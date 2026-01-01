Războiul din umbră cu Maduro. De ce portul Maracaibo a devenit ținta unei operațiuni secrete americane

O operațiune discretă, desfășurată în Ajunul Crăciunului, ar marca o nouă escaladare a confruntării dintre Statele Unite și regimul de la Caracas. Potrivit unor surse din zona serviciilor de informații, administrația Trump ar fi autorizat o lovitură aeriană precisă asupra unui port folosit de rețelele de trafic de droguri din Venezuela, într-un mesaj fără echivoc transmis liderului Nicolás Maduro: „timpul a expirat”.

portul Maracaibo, un nod strategic în rețeaua de trafic de cocaină din regiune

Un fost ofițer CIA, cu experiență operațională în America Latină, susține că atacul poartă „toate semnăturile unei operațiuni de informații”, fiind cel mai probabil executat cu drone MQ-9 Reaper, aparate de zbor fără pilot aflate în dotarea agenției americane de informații.

Loviturile au vizat portul Maracaibo, un nod strategic în rețeaua de trafic de cocaină din regiune. Donald Trump a descris atacul drept „o lovitură extrem de dură” la adresa regimului Maduro, fără a oferi însă detalii despre modul concret în care a fost desfășurată operațiunea, scrie The Sun.

Operațiune clandestină, atribuibilă serviciilor de informații

Administrația de la Washington a evitat orice confirmare oficială. Surse citate de presa britanică afirmă că misiunea nu ar fi fost executată de armată, ci de structuri speciale ale CIA, în baza autorizațiilor acordate anterior de Trump pentru acțiuni împotriva regimului de la Caracas.

Potrivit fostului ofițer CIA, atacul ar fi implicat mai multe drone MQ-9 Reaper, capabile să opereze la mare altitudine, timp îndelungat, și să transporte rachete Hellfire AGM-114, cunoscute pentru precizia lor extremă.

„Aceste drone pot sta ore întregi deasupra unei ținte, la altitudini de până la 15.000 de metri, evitând detectarea radar”, a explicat sursa. În paralel, sisteme americane de război electronic ar fi fost activate pentru a bruia radarele venezuelene și a neutraliza apărarea antiaeriană locală.

Avioanele de tip EA-18G Growler, specializate în atac electronic și bruiaj radar, sunt deja dislocate în Puerto Rico, una dintre principalele baze ale prezenței militare americane din Caraibe.

Lovituri chirurgicale, fără victime raportate

Rachetele Hellfire, considerate muniții de „precizie milimetrică”, ar fi fost alese tocmai pentru a reduce riscul victimelor civile. Autoritățile venezuelene nu au raportat răniți, iar exploziile produse în jurul orei 2.00 noaptea ar fi distrus cu exactitate baloți de cocaină depozitați pe cheiurile portului.

Un incendiu de proporții a izbucnit ulterior în zona portuară, dar regimul Maduro a evitat să ofere explicații clare. Compania care deținea instalația afectată, Primazol, a vorbit vag despre un „incident”, negând existența unui atac aerian, fără a preciza cauza exploziei.

Potrivit surselor din intelligence, absența victimelor indică faptul că zona ar fi fost monitorizată luni de zile, pentru a se asigura că lovitura este „curată”. CIA ar fi avut inclusiv informatori la sol, care furnizau date despre depozitarea drogurilor și încărcarea acestora pe ambarcațiuni.

Portul Maracaibo, nod al rețelelor criminale

Portul Maracaibo este considerat un punct-cheie în rețeaua Tren de Aragua, una dintre cele mai violente organizații criminale din America Latină, cu legături directe cu așa-numitul Cartel de los Soles, rețea acuzată că implică inclusiv membri ai armatei venezuelene.

Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a confirmat ulterior că instalația lovită era folosită pentru procesarea cocainei. „Știm că Trump a bombardat o fabrică din Maracaibo, unde exista suspiciunea că se procesa pastă de coca pentru producerea cocainei”, a declarat acesta, sugerând că obiectivul era controlat de gherila ELN.

Semnale politice și tăcere oficială

Nici Pentagonul, nici Comandamentul Operațiunilor Speciale ale SUA nu au revendicat acțiunea, un indiciu suplimentar că operațiunea ar fi fost coordonată de CIA, prin structura sa ultra-secretă – Special Activities Center.

Speculațiile au fost amplificate chiar de Donald Trump, care, întrebat dacă agenția de informații a fost implicată, a răspuns: „Nu vreau să spun asta. Știu exact cine a fost, dar nu vreau să spun”.

Profesorul Evan Ellis, de la US Army War College, a remarcat caracterul neobișnuit al acestei declarații: „Este rar ca un președinte să facă referiri publice la o operațiune secretă”.

În mod similar, regimul Maduro a păstrat o tăcere aproape totală, contribuind la ceea ce observatorii descriu drept un „blackout informațional” în jurul incidentului.

Un nou capitol în confruntarea SUA–Venezuela

Lovitura din Ajunul Crăciunului pare să marcheze o schimbare de strategie. După luni de atacuri asupra ambarcațiunilor suspectate de trafic de droguri în largul mării, administrația Trump a vizat, pentru prima dată, infrastructura de pe uscat.

Potrivit surselor, președintele american urmărește să intre în 2026 cu un obiectiv clar: subminarea decisivă a regimului Maduro, prin distrugerea surselor sale de finanțare.

Blocada navală și aeriană instituită de SUA în largul coastelor venezuelene a dus la acumularea drogurilor în depozite terestre – exact țintele care ar putea fi lovite în perioada următoare. Strategia Washingtonului mizează pe epuizarea resurselor financiare ale regimului, în speranța că elitele militare își vor retrage sprijinul pentru Maduro.

Pentru moment, semnalul transmis de Washington pare clar: presiunea crește, iar opțiunile regimului de la Caracas se reduc rapid.