search
Vineri, 24 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Bărbat din Washington, reținut din cauză că a interpretat Marșul Imperial din „Războiul Stelelor”, în timp ce protesta împotriva trupelor Gărzii Naționale

0
0
Publicat:

Un bărbat din Washington a intentat joi un proces, susținând că a fost reținut pentru că a interpretat tema lui Darth Vader din „Războiul Stelelor” în timp ce protesta împotriva trupelor Gărzii Naționale care patrulau în oraș în timpul campaniei președintelui Trump de reprimare a criminalității.

Garda Națională FOTO: X
Garda Națională FOTO: X

Uniunea Americană pentru Libertăți Civile a intentat proces în numele lui Sam O'Hara împotriva a patru ofițeri ai Departamentului Metropolitan de Poliție și a unui membru al Gărzii Naționale din Ohio, solicitând despăgubiri pentru presupuse încălcări ale Primului și celui de-al Patrulea Amendament, arestare/încarcerare falsă; violență, scrie Axios.

După ce Trump a trimis Garda Națională din Washington și din alte state din SUA ca parte a măsurilor sale de combatere a criminalității, O'Hara a început să protesteze împotriva desfășurării forțelor, interpretând melodia „The Imperial March” din „The Empire Strikes Back”, al doilea film din trilogia originală „Star Wars”, în timp ce filma trupele Gărzii Naționale pe străzile orașului.

Majoritatea membrilor Gărzii „l-au ignorat” pe O'Hara și „câțiva au zâmbit sau au râs” la acțiunile sale, iar acesta a încărcat videoclipurile pe TikTok, unde au fost vizionate de „milioane” de ori, conform dosarului de instanță.

Garda Națională din Ohio „nu a fost amuzată de această satiră” și „a amenințat că va chema ofițerii de poliție din Washington pentru a se «ocupa» de protestatar dacă acesta persistă”, atunci când incidentul a avut loc pe 11 septembrie, susțin avocații ACLU în plângerea lor, depusă la Curtea Districtuală a SUA din Columbia.

Plângerea susține că O'Hara își folosea telefonul „și uneori un difuzor mic, a redat Marșul Imperial, în timp ce mergea, menținând muzica la un volum care era audibil, dar nu exploziv”.

Polițiștii din Washington au sosit și l-au încătușat „strâns” și l-au reținut pe O'Hara timp de 15-20 de minute, potrivit avocaților acestuia.

 Paznicul a „semnalat” ofițerii și că O'Hara a fost „lăsat liber fără alte incidente”.

„Legea ar fi putut tolera un astfel de comportament guvernamental cu mult timp în urmă, într-o galaxie foarte, foarte îndepărtată”, afirmă avocații ACLU în proces.

„Dar aici și acum, Primul Amendament interzice oficialilor guvernamentali să oprească protestele pașnice, iar Al Patrulea Amendament (împreună cu interdicția districtului privind arestarea falsă) interzice confiscările nefondate”.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Accident grav pe DN2: Doi oameni au murit după ce un TIR s-a răsturnat peste o maşină. Momentul impactului
digi24.ro
image
Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din România. Are mai bine de 10.000 de angajați
stirileprotv.ro
image
Cum arată și cu ce se ocupă fetița din reclama la salam săsesc. Luzia are 26 de ani
gandul.ro
image
Circulație suspendată temporar pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. Ce rute alternative sunt disponibile
mediafax.ro
image
Ioan Pavel, umilit de stat înainte să moară în accidentul aviatic. Povestea milioanelor blocate de un funcționar neglijent
fanatik.ro
image
Noul motiv de nulitate a rechizitoriului Mineriadei: Virgil Măgureanu se plânge că procurorii l-au făcut suspect abia după trei ani de la debutul cercetărilor
libertatea.ro
image
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național
digi24.ro
image
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
gsp.ro
image
Sârbilor nu le-a venit să creadă! Ce s-a întâmplat la mai puțin de 24 de ore de la apariția imaginilor neverosimile din Belgrad
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Carrefour se pregătește să își vândă magazinele din România. Decizie cu impact major pentru mii de angajați
antena3.ro
image
Răsturnare de situaţie în cazul tinerilor morţi în Harghita. O nouă ipoteză luată în calcul de anchetatori
observatornews.ro
image
Calcul complet | Ce pensie vei avea în 2030, 2035 și în 2040, dacă acum primești 3.000 lei / lună
cancan.ro
image
Simona Halep a pierdut 18 milioane de dolari! Americanii anunță declinul financiar uriaș
prosport.ro
image
Când poți pierde dreptul de proprietate în favoarea vecinului. Cazurile de uzucapiune de 10 sau 20 de ani
playtech.ro
image
Crainicul ultras de la Dinamo! Bătut de jandarmi, după ce a invadat terenul: „M-au frăgezit! Au dat în mine cu scutul”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
După TREI ani, ”cea mai frumoasă femeie din lume” a apărut! Imaginea a făcut înconjurul planetei FOTO
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Momentul în care o mașină este strivită de un TIR scăpat de sub control, în localitatea Drăgușeni! Șoferul mașinii și pasagerul au murit PE LOC
kanald.ro
image
Carrefour, gata să plece din România: lanțul cu peste 400 de magazine ar...
playtech.ro
image
Crimă înfiorătoare: un bărbat de 41 de ani și-a împușcat iubita și pe cei doi băieți ai acesteia. FILMUL complet al tragediei
wowbiz.ro
image
Uluitor! Cine este românul cu pensie specială de 70.000 de lei pe lună!
romaniatv.net
image
Se schimbă tot ce știam despre impozitele pe clădiri. Se întâmplă la 1 ianuarie
mediaflux.ro
image
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
gsp.ro
image
Mesajele Vasilicăi Enache, avocata decedată în explozia din Rahova, analizate de criminalist: „În acel bloc era o bombă cu ceas”
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 24-30 octombrie. Berbecii ar putea avea parte de pierderi, transformări importante pentru Săgetători, vin bani către Pești
click.ro
image
Care este cel mai bun detergent de rufe din comerț: „Este cel pe care ar trebui să-l alegem cu toții”
click.ro
image
De ce au murit tinerii găsiți într-o mașină în Harghita. Au fost făcute publice primele rezultate ale necropsiei
click.ro
Harry, Charles, Peter Phillips, Anne, Andrew și Edward la înmormântarea Reginei în 2022, GettyImages jpg
Prințul renegat, un libidinos notoriu! Apela la angajații de la Palat să facă rost de femei și-și dorea ”blonde și balerine”
okmagazine.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy
clickpentrufemei.ro
Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești (foto: Primăria Sebeș)
Cine a fost Dorin Pavel, inginerul care a plănuit marile hidrocentrale din România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
image
Horoscop săptămâna 24-30 octombrie. Berbecii ar putea avea parte de pierderi, transformări importante pentru Săgetători, vin bani către Pești

OK! Magazine

image
Femeile nu o suportă! După trei luni în serviciul lui Meghan, o altă angajată și-a luat tălpășița: „Probabil s-a purtat groaznic cu ea!”

Click! Pentru femei

image
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy

Click! Sănătate

image
Poţi vedea litera diferită?