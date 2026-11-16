Trump anunță că s-ar putea întâlni cu Kim Jong Un în turneul din Asia. „Vom fi cu preşedintele Xi”

Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunțat luni, 16 noiembrie, că că s-ar putea întâlni cu dictatorul nord-coreean Kim Jong Un în timpul turneului său în Asia.

Donald Trump și Kim Jong Un Foto: AFP

„Vom fi cu președintele Xi (...). Ne vom întâlni şi cu președintele Putin şi ne-am putea întâlni cu Kim Jong Un”, a declarat președintele american la Casa Albă, înainte să plece la Manila, în Filipine, unde urmează să participe la un summit ASEAN începând de marți, scrie News.ro.

În septembrie, serviciile secrete sud-coreene au identificat semnale privind un posibil dialog între Coreea de Nord și Statele Unite și au transmis că un summit între cele două țări ar putea avea loc „oricând”.

Trump a transmis mai multe semnale privind disponibilitatea de a relua dialogul cu Kim Jong-un. Pe 15 august, președintele american a publicat o fotografie din întâlnirea cu liderul nord-coreean din 2019 și a susținut că cei doi „se înțeleg de minune”.

O posibilă reluare a dialogului dintre Donald Trump și Kim Jong Un a fost evocată în luna aprilie de Fred Fleitz, fost șef de personal al Consiliului Național de Securitate în timpul primului mandat al lui Trump.

„Cred că există şanse mari pentru un summit Trump-Kim în această toamnă”, a declarat Fleitz la un eveniment organizat de Institutul de Studii Politice Asan.

Fred Fleitz a precizat însă că o eventuală întâlnire nu ar însemna renunțarea Washingtonului la obiectivul denuclearizării Coreei de Nord.

„Administraţia Trump s-ar putea alătura discuţiilor cu Coreea de Nord, dar va insista asupra denuclearizării”, a insistat Fleitz.

În iunie, președintele sud-coreean Lee Jae Myung declara că Donald Trump ar urma să acorde atenție „problemei nord-coreene” după încheierea unui acord cu Iranul. Declarația a venit după întâlnirea celor doi lideri la summitul G7 din Franța.

Câteva zile mai târziu, Trump a cerut reducerea exercițiilor militare comune americano-sud-coreene și a afirmat că Kim a răspuns „foarte pozitiv” unor mesaje recente trimise de Washington.