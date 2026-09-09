Cadouri de 45.000 de dolari din partea lui Donald Trump pentru trei femei din echipa sa. Casa Albă explică gestul președintelui

Preşedintele american Donald Trump i-ar fi oferit asistentei sale Natalie Harp suma de 45.000 de dolari, prezentată de aceasta drept un cadou de sfârşit de an în ultima sa declaraţie fiscală, conform presei americane. Alte două colaboratoare apropiate ale preşedintelui, Margo Martin şi Chamberlain Harris, au primit sume similare.

Natalie Harp și Donald Trump. Foto: captură video YouTube

Informaţia a fost publicată de mai multe instituţii de presă prestigioase din Statele Unite și a determinat Casa Albă să reacţioneze şi să apere gestul preşedintelui.

„Preşedintele are obiceiul de multă vreme de a face cadouri de Crăciun persoanelor din anturajul său, inclusiv, uneori, angajaţilor şi colaboratorilor”, a transmis serviciul de presă al Casei Albe pe contul oficial de X.

Administraţia Trump a precizat că sumele respective nu au nicio legătură cu „activităţile oficiale” ale celor trei beneficiare şi că sunt, prin urmare, „pe deplin conforme cu normele juridice şi etice aplicabile”, relatează AFP și News.

Cei 45.000 de dolari reprezintă echivalentul unui bonus de aproximativ 30% din salariul anual al fiecăreia dintre cele trei colaboratoare. Potrivit datelor oficiale transmise de Casa Albă Congresului la începutul lunii iulie, Natalie Harp, Margo Martin şi Chamberlain Harris sunt remunerate fiecare cu 150.000 de dolari pe an.

Cine sunt cele trei colaboratoare

Natalie Harp, una dintre persoanele care îl însoţesc cel mai frecvent pe Donald Trump, a ajuns în centrul atenţiei în această vară, după ce senatorul democrat Jon Ossoff a criticat apropierea acesteia de preşedinte. Declaraţiile senatorului au provocat o reacţie puternică din partea taberei prezidenţiale.

Organigrama oficială a Casei Albe o prezintă pe Harp drept „asistentă specială” şi „asistentă executivă” a preşedintelui.

Chamberlain Harris este menţionată în raportul transmis Congresului drept „asistentă specială”, „asistentă executivă” a preşedintelui şi „directoare adjunctă pentru operaţiuni la Biroul Oval”.

Margo Martin ocupă funcţia de „asistentă specială a preşedintelui şi consilieră în comunicare”.

Cele trei colaboratoare fac parte din cercul apropiat al lui Donald Trump şi au roluri care presupun acces frecvent la preşedintele american.

Cum un personaj secundar a ajuns să acapareze atenția în America

Până luna trecută, Natalie Harp, secretara preşedintelui american, era cunoscută mai ales de cei care urmăreau îndeaproape activitatea lui Donald Trump şi angajaţii administraţiei sale. Asta până pe 16 august, când senatorul democrat Jon Ossoff a pomenit-o într-un discurs de campanie în care l-a atacat pe președinte, spunând că Donald Trump „nu vrea să muncească” și preferă să-și construiască sala de bal și „să călătorească împreună cu Natalie”.

Natalie Harp este considerată „un subiect” care se consumă ușor şi care distrage atenţia de la problemele reale, ceea ce ar putea fi pe placul administraţiei americane. Detalii AICI.