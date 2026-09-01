Natalie Harp, focul de artificii din jurul lui Trump. Cum un personaj secundar a ajuns să acapareze atenția în America

Natalie Harp, o secretară până de curând puțin cunoscută publicului american, a devenit subiect național după o referire făcută de senatorul Jon Ossoff la apropierea ei de Donald Trump.

Donald Trump şi Natalie Harp. Foto: Profimedia

Până luna trecută, Natalie Harp, secretara preşedintelui american, era cunoscută mai ales de cei care urmăreau îndeaproape activitatea lui Donald Trump şi angajaţii administraţiei sale.

Asta până pe 16 august, când senatorul democrat Jon Ossoff a pomenit-o într-un discurs de campanie în care l-a atacat pe președinte, spunând că Donald Trump „nu vrea să muncească” și preferă să-și construiască sala de bal și „să călătorească împreună cu Natalie”.

Afirmația democratului a provocat reacții din partea Casei Albe și a susţinătorilor lui Donald Trump, iar presa americană a început să urmărească mai atent cine este femeia despre care vorbea senatorul. Astfel, TIME și CBS News au publicat în zilele următoare profiluri despre ea, iar The Washington Post a reconstituit rolul pe care îl are în cercul apropiat al președintelui.

Cine este Natalie Harp

Subiectul a prins rapid, cu atât mai mult cu cât Natalie Harp era până de curând doar un personaj secundar. Ea nu ocupă nicio funcție politică de prim-plan și nu face parte din Cabinet. Este asistenta specială și executivă a președintelui, însă poziția sa îi permite să stea foarte aproape de Trump în activitatea de zi cu zi. În timp, a devenit una dintre persoanele care îi furnizează informații, îi pregătesc materiale și îl ajută cu postările de pe Truth Social.

În cercurile angajaţilor din administraţia lui Donald Trump, ea este cunoscută sub numele de „imprimanta umană”, deoarece ea este cea care îi duce liderului de la casa Albă articole și alte materiale tipărite, în special informații despre el și despre reacțiile la activitatea sa.

Natalie Harp s-a făcut remarcată drept o susţinătoare a lui Donald Trump încă din primul mandat al acestuia, în 2019, după ce a vorbit public despre tratamentul experimental pe care l-a primit în timpul luptei cu cancerul osos și despre sprijinul pe care îl atribuie unei legi susținute de Donald Trump.

A vorbit la Convenția Națională Republicană din 2020 și a lucrat ulterior pentru One America News Network, înainte de a reveni în echipa lui Trump.

În 2024 a lucrat pentru campania acestuia, iar după revenirea lui Trump la Casa Albă a fost numită asistentă executivă. Forbes a prezentat aceste informaţii într-un profil publicat înainte ca scandalul să izbucnească.

Episodul din avion

Unul dintre motivele pentru care apropierea lui Natalie Harp de Trump a devenit atât de discutată este un episod petrecut în iulie, când președintele se afla în Turcia pentru summitul NATO de la Ankara.

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Trump urma să plece din Turcia cu avionul Boeing 747 oferit administrației americane de Qatar. Planul s-a schimbat însă după ce serviciile de securitate au primit informații despre o amenințare credibilă cu o rachetă lansată de la sol. Potrivit Reuters, Secret Service a decis să-l mute pe Trump pe un avion C-32A mai mic.

Schimbarea a fost făcută discret, iar președintele și un grup restrâns de colaboratori au fost transportați pe pistă într-un camion de catering. Natalie Harp s-a aflat printre persoanele care au plecat cu Trump. Dan Scavino și Walt Nauta au fost, de asemenea, în grupul restrâns. În avionul inițial au rămas însă oficiali importanți, printre care secretarul de stat Marco Rubio și secretarul Trezoreriei Scott Bessent, alături de membri ai personalului și jurnaliști.

În acest context, The Washington Post a dezvăluit ulterior că Natalie Harp a fost una dintre puținele persoane alese să-l însoțească pe președinte în timpul operațiunii.

Detaliul nu dovedește existența unei relații personale între ea și Donald Trump, însă arată cât de apropiată este de președinte și cât de mult timp petrece în preajma lui.

De aici au venit și alte întrebări despre rolul ei.

În acest context, presa americană a dedicat pagini întregi scrisorilor pe care Nalie Harp i le-a trimis lui Donald Trump și despre limbajul extrem de personal folosit în unele dintre ele, iar acestea au contribuit la imaginea unei colaboratoare a cărei loialitate față de Donald Trump depășește relația obișnuită dintre un președinte și un membru al staffului său.

Un alt aspect discutat în presa americană este autorizația de securitate. Relatările despre Natalie Harp au ridicat întrebări despre faptul că ea ar fi lucrat mai mult de un an în administrație fără o autorizație de securitate, deși avea acces frecvent la președinte.

Toate aceste subiecte au apărut, de-a lungul timpului, ca subiecte secundare, însă după ce Natalie Harp a fost pomenită de democratul Ossoff alături de Donald Trump, presa americană a început să le pună al la cap şi, astfel, Natalie Harp le a devenit, într-un timp foarte scurt, subiectul care a explodat ca un foc de artificii de la care nimeni nu-şi poate lua ochii.

Un subiect care se aprinde singur

Natalie Harp este „un subiect” care se consumă ușor şi care distrage atenţia de la problemele reale, cea ce ar putea fi pe placul administraţiei ameicane.

Secretara blondă, de 35 de ani, care este aproape permanent în preajma unui președinte, are un rol neobișnuit punerea la curent a lui Donald Trump cu informațiile pe care le primește și a fost implicată într-un episod de securitate care a inclus o schimbare secretă de avion. Peste toate acestea vin scrisorile, reacțiile politice și imaginile în care apare alături de președinte.

Este un foc de artificii: multe elemente vizibile, fiecare suficient de interesant pentru a produce o nouă știre.

În timp ce discuția despre Natalie Harp „se aprinde”, americanii şi se confruntă cu probleme serioase precum războiul cu Iranul, prețurile combustibililor, politica tarifară, incertitudinea economică, politica legată de migraţie etc., dar „Nataliegate” a devenit mai dezbătut subiect.

Celelalte probleme ale administrației nu au dispărut. Doar au devenit mai greu de văzut.