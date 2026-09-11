 CIA deschide arhivele secrete despre al-Qaida și Osama bin Laden, la 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie | adevarul.ro
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CIA deschide arhivele secrete despre al-Qaida și Osama bin Laden, la 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie

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CIA a declasificat vineri, 11 septembrie, peste 70 de documente privind gruparea jihadistă Al-Qaida şi fostul său lider, Osama ben Laden, la 25 de ani de la atacurile din 11 septembrie 2001.

Osama ben Laden
Osama ben Laden Foto: AFP

Potrivit Ageprres, publicarea acestor note oferă „o transparenţă fără precedent asupra celui mai sensibil dosar al serviciilor de informaţii din SUA, acoperind anii precedenţi şi ziua care a urmat unuia dintre cele mai întunecate momente din istoria noastră”, a declarat CIA într-un comunicat.

Aceste documente „urmăresc istoria înţelegerii fluctuante a analiştilor CIA cu privire la Al-Qaida, şi eforturile agenţiei de a face lumină asupra proiectelor de atentat ale lui Osama ben Laden, în pofida informaţiilor limitate, vagi şi imperfecte”, se arată în comunicat.

Una dintre note, datată 10 septembrie 1998, avertiza că Al-Qaida „ar putea doborî un avion plin de explozibili într-un oraş american”.

Altă notă, datată 4 decembrie 1998, indică faptul că Osama ben Laden şi „aliaţii săi se pregătesc pentru atentate în Statele Unite, inclusiv deturnarea unui avion”.

Osama bin Laden a fost fondatorul al-Qaeda și una dintre figurile centrale ale terorismului jihadist internațional.

Originar dintr-o familie bogată din Arabia Saudită, s-a implicat în lupta mujahedinilor afgani împotriva sovieticilor și a fondat al-Qaeda în 1988. Ulterior, a devenit unul dintre principalii lideri ai jihadismului global și a declarat jihad împotriva Statelor Unite.

Bin Laden și al-Qaeda au fost implicați în numeroase conflicte și atentate, culminând cu atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, când 19 membri ai organizației au deturnat patru avioane, provocând moartea a aproape 3.000 de persoane.

După invazia americană în Afganistan, bin Laden s-a ascuns în Pakistan. A fost localizat în 2010 într-un complex din Abbottabad și ucis de o echipă a marinei americane în 2 mai 2011.

Ayman al-Zawahiri i-a succedat la conducerea al-Qaeda.

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