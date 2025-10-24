Bărbat din Washington, reținut din cauză că a interpretat Marșul Imperial din „Războiul Stelelor”, în timp ce protesta împotriva trupelor Gărzii Naționale

Un bărbat din Washington a intentat joi un proces, susținând că a fost reținut pentru că a interpretat tema lui Darth Vader din „Războiul Stelelor” în timp ce protesta împotriva trupelor Gărzii Naționale care patrulau în oraș în timpul campaniei președintelui Trump de reprimare a criminalității.

Uniunea Americană pentru Libertăți Civile a intentat proces în numele lui Sam O'Hara împotriva a patru ofițeri ai Departamentului Metropolitan de Poliție și a unui membru al Gărzii Naționale din Ohio, solicitând despăgubiri pentru presupuse încălcări ale Primului și celui de-al Patrulea Amendament, arestare/încarcerare falsă; violență, scrie Axios.

După ce Trump a trimis Garda Națională din Washington și din alte state din SUA ca parte a măsurilor sale de combatere a criminalității, O'Hara a început să protesteze împotriva desfășurării forțelor, interpretând melodia „The Imperial March” din „The Empire Strikes Back”, al doilea film din trilogia originală „Star Wars”, în timp ce filma trupele Gărzii Naționale pe străzile orașului.

Majoritatea membrilor Gărzii „l-au ignorat” pe O'Hara și „câțiva au zâmbit sau au râs” la acțiunile sale, iar acesta a încărcat videoclipurile pe TikTok, unde au fost vizionate de „milioane” de ori, conform dosarului de instanță.

Garda Națională din Ohio „nu a fost amuzată de această satiră” și „a amenințat că va chema ofițerii de poliție din Washington pentru a se «ocupa» de protestatar dacă acesta persistă”, atunci când incidentul a avut loc pe 11 septembrie, susțin avocații ACLU în plângerea lor, depusă la Curtea Districtuală a SUA din Columbia.

Plângerea susține că O'Hara își folosea telefonul „și uneori un difuzor mic, a redat Marșul Imperial, în timp ce mergea, menținând muzica la un volum care era audibil, dar nu exploziv”.

Polițiștii din Washington au sosit și l-au încătușat „strâns” și l-au reținut pe O'Hara timp de 15-20 de minute, potrivit avocaților acestuia.

Paznicul a „semnalat” ofițerii și că O'Hara a fost „lăsat liber fără alte incidente”.

„Legea ar fi putut tolera un astfel de comportament guvernamental cu mult timp în urmă, într-o galaxie foarte, foarte îndepărtată”, afirmă avocații ACLU în proces.

„Dar aici și acum, Primul Amendament interzice oficialilor guvernamentali să oprească protestele pașnice, iar Al Patrulea Amendament (împreună cu interdicția districtului privind arestarea falsă) interzice confiscările nefondate”.