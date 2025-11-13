search
Joi, 13 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Operațiunea secretă prin care CIA a sabotat producția de opiu din Afganistan

0
0
Publicat:

Timp de mai bine de un deceniu, Agenția Centrală de Informații a Statelor Unite (CIA) a derulat o operațiune secretă prin care a încercat să reducă potența culturilor de mac din Afganistan – sursa principală a opiului transformat ulterior în heroină. Programul a implicat împrăștierea, din aer, a semințelor de mac modificate, cu scopul de a produce plante care conțin cantități minime din substanțele chimice utilizate la fabricarea drogurilor.

Cultură de mac în Afganistan/FOTO:X
Cultură de mac în Afganistan/FOTO:X

Potrivit The Washington Post, care citează 14 persoane familiarizate cu programul, dar care au solicitat anonimatul, proiectul a fost inițiat în 2004 și s-a desfășurat intermitent până în jurul anului 2015. Detaliile privind eficiența, costurile sau amploarea operațiunii rămân clasificate.

În perioada războiului din Afganistan (2001–2021), Statele Unite au încercat prin diverse metode să limiteze comerțul cu opiu, considerat un factor care alimenta corupția guvernului afgan și finanța activitățile talibanilor. Disputele dintre agențiile americane și partenerii occidentali s-au concentrat asupra modului în care se putea reduce producția fără a afecta sprijinul fermierilor afgani față de administrația de la Kabul.

În timp ce discuțiile oficiale se concentrau pe măsuri convenționale – precum stropirea aeriană cu erbicide sau răscumpărarea recoltelor – CIA desfășura un program secret de alterare genetică a culturilor de mac. Zborurile nocturne, efectuate inițial cu aeronave britanice de tip C-130, ar fi avut loc în provinciile Helmand și Nangarhar, principalele zone de cultivare a macului.

Semințele folosite nu ar fi fost modificate genetic prin tehnici moderne de editare, ci obținute prin selecție și încrucișare, pentru a produce plante cu un conținut scăzut de alcaloizi. Planul era ca aceste plante să se încrucișeze treptat cu soiurile locale, reducând astfel calitatea generală a culturilor de opiu.

Nici Pentagonul, nici Departamentul de Stat nu au fost pe deplin informate despre operațiune

Programul ar fi fost aprobat printr-o autorizație prezidențială clasificată („finding”) semnată de George W. Bush, ceea ce îi conferea un statut legal în cadrul guvernului SUA. Nici Pentagonul, nici Departamentul de Stat nu au fost pe deplin informate despre operațiune, potrivit unor foști oficiali.

Guvernul afgan condus de Hamid Karzai nu a fost notificat, și nu există dovezi că ar fi aflat ulterior de existența programului. Reprezentanții CIA, precum și purtătorii de cuvânt ai administrațiilor Bush și Obama, au refuzat să comenteze informațiile.

Cultură de mac
Cultură de mac

În timp ce operațiunea CIA se desfășura, alte inițiative de combatere a drogurilor s-au confruntat cu dificultăți majore. Disensiunile între agențiile americane, opoziția locală față de folosirea erbicidelor și lipsa de cooperare a autorităților afgane au contribuit la eșecul general al campaniilor antidrog.

Campania globală de combatere a traficului de droguri din Afganistan a fost un eşec total, recunosc oficialii occidentali. Aceasta a fost sortită eşecului din cauza certurilor dintre agenţiile din Washington, a tensiunilor dintre SUA şi aliaţii săi, inclusiv Marea Britanie, care a condus efortul internaţional, a sprijinului intermitent din partea lui Karzai şi a guvernului său, precum şi a înrădăcinării cultivării macului în cultura şi economia rurală a Afganistanului.

Pentagonul s-a opus în repetate rânduri unei implicări mai profunde în războiul împotriva drogurilor din Afganistan, argumentând că aceasta îl distrage de la misiunea sa de a elimina teroriştii islamişti şi de a lupta împotriva talibanilor.

Cu toate acestea, mai mulţi foşti oficiali ai CIA şi ai Departamentului de Stat au declarat că programul agenţiei de spionaj de a reduce potenţa culturii de mac din Afganistan a avut succes pentru o perioadă. De asemenea, a fost extrem de costisitor, consumând bugetul operaţional al Centrului pentru Crimă şi Narcotice al CIA.

„Exista sentimentul că a funcţionat. Dar poate că, în timp, a funcţionat mai puţin bine”, a declarat un fost oficial american. „Acesta este, de fapt, un exemplu de gândire creativă şi inovatoare din partea agenţiei. A abordat o problemă într-un mod non-cinetic, non-militar”, a subliniat fostul oficial.

Un raport al Inspectorului General Special pentru Reconstrucția Afganistanului (SIGAR) din 2018 a concluzionat că niciun program american sau internațional nu a dus la o reducere durabilă a producției de opiu.

CIA ar fi considerat programul de alterare a semințelor o soluție inovatoare, non-militară, însă costurile ridicate și rezultatele incerte au dus, în cele din urmă, la oprirea sa. Spre final, agenția a încercat să transfere o parte din finanțare către alte instituții guvernamentale, inclusiv către Departamentul de Stat.

După retragerea forțelor americane și a CIA în 2021, comerțul cu opiu continua să reprezinte o parte semnificativă a economiei afgane – între 9 și 14% din PIB, potrivit estimărilor ONU. După revenirea talibanilor la putere, regimul a impus o interdicție asupra cultivării macului, iar în 2023 suprafața cultivată a scăzut cu 95%. Totuși, în anul următor s-a înregistrat o creștere de aproape 20%, în special în regiunile nord-estice ale țării.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Steve Witkoff credea ad litteram ce spuneau rușii.” Negocierile de pace în Ucraina, prin ochii omului care a fost prezent în cameră
digi24.ro
image
Marco Rubio, despre incursiunile Rusiei cu drone în spaţiul aerian al mai multor ţări, inclusiv România: „Nu ne plac”
stirileprotv.ro
image
Care 35.000€?! Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru că au câștigat Asia Express 2025, de fapt
gandul.ro
image
Țara care depășește România și Grecia la puterea de cumpărare: Răsturnare de „clasament” în Balcani
mediafax.ro
image
FIFA a anunțat cât costă un loc de parcare la Cupa Mondială 2026, în SUA. Un bilet la turneul final din Qatar era mai ieftin
fanatik.ro
image
A renunțat la cariera din medicină pentru un job de care mulți fug: „Nu putea concura niciodată cu asta”, mărturisește o tânără de 28 de ani din Colorado
libertatea.ro
image
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii”
digi24.ro
image
Un celebru afacerist din România, executat silit! Proprietatea sa a fost scoasă la licitație pentru 4 milioane de euro
gsp.ro
image
”Mi-a zis că fără el aș muri într-un șanț”. N-a mai suportat și a spus de ce ”se comporta ca un nemernic”. Ce a urmat
digisport.ro
image
Pensiile magistraților, în aer: ce s-a întâmplat cu adevărat la întâlnirea secretă de la Cotroceni (surse)
stiripesurse.ro
image
Medicii i-au scos o parte din plămân unei femei diagnosticate cu cancer. Apoi și-au dat seama că au greșit și că avea pneumonie
antena3.ro
image
Cum ne protejează legea banii din Pilonul 2
observatornews.ro
image
Prognoză Crăciun + Revelion 2025 | Meteorologii Accuweather anunță iarnă crâncenă de Sărbători în București
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
Cine are prioritate în sensul giratoriu? Legea pe care mulţi şoferi o confundă
playtech.ro
image
Duel total FCSB – CSA! Cine este, de fapt, adevărata Steaua București în opinia românilor care au votat în Sondajul național FANATIK / INSCOP Research
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Au încercat să se ascundă, dar au fost ”prinși” în Maldive: ”Cuplul anului!”
digisport.ro
image
DOCUMENT | 'Doamna achizițiilor' pleacă din Guvern, în urma unui scandal de mari proporții
stiripesurse.ro
image
Doamne, apără și păzește! Este TRAGEDIA MOMENTULUI! Un autobuz plin cu pasageri a căzut într-o râpă de 200 de metri! Numărul morților depășește 37 de persoane
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
A murit Mihai Dinvale, fost director al Teatrului Mic: „Off, Tata Mișu…”
wowbiz.ro
image
O, ce veste minunată! Bani în plus pentru bunici pe lângă a 13-a pensie de Crăciun
romaniatv.net
image
Românii vor avea parte de sărbători crunte! Se confirmă un scenariu sumbru
mediaflux.ro
image
Un celebru afacerist din România, executat silit! Proprietatea sa a fost scoasă la licitație pentru 4 milioane de euro
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați au ucis cu cruzime copii și femei, familii întregi. Cum s-au organizat excursiile de vânătoare umană
actualitate.net
image
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
click.ro
image
De ce au divorțat, de fapt, Horia și Mariana Moculescu: „Aș fi rămas cu el, dacă…” S-au cunoscut când ea avea 18 ani și el 50
click.ro
image
Femeia care i-a fost alături lui Horia Moculescu în ultimele clipe de viață: „Am fost lângă el în fiecare moment”. Ea o va sprijini pe fiica maestrului în pregătirea înmormântării
click.ro
Gwyneth Paltrow foto profimedia jpg
„M-a lovit atât de puternic”! Celebra vedetă face dezvăluiri cutremurătoare la 53 de ani
okmagazine.ro
LeAnn Rimes foto Profimedia jpg
După ce și-a pierdut dinții pe scenă, LeAnn Rimes rupe acum tăcerea despre... sânii ei! „Nu-mi vine să cred că vă spun asta!...”
clickpentrufemei.ro
Regina Maria Antoaneta, în 1783. Pictură de Élisabeth Vigée Le Brun (© Google Art Project)
De ce a fost atât de detestată Maria Antoaneta, „cea mai controversată regină din istorie”?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A murit Horia Moculescu! Mesajul cutremurător transmis de fiica celebrului compozitor: „Mă sufocă și mă strânge lumea, tată! Nu pot să respir. Nu știu să trăiesc.”
image
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”

OK! Magazine

image
Toți așteptau marele ei anunț! Iată că l-a făcut! Vestea Prințesei Kate este o mare bucurie

Click! Pentru femei

image
După ce i-au căzut dinții pe scenă, LeAnn Rimes rupe acum tăcerea despre... sânii ei! „Nu-mi vine să cred că vă spun asta!...”

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor