiază, într-o zonă din centrul Washingtonului unde, din august, sute de rezerviști ai Gărzii Naționale patrulează la cererea președintelui Trump. Autoritățile locale s-au opus acestei desfășurări.

Într-o postare pe Truth Social, Donald Trump a anunțat că cei doi militari au fost „grav răniți”, iar atacatorul se află și el „grav rănit”. Acesta l-a numit pe suspect un „animal” care „își va plăti scump fapta”.

Potrivit șefului Poliției din Washington, Jeffery Carroll, suspectul „a venit la colțul străzii” la ora locală 14.15, „și-a ridicat arma de foc și a tras către membri ai Gărzii Naționale” aflați în patrulare. Alți militari au intervenit rapid și l-au imobilizat, rănindu-l în timpul operațiunii.

Primărița Muriel Bowser a precizat că „tirurile erau țintite”, iar directorul poliției federale, Kash Patel, a anunțat că cei doi militari răniți, originari din West Virginia, sunt în continuare în „stare critică”.

Identificarea suspectului și mărturiile celor care l-au cunoscut

Presa americană îl identifică pe atacator ca fiind Rahmanullah Lakanwal, în vârstă de 29 de ani. Un apropiat al acestuia, contactat de NBC News, a confirmat că ambii au servit anterior în armata afgană. Lakanwal ar fi lucrat timp de zece ani alături de Forțele Speciale americane și a fost staționat la o bază din Kandahar.

„Noi eram cei vizați de talibani în Afganistan”, a declarat bărbatul pentru ABC News. El s-a arătat șocat de cele întâmplate: „Nu-mi vine să cred că a făcut așa ceva”.

Martorul, rănit în trecut în timpul serviciului militar, a spus că nu a mai vorbit cu Lakanwal de câteva luni. Acesta a povestit că ultimul loc de muncă al suspectului a fost la Amazon și a cerut sprijin pentru a înțelege ce s-a întâmplat: „Am nevoie de ajutorul vostru să aflu ce s-a întâmplat”, a spus el printre lacrimi.

Rahmanullah Lakanwal, originar din provincia Khost, s-a stabilit împreună cu soția și cei cinci copii în Bellingham, statul Washington.

În declarațiile sale de miercuri, Donald Trump a descris din nou Afganistanul drept „o gaură de șobolani pe pământ”.