search
Joi, 11 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Avertismentul dur al șefului NATO: „Suntem următoarea țintă a Rusiei. Conflictul este la ușa noastră, dar prea mulți nu simt urgența”

0
0
Publicat:

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis joi un avertisment dur către statele membre, afirmând că alianța riscă să devină „următoarea țintă a Rusiei” dacă nu își crește rapid capacitățile de apărare. El a criticat lipsa de urgență a unor aliați și a cerut acțiuni imediate.

Mark Rutte avertizează că Rusia a readus războiul în Europa FOTO: Inquam photos/ Octav Ganea
Mark Rutte avertizează că Rusia a readus războiul în Europa FOTO: Inquam photos/ Octav Ganea

Mark Rutte a avertizat că Rusia ar putea fi pregătită să folosească forța militară împotriva NATO în următorii cinci ani. În mesajul său, el a subliniat că prea multe state membre par să ignore gravitatea situației.

Suntem următoarea țintă a Rusiei. Mă tem că prea mulți sunt mulțumiți de sine. Prea mulți nu simt urgența. Și prea mulți cred că timpul este de partea noastră. Nu este. Momentul pentru acțiune este acum. Conflictul este la ușa noastră. Rusia a readus războiul în Europa. Și trebuie să fim pregătiți”, a declarat Rutte, potrivit Reuters.

El a cerut creșterea rapidă a cheltuielilor și producției de apărare pentru a preveni un război care ar putea ajunge „de amploarea războiului pe care l-au îndurat bunicii și străbunicii noștri”.

Alianța, China și rolul SUA

Rutte a afirmat că Rusia nu ar putea continua războiul fără sprijinul Chinei, semnalând necesitatea unei strategii occidentale consolidate.

Liderul NATO l-a ironizat pe Vladimir Putin, spunând că următorul slogan electoral al acestuia ar putea fi „Să redăm slăbiciunea Rusiei”. Totodată, el a susținut că „președintele american Donald Trump este singurul care îl poate aduce pe Putin la masa negocierilor”.

„Trebuie să întărim Ucraina, ca să-l putem stopa pe Putin”, a spus Rutte, adăugând că este convins că Europa și SUA sunt aliniate în ceea ce privește sprijinul pentru Kiev.

Mesaj pentru Europa: mai multă responsabilitate în apărare

Într-o conferință de presă la Berlin, alături de cancelarul german Friedrich Merz, Rutte a comentat și noua strategie de securitate a Statelor Unite, criticată recent în Europa pentru formulările referitoare la democrație.

„Dacă privesc din perspectiva mea și analizez strategia de securitate, aceasta afirmă clar că SUA sunt angajate față de Europa, (sunt angajate) să ofere securitate Europei”, a spus el. Washingtonul arată însă și că „întreaga alianță trebuie să rămână sigură”, motiv pentru care este nevoie de o „cooperare strânsă” între Europa, SUA și Canada.

El a amintit că Donald Trump a cerut la summitul NATO de la Haga ca aliații să facă un efort comun mai mare pentru creșterea cheltuielilor militare.

SUA au fost întotdeauna dedicate NATO, dar au așteptat întotdeauna să facem mai mult, să cheltuim la fel de mult ca ei. Nu doar pentru că trebuie, ci pentru că trebuie să facem acest lucru pentru a ne atinge obiectivele de capabilitate și pentru a ne asigura că putem lupta împotriva rușilor dacă ne atacă”, a subliniat Rutte. El a avertizat și asupra reînarmării Chinei.

Germania, dată exemplu pentru creșterea cheltuielilor de apărare

Șeful NATO a salutat planul Germaniei de a ajunge la cheltuieli de apărare de 3,5% din PIB până în 2029, apreciind că Berlinul devine un model pentru restul Europei.

La rândul său, cancelarul Merz a transmis că nu există semne că Washingtonul ar renunța la angajamentele din cadrul NATO.

„În acest moment, nu am niciun motiv să mă îndoiesc de acordurile pe care le avem cu SUA în cadrul alianței NATO. Nu există niciun anunț sau vreun pas către desființarea promisiunii de securitate reciprocă pe care ne-am făcut-o unii altora”, a spus el.

Merz a subliniat că strategia americană conține elemente de apreciere pentru NATO și a transmis că Germania știe că „trebuie să facă mult mai mult decât în trecut pentru securitatea Europei”.

Nu pentru că cineva face presiune asupra noastră, ci pentru că este în interesul nostru ca Europa să poată sta pe propriile picioare. Este o cerință pentru ca în viitor să ne putem menține modul de viață european, libertatea, securitatea și bunăstarea”, a declarat cancelarul german.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
digi24.ro
image
Președinta CAB, despre criza magistraților: „Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială”
stirileprotv.ro
image
Zodia blestemată de rune în ultimele săptămâni din 2025. Avertismentul numerologului Mihai Voropchievici
gandul.ro
image
Jaf remarcabil prin simplitatea lui în Brazilia – doi hoți au venit agale, au furat 13 tablouri și au dispărut tot agale
mediafax.ro
image
Gigi Becali are pregătită varianta B dacă Kevin Ciubotaru nu va semna cu FCSB! Vine din SuperLiga. Exclusiv
fanatik.ro
image
„Își implora mama să îi taie piciorul!” Chirurgul Gheorghe Burnei a scăpat de închisoare, dar trebuie să plătească despăgubiri celor pe care i-a mutilat
libertatea.ro
image
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul conferinței de la Curtea de Apel București
digi24.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
La 22 de ani, s-a mutat în Moldova și nu i-a venit să creadă ce a văzut: ”La mall, la toaletă, era doar o gaură în podea”
digisport.ro
image
Unul dintre magistrații din materialul Recorder a fost ofițer al unui serviciu secret! Fost ministru USR al Justiției: 'Sunt rezervat în privința unor astfel de situații'
stiripesurse.ro
image
Controverse după moartea Rodicăi Stănoiu. A ajuns la spital cu lovituri și externată pe semnătură de iubitul cu 50 de ani mai tânăr
antena3.ro
image
Vremea de mâine 12 decembrie. Se mai răcește și sunt așteptate ploi slabe. Minime, între -3 şi 5 grade
observatornews.ro
image
ULTIMUL mesaj trimis de Ana, românca moartă în Tenerife. Cu cine a vorbit înainte de tragedie
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
prosport.ro
image
Vortexul polar loveşte România chiar înainte de Sărbători. Data de la care e posibil să ningă
playtech.ro
image
Prima lovitură în mercato! Cel mai bun mijlocaș la închidere din SuperLiga pleacă în Polonia pe 500.000 de euro. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
FBI a publicat o fotografie cu unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FOTO Recompensa: 15.000.000 $
digisport.ro
image
Jocuri de culise la CCR - Presiuni pentru amânarea deciziei pe legea pensiilor magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
Un bărbat dat dispărut de 17 ani și declarat legal fără viață a fost găsit viu, în munți. Motivul șocant pentru care a ales să trăiască singur, într-un cort improvizat
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Cum s-ar fi cunoscut Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Marius o urmărea și îi știa toate mișcările. A convins-o că destinul i-a scos-o în cale. Strategia ULUITOARE!
romaniatv.net
image
Anunț pentru toți românii care au acest tip de carte de identitate! Apar noi probleme
mediaflux.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Furia Ancăi Alexandrescu după ce a pierdut alegerile la Capitală. Cum vrea să se răzbune
actualitate.net
image
Cine sunt, de fapt, Dragoș și Gheorghe Vîlcu, despre care se spune că finanțează din umbră Recorder și Hotnews
actualitate.net
image
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”
click.ro
image
Imagini rare cu fiii secreți ai lui Vladimir Putin. De ce ar fi găzduiți într-o proprietate izolată din pădure
click.ro
image
Narcisa Suciu, despre alegerea de a face un copil cu un bărbat căsătorit. Cum se înțelege în prezent cu Daniel, tatăl fiicei sale
click.ro
Prințul William, Prințul Harry sursa foto GettyImages jpg
Clarvăzătorul supranumit ”Nostradamus al zilelor noastre” face o profeție sumbră legată de Prințul William și Prințul Harry
okmagazine.ro
Rulada cu gem de fructe de padure Sursa foto shutterstock 1744930400 jpg
Ruladă cu gem de fructe de pădure, deliciul surpriză care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
medieval butt trumpet jpg
Înjurături medievale: ce își spuneau oamenii înainte să existe internetul
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum se simte Nick Rădoi după șase operații?! „Mai am încă șase luni chimioterapie” Ce tratamente minune face milionarul în Mexic? „Doctorii din America nu sunt de acord”
image
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”

OK! Magazine

image
Mărturie-șoc: „Am fost angajat de Regele Charles pentru un eveniment important și nu mi-a venit să cred ce mi-a spus”

Click! Pentru femei

image
Ea nu și-a dorit Premiul Nobel pentru Pace! De ce-a refuzat Regina Elisabeta prestigiosul premiu?

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani