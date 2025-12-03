Mesajul șefului NATO după discuțiile de pace SUA-Rusia

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis miercuri că este necesar să fie menţinut sprijinul militar pentru Ucraina, astfel încât aceasta să participe la negocieri din cea mai puternică poziţie cu putinţă, relatează EFE, potrivit Agerpres.

„Discuţiile de pace sunt încă în desfăşurare. Este bine, dar, în acelaşi timp, trebuie să ne asigurăm că, în timp ce acestea au loc şi nu ştim când se vor încheia, Ucraina se află în cea mai puternică poziţie posibilă pentru a continua lupta, pentru a se apăra împotriva ruşilor”, a declarat Rutte presei la sosirea la reuniunea miniştrilor de externe ai NATO.

Fostul prim-ministru olandez a adăugat că Kievul trebuie să se afle, totodată, în cea mai puternică poziţie posibilă „atunci când discuţiile de pace vor ajunge efectiv la un punct în care părţile se vor aşeza la masă”.

Declarații despre discuțiile de pace

În ceea ce priveşte ultimele discuții conduse de Statele Unite, care au urmat celor purtate acum câteva zile cu ucrainenii în Florida (SUA) şi care l-au adus marţi la Moscova pe trimisul special al Casei Albe, Steven Wifkoff, Rutte a salutat discuțiile și și-a exprimat încrederea că se vor face și alți pași,

„Ceea ce s-a întâmplat aseară a fost important. Vor mai fi paşi, dar nu mă veţi auzi comentând despre fiecare în parte. Ne coordonăm îndeaproape cu americanii în privinţa a ceea ce se întâmplă, dar nu comentăm fiecare pas”, a insistat el.

„Important este că procesul de pace este în desfăşurare şi sperăm că va da rezultate”, a subliniat el.

„Şi dacă se prelungeşte prea mult sau nu dă roade, cea mai bună modalitate de a pune presiune pe ruşi este să facem două lucruri: să ne asigurăm că ruşii înţeleg că fluxul (militar) rapid în Ucraina va continua” şi că „sancţiunile economice sunt puternice, că sunt eficiente”. „Şi exact asta se întâmplă”, a concluzionat el.

Absența lui Marco Rubio de la reuniunea de la Bruxelles

Șeful NATO a declarat că este „în contact constant” cu secretarul de stat american Marco Rubio şi a scuzat absenţa acestuia de la reuniunea ministerială aliată de la Bruxelles de miercuri.

„Lucrează din greu la procesul de pace din Ucraina, dar şi în Sudan, Gaza şi la toate celelalte probleme la care lucrează americanii. Prin urmare, consider perfect acceptabil că nu este aici (...). Să nu acordăm mai multă importanţă (absenţei sale) decât e cazul”, a comentat el.

Întrebat despre scandalul de corupţie din Ucraina care a dus la demisia şefului de cabinet al preşedintelui Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, Rutte a răspuns că, „atunci când apare corupţia, este important ca ucrainenii să abordeze aceste cazuri şi chiar o fac”.

„Cred că preşedintele ucrainean a luat toate măsurile necesare pentru a eradica corupţia”, a adăugat el.