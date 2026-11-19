Casa Albă a confiscat joi, 19 noiembrie, telefoanele corespondenților de presă aflați la bordul avionului prezidențial Air Force One, care decolase cu câteva ore înainte din China, invocând „motive de securitate”.

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„Telefoanele ne-au fost luate pentru moment, din motive de securitate”, a declarat jurnalista responsabilă de relatarea activităţilor preşedintelui american pentru restul mass-media care nu îl însoţesc pe Trump în deplasări, scrie Agerpres.

Aeronava Air Force One a decolat de pe aeroportul din Shenzhen puţin după ora locală 18.45 (10.45 GMT), după summitul trilateral al preşedinţilor american Donald Trump, chinez Xi Jinping şi rus Vladimir Putin.

În timpul vizitei anterioare a lui Donald Trump în China, în luna mai, telefoanele jurnaliștilor nu au fost confiscate, a remarcat Jacqui Heinrich, președinta asociației corespondenților de la Casa Albă.

Potrivit AFP, măsura ar putea indica o escală neanunțată public a avionului prezidențial, deși programul oficial prevedea întoarcerea directă în SUA după summitul de la Shenzhen.

Trump s-a referit frecvent la posibilitatea unei întâlniri cu liderul nord-corean Kim Jong Un în cursul deplasării sale în Asia.

Președintele SUA a părăsit reședința Kylin Villa din Shenzhen, China, la scurt timp după încheierea trilateralei cu liderul rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping. Și liderul de la Kremlin a părăsit locul întâlnirii, potrivit presei de stat ruse.

Potrivit TASS, discuțiile dintre cei trei președinți au durat aproximativ o oră și jumătate. La finalul întâlnirii, niciunul dintre lideri nu a făcut declarații în fața presei.

Primele evaluări ale reuniunii indică faptul că întâlnirea a avut mai ales o miză simbolică și diplomatică, fără rezultate concrete anunțate public.

William Hurst, profesor la Centrul de Geopolitică al Universității Cambridge, consideră că liderul chinez a avut un rol central în organizarea summitului și în conturarea imaginii publice a evenimentului.

„Cred că Xi Jinping pleacă de la acest summit după ce a construit cadrul în care s-a desfășurat întâlnirea. El a organizat decorul, a stabilit așezarea participanților și a prezidat partea publică a summitului”, a explicat profesorul.