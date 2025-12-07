Pete Hegseth laudă Germania și alte state NATO pentru creșterea cheltuielilor militare: „Aliații model vor primi favoarea noastră specială”

Secretarul Apărării al SUA, Pete Hegseth, a declarat sâmbătă că observă progrese în ceea ce privește cheltuielile pentru apărare ale Germaniei și a lăudat alți aliați NATO pentru majorarea bugetelor militare. Afirmațiile au fost făcute în cadrul Forumului Național de Apărare Reagan, desfășurat în California.

„Aliații model care se impun, precum Israelul, Coreea de Sud, Polonia, Germania, țările baltice și altele, vor primi favoarea noastră specială”, a spus Hegseth, precizând că Statele Unite se așteaptă la contribuții similare și din partea celorlalți membri NATO, iar cei care nu își respectă obligațiile s-ar putea confrunta cu consecințe.

Acordul NATO, adoptat în iunie și influențat de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și de presiunea președintelui american Donald Trump, stabilește ca statele membre să aloce cel puțin 3,5% din PIB pentru apărare, plus încă 1,5% pentru proiecte legate de apărare, cum ar fi infrastructura militară, relatează dpa, preluat de Agerpres.

Până în 2035, cheltuielile militare sunt așteptate să atingă 5% din PIB, cel mai ridicat nivel de la Războiul Rece.

Germania și-a propus să atingă ținta de 3,5% din PIB pentru apărare până în 2029, un pas semnificativ în creșterea capacității militare și consolidarea angajamentelor față de NATO.