Tratament preferențial pentru Polonia și Ungaria în noua politică de vize a lui Trump

Administrația Trump a reluat săptămâna trecută procesarea cererilor pentru vize de imigrare din Ungaria și Polonia, menținând în același timp suspendarea temporară a programării interviurilor pentru astfel de vize în celelalte țări, au declarat patru persoane familiarizate cu situația.

SUA reiau procesarea vizelor de imigrant pentru Ungaria şi Polonia Foto: Arhivă

Două dintre surse au declarat că directiva privind prioritizarea vizelor de imigrare la misiunile diplomatice ale SUA din Polonia și Ungaria a venit de la Casa Albă. Nu este clar deocamdată de ce SUA au acordat celor două țări o atenție specială, însă Trump și principalii săi consilieri au cultivat relații cu aliați ai extremei drepte din ambele state, scrie Reuters.

Trump și-a exprimat public sprijinul pentru fostul premier ungar Viktor Orban, care a pierdut alegerile din aprilie, precum și pentru președintele naționalist al Poloniei, Karol Nawrocki, a cărui alegere l-a adus în conflict cu guvernul centrist condus de premierul Donald Tusk.

În luna mai, Reuters a relatat că secretarul adjunct de stat al SUA, Christopher Landau, le-a cerut unor înalți oficiali ai Departamentului de Stat să faciliteze obținerea unei vize americane de către un fost ministru polonez dat în urmărire, care se refugiase în Ungaria pentru a scăpa de acuzațiile de corupție.

Casa Albă a transmis că solicitarea de comentarii trebuie adresată Departamentului de Stat. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat nu a explicat de ce SUA au reluat procesarea vizelor de imigrare pentru Ungaria și Polonia.

Ministerul ungar de Externe și Cancelaria premierului, precum și Ministerul polonez de Externe și birourile premierului și președintelui Poloniei nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Trump vizează atât migrația ilegală, cât și pe cea legală

Trump a făcut de mult timp din combaterea imigrației ilegale una dintre principalele sale teme de campanie, însă al doilea său mandat a fost marcat în egală măsură de eforturi ample de limitare a migrației legale. SUA au impus interdicții de călătorie pentru zeci de țări, au introdus taxe ridicate pentru anumite tipuri de vize de muncă și au impus tuturor solicitanților verificarea activității lor pe rețelele sociale.

În ianuarie, Departamentul de Stat a anunțat suspendarea temporară a procesării vizelor de imigrare - care permit unei persoane să se mute permanent în Statele Unite - în 75 de țări, motivând că solicitanții din aceste state prezentau „un risc ridicat de a deveni o povară pentru sistemul public”.

După ce un judecător federal s-a pronunțat împotriva suspendării vizelor, Departamentul de Stat a suspendat interviurile pentru vize de imigrare la toate misiunile sale diplomatice din lume, în timp ce introducea un nou program de instruire.

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Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat, care a vorbit sub protecția anonimatului, a declarat că programările au fost ajustate pentru a permite desfășurarea noului program de instruire.

„Ori de câte ori apar instrucțiuni actualizate pentru solicitanții de vize sau modificări ale programărilor pentru interviuri, ambasadele și consulatele comunică direct aceste informații solicitanților de vize”, a transmis purtătorul de cuvânt.

Impact la nivel global

Ambasadele și consulatele SUA realizează în mod tradițional sute de mii de interviuri pentru vize de imigrare în fiecare an, cele mai multe pentru rude ale cetățenilor americani sau ale rezidenților permanenți. În 2024, ultimul an al președinției democrate a lui Joe Biden, Statele Unite au emis aproximativ 600.000 de vize de imigrare.

Decizia Departamentului de Stat din ianuarie a fost cea mai amplă încercare de până acum de a limita migrația legală. Suspendarea vizelor i-a afectat pe solicitanți din țări latino-americane precum Brazilia, Columbia și Uruguay, din state balcanice precum Bosnia și Albania, dar și din țări din Asia de Sud, precum Pakistan și Bangladesh.

Pe 21 august, însă, judecătoarea federală Jeannette A. Vargas a anulat această politică, calificând-o drept „vădit ilegală”.

În zilele care au urmat, Departamentul de Stat a contactat misiunile diplomatice americane din întreaga lume și le-a cerut să anuleze programările pentru interviurile de viză de imigrare, potrivit a două persoane familiarizate cu situația.

Departamentul de Stat a confirmat public suspendarea la nivel global pe 25 august, precizând că aceasta va rămâne în vigoare până când angajații vor primi o nouă instruire privind modul în care trebuie să evalueze dacă solicitanții de vize își pot asigura traiul în Statele Unite fără să depindă de ajutoare sociale.

Guvernul american a precizat, într-un document depus în instanță, că interviurile au fost reprogramate temporar până la 31 august.

Suspendarea ar putea însă dura luni de zile, din cauza modului în care este organizat noul program de instruire. Misiunile diplomatice trebuie să parcurgă instruirea pe cont propriu, pe baza materialelor transmise de la Washington, iar ulterior un ofițer consular trebuie să se deplaseze la fiecare misiune pentru a certifica finalizarea instruirii, a declarat o persoană familiarizată cu situația.

Pe un forum Reddit, persoane din întreaga lume, inclusiv din Peru, Regatul Unit și India, au relatat că programările pentru interviurile de viză le-au fost anulate până în luna septembrie.

„Eram la linia de sosire și acum se întâmplă asta”, a scris una dintre persoane.