Avertismentul dur al șefului NATO: „Suntem următoarea țintă a Rusiei. Conflictul este la ușa noastră, dar prea mulți nu simt urgența”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis joi un avertisment dur către statele membre, afirmând că alianța riscă să devină „următoarea țintă a Rusiei” dacă nu își crește rapid capacitățile de apărare. El a criticat lipsa de urgență a unor aliați și a cerut acțiuni imediate.

Mark Rutte a avertizat că Rusia ar putea fi pregătită să folosească forța militară împotriva NATO în următorii cinci ani. În mesajul său, el a subliniat că prea multe state membre par să ignore gravitatea situației.

„Suntem următoarea țintă a Rusiei. Mă tem că prea mulți sunt mulțumiți de sine. Prea mulți nu simt urgența. Și prea mulți cred că timpul este de partea noastră. Nu este. Momentul pentru acțiune este acum. Conflictul este la ușa noastră. Rusia a readus războiul în Europa. Și trebuie să fim pregătiți”, a declarat Rutte, potrivit Reuters.

El a cerut creșterea rapidă a cheltuielilor și producției de apărare pentru a preveni un război care ar putea ajunge „de amploarea războiului pe care l-au îndurat bunicii și străbunicii noștri”.

Alianța, China și rolul SUA

Rutte a afirmat că Rusia nu ar putea continua războiul fără sprijinul Chinei, semnalând necesitatea unei strategii occidentale consolidate.

Liderul NATO l-a ironizat pe Vladimir Putin, spunând că următorul slogan electoral al acestuia ar putea fi „Să redăm slăbiciunea Rusiei”. Totodată, el a susținut că „președintele american Donald Trump este singurul care îl poate aduce pe Putin la masa negocierilor”.

„Trebuie să întărim Ucraina, ca să-l putem stopa pe Putin”, a spus Rutte, adăugând că este convins că Europa și SUA sunt aliniate în ceea ce privește sprijinul pentru Kiev.

Mesaj pentru Europa: mai multă responsabilitate în apărare

Într-o conferință de presă la Berlin, alături de cancelarul german Friedrich Merz, Rutte a comentat și noua strategie de securitate a Statelor Unite, criticată recent în Europa pentru formulările referitoare la democrație.

„Dacă privesc din perspectiva mea și analizez strategia de securitate, aceasta afirmă clar că SUA sunt angajate față de Europa, (sunt angajate) să ofere securitate Europei”, a spus el. Washingtonul arată însă și că „întreaga alianță trebuie să rămână sigură”, motiv pentru care este nevoie de o „cooperare strânsă” între Europa, SUA și Canada.

El a amintit că Donald Trump a cerut la summitul NATO de la Haga ca aliații să facă un efort comun mai mare pentru creșterea cheltuielilor militare.

„SUA au fost întotdeauna dedicate NATO, dar au așteptat întotdeauna să facem mai mult, să cheltuim la fel de mult ca ei. Nu doar pentru că trebuie, ci pentru că trebuie să facem acest lucru pentru a ne atinge obiectivele de capabilitate și pentru a ne asigura că putem lupta împotriva rușilor dacă ne atacă”, a subliniat Rutte. El a avertizat și asupra reînarmării Chinei.

Germania, dată exemplu pentru creșterea cheltuielilor de apărare

Șeful NATO a salutat planul Germaniei de a ajunge la cheltuieli de apărare de 3,5% din PIB până în 2029, apreciind că Berlinul devine un model pentru restul Europei.

La rândul său, cancelarul Merz a transmis că nu există semne că Washingtonul ar renunța la angajamentele din cadrul NATO.

„În acest moment, nu am niciun motiv să mă îndoiesc de acordurile pe care le avem cu SUA în cadrul alianței NATO. Nu există niciun anunț sau vreun pas către desființarea promisiunii de securitate reciprocă pe care ne-am făcut-o unii altora”, a spus el.

Merz a subliniat că strategia americană conține elemente de apreciere pentru NATO și a transmis că Germania știe că „trebuie să facă mult mai mult decât în trecut pentru securitatea Europei”.

„Nu pentru că cineva face presiune asupra noastră, ci pentru că este în interesul nostru ca Europa să poată sta pe propriile picioare. Este o cerință pentru ca în viitor să ne putem menține modul de viață european, libertatea, securitatea și bunăstarea”, a declarat cancelarul german.