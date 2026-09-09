 Tratament preferențial pentru Polonia și Ungaria în noua politică de vize a lui Trump | adevarul.ro
search
Miercuri, 9 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Tratament preferențial pentru Polonia și Ungaria în noua politică de vize a lui Trump

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Administrația Trump a reluat săptămâna trecută procesarea cererilor pentru vize de imigrare din Ungaria și Polonia, menținând în același timp suspendarea temporară a programării interviurilor pentru astfel de vize în celelalte țări, au declarat patru persoane familiarizate cu situația.

viza sua
SUA reiau procesarea vizelor de imigrant pentru Ungaria şi Polonia Foto: Arhivă

Două dintre surse au declarat că directiva privind prioritizarea vizelor de imigrare la misiunile diplomatice ale SUA din Polonia și Ungaria a venit de la Casa Albă. Nu este clar deocamdată de ce SUA au acordat celor două țări o atenție specială, însă Trump și principalii săi consilieri au cultivat relații cu aliați ai extremei drepte din ambele state, scrie Reuters.

Trump și-a exprimat public sprijinul pentru fostul premier ungar Viktor Orban, care a pierdut alegerile din aprilie, precum și pentru președintele naționalist al Poloniei, Karol Nawrocki, a cărui alegere l-a adus în conflict cu guvernul centrist condus de premierul Donald Tusk.

În luna mai, Reuters a relatat că secretarul adjunct de stat al SUA, Christopher Landau, le-a cerut unor înalți oficiali ai Departamentului de Stat să faciliteze obținerea unei vize americane de către un fost ministru polonez dat în urmărire, care se refugiase în Ungaria pentru a scăpa de acuzațiile de corupție.

Casa Albă a transmis că solicitarea de comentarii trebuie adresată Departamentului de Stat. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat nu a explicat de ce SUA au reluat procesarea vizelor de imigrare pentru Ungaria și Polonia.

Ministerul ungar de Externe și Cancelaria premierului, precum și Ministerul polonez de Externe și birourile premierului și președintelui Poloniei nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Trump vizează atât migrația ilegală, cât și pe cea legală

Trump a făcut de mult timp din combaterea imigrației ilegale una dintre principalele sale teme de campanie, însă al doilea său mandat a fost marcat în egală măsură de eforturi ample de limitare a migrației legale. SUA au impus interdicții de călătorie pentru zeci de țări, au introdus taxe ridicate pentru anumite tipuri de vize de muncă și au impus tuturor solicitanților verificarea activității lor pe rețelele sociale.

În ianuarie, Departamentul de Stat a anunțat suspendarea temporară a procesării vizelor de imigrare - care permit unei persoane să se mute permanent în Statele Unite - în 75 de țări, motivând că solicitanții din aceste state prezentau „un risc ridicat de a deveni o povară pentru sistemul public”.

După ce un judecător federal s-a pronunțat împotriva suspendării vizelor, Departamentul de Stat a suspendat interviurile pentru vize de imigrare la toate misiunile sale diplomatice din lume, în timp ce introducea un nou program de instruire.

Trump a publicat o hartă în care Canada, Groenlanda și Mexicul apar acoperite de steagul SUA

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat, care a vorbit sub protecția anonimatului, a declarat că programările au fost ajustate pentru a permite desfășurarea noului program de instruire.

„Ori de câte ori apar instrucțiuni actualizate pentru solicitanții de vize sau modificări ale programărilor pentru interviuri, ambasadele și consulatele comunică direct aceste informații solicitanților de vize”, a transmis purtătorul de cuvânt.

Impact la nivel global

Ambasadele și consulatele SUA realizează în mod tradițional sute de mii de interviuri pentru vize de imigrare în fiecare an, cele mai multe pentru rude ale cetățenilor americani sau ale rezidenților permanenți. În 2024, ultimul an al președinției democrate a lui Joe Biden, Statele Unite au emis aproximativ 600.000 de vize de imigrare.

Decizia Departamentului de Stat din ianuarie a fost cea mai amplă încercare de până acum de a limita migrația legală. Suspendarea vizelor i-a afectat pe solicitanți din țări latino-americane precum Brazilia, Columbia și Uruguay, din state balcanice precum Bosnia și Albania, dar și din țări din Asia de Sud, precum Pakistan și Bangladesh.

Pe 21 august, însă, judecătoarea federală Jeannette A. Vargas a anulat această politică, calificând-o drept „vădit ilegală”.

În zilele care au urmat, Departamentul de Stat a contactat misiunile diplomatice americane din întreaga lume și le-a cerut să anuleze programările pentru interviurile de viză de imigrare, potrivit a două persoane familiarizate cu situația.

Departamentul de Stat a confirmat public suspendarea la nivel global pe 25 august, precizând că aceasta va rămâne în vigoare până când angajații vor primi o nouă instruire privind modul în care trebuie să evalueze dacă solicitanții de vize își pot asigura traiul în Statele Unite fără să depindă de ajutoare sociale.

Guvernul american a precizat, într-un document depus în instanță, că interviurile au fost reprogramate temporar până la 31 august.

Suspendarea ar putea însă dura luni de zile, din cauza modului în care este organizat noul program de instruire. Misiunile diplomatice trebuie să parcurgă instruirea pe cont propriu, pe baza materialelor transmise de la Washington, iar ulterior un ofițer consular trebuie să se deplaseze la fiecare misiune pentru a certifica finalizarea instruirii, a declarat o persoană familiarizată cu situația.

Pe un forum Reddit, persoane din întreaga lume, inclusiv din Peru, Regatul Unit și India, au relatat că programările pentru interviurile de viză le-au fost anulate până în luna septembrie.

„Eram la linia de sosire și acum se întâmplă asta”, a scris una dintre persoane.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Elon Musk i-a spus unei foste iubite că are nevoie de „o legiune de copii înainte de începerea unui război civil”
digi24.ro
image
Noul model „de familie” cu care Dacia vrea să dea lovitura în Europa în următorii ani: „Va rivaliza la vânzări cu Duster”
stirileprotv.ro
image
DOCUMENT. Unul dintre cele mai influente think tank-uri din SUA, Heritage Foundation, solicită lui Trump și Congresului ca România să fie în centrul strategiei americane la Marea Neagră
gandul.ro
image
Îți ții telefonul lângă pernă? Află ce se întâmplă
mediafax.ro
image
„Eu pot să spun doar că mă bucură”. Marius Șumudică nu a ezitat să răspundă când a fost întrebat despre postul de antrenor de la FCSB
fanatik.ro
image
Un român reținut dimineață a fost trimis până seara cu escortă, la București, din Italia: „O persoană periculoasă”
libertatea.ro
image
Scandal la INML făcut de rudele lui Costeluş de la Clejani, mort acum câteva zile. Jandarmii și trupele SAS, la fața locului
digi24.ro
image
Le-a eliminat complet din alimentația zilnică și și-a schimbat radical viața: „Știi ce pățeam?”
gsp.ro
image
Presa de la Madrid a văzut ce a declarat Cristi Chivu și a tras concluzia, după Real - Inter, în prima etapă din UCL
digisport.ro
image
Țuica făcută acasă poate aduce amenzi uriașe, până la 100.000 de lei. Ce regulă trebuie respectată de gospodarii români
click.ro
image
Elon Musk i-a spus unei foste iubite că are nevoie de "o legiune de copii înainte de începerea unui război civil"
antena3.ro
image
Cum a ajuns „armata“ de 680.000 de angajaţi ai Volkswagen, cea mai mare din industria auto mondială, o povară mortală pentru afacere
zf.ro
image
Patru baruri din România, în clasamentul celor mai bune din Europa. Un local din Timişoara, în top 25
observatornews.ro
image
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a mărturisit prietenilor că vrea să devină mamă
cancan.ro
image
Sute de mii de români își pierd pensia dacă nu depun un document în septembrie. Casa de pensii avertizează
newsweek.ro
image
Imaginile cu Victoria au făcut furori pe net. Fosta soție a apărut în bikini
prosport.ro
image
Împrumuți mașina unui prieten și acesta primește amendă de la radar. Cine trebuie să plătească și ce obligație are proprietarul
playtech.ro
image
Ce obiectiv are, de fapt, CFR Cluj după ultimele transferuri. Șumudică a zis totul în direct: „Va fi greu să fac echipa”
fanatik.ro
image
Care este diferența dintre untul cu 65% și cel cu 82% grăsime. Pe care să îl alegi pentru prăjituri și gătit
ziare.com
image
Mirela Vaida, șocată când și-a revăzut copiii după „Asia Express”: „Nu mai avea doi dinți”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
S-a AFLAT ce echipă CÂȘTIGĂ Asia Express 2026! Surpriză uriașă! Este vestea momentului! Toți fanii emisiunii așteptau cu sufletul la gură acest anunț!
romaniatv.net
image
Horoscop 9 septembrie 2026. O zi cu răsturnări de situație! Trei zodii pot primi vestea pe care o așteptau, iar pentru altele începe o perioadă decisivă
mediaflux.ro
image
Specialista pe care Burleanu a vrut s-o angajeze la FRF dezvăluie un episod grav: „Am fost urmărită și hărțuită în mod constant de un cetățean român” » Replică pentru Hagi, după 12 ani
gsp.ro
image
Fosta vedetă Playboy și Miss Internet România a murit fulgerător la doar 46 de ani. Cu o lună înainte își făcuse toate analizele și voia să devină mamă
actualitate.net
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit
actualitate.net
image
Cât de ieftin este să trăiești în Chișinău? Experiența unor vloggeri români: „Așa preț nu am mai pomenit”
click.ro
image
Meseria cu salarii de până la 10.000 de euro pe lună: „Se fac bani frumoși”
click.ro
image
Ioana Năstase, replică pentru Brigitte Pastramă după declarațiile despre căsnicia cu Ilie Năstase: „Frumos ar fi să își vadă de familia ei!”
click.ro
Carlotta Galmarini, Foto Instagram (2) jpg
Regina care își devora amanții! Bărbații îi treceau prin pat, iar unii sfârșeau în mare. Scandalurile sexuale care au îngrozit Europa medievală
okmagazine.ro
Meghan Markle, Harry, atingeri pe braț, GettyImages (2) jpg
Reacția ciudată a Prințului Harry și a lui Meghan, după clarificările legate de statutul lor. Cum se poziționează ducii
okmagazine.ro
Desen reprezentând o amputare nazală punitivă în timpul dinastiei Yuan
Prima dovadă a unei crude pedepse din China medievală, descoperită de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce spune Andreea Esca despre plecarea de la Știrile Pro TV: „Cred că e bine să faci lucrul la care ești cel mai bun”
image
Cât de ieftin este să trăiești în Chișinău? Experiența unor vloggeri români: „Așa preț nu am mai pomenit”

OK! Magazine

image
Reacția ciudată a Prințului Harry și a lui Meghan, după clarificările legate de statutul lor. Cum se poziționează ducii