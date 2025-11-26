Video Atac armat lângă Casa Albă. Doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați

Două persoane în uniformă militară au fost împușcate marți seara în centrul Washingtonului, la doar câteva străzi de Casa Albă, potrivit unor surse familiare cu situația. Incidentul a declanșat o mobilizare amplă a poliției, iar zona a fost rapid blocată.

UPDATE: Casa Albă a intrat în procedură de lockdown în urma atacului armat. Potrivit presei americane, președintele Donald Trump se afla la terenul său de golf din West Palm Beach în momentul incidentului, însă a fost imediat informat despre situație, a precizat un purtător de cuvânt al Casei Albe, notează The Sun.

Poliția Metropolitană din Washington DC a anunțat pe platforma X că zona a fost securizată, iar un suspect a fost reținut. Autoritățile au recomandat populației să evite perimetrul până la finalizarea investigațiilor.

Știre inițială

Cele două victime, care „par să fie membri ai Gărzii Naționale”, au fost rănite prin împușcare în zona intersecției dintre străzile 17 și I, au transmis sursele citate. Identitatea lor nu a fost făcută publică până în acest moment, iar circumstanțele exacte ale atacului rămân neclare, relatează ABC.

Departamentul de Poliție Metropolitană a confirmat intervenția la fața locului, unde forțele de ordine încearcă să stabilească ce s-a întâmplat și să securizeze zona.

„Vă rugăm să evitați zona, în timp ce MPD și partenerii noștri lucrează pentru a securiza locul incidentului”, a transmis MPD într-un mesaj publicat pe platforma X, îndemnând populația să nu se apropie de locul incidentului.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile nu au oferit, deocamdată, detalii despre un posibil suspect sau motivul atacului.