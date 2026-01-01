Guvernul din Gabon a tăiat în carne vie: naționala de fotbal a fost desființată, după ce a făcut țara de rușine la Cupa Africii

Eliminarea timpurie a Gabonului de la Cupa Africii pe Națiuni, competiție găzduită de Maroc și ajunsă la faza optimilor de finală, a declanșat un cutremur la nivel guvernamental. După trei înfrângeri consecutive în faza grupelor, autoritățile au anunțat o serie de sancțiuni severe îndreptate împotriva echipei naționale.

Ministrul Sporturilor a anunțat într-un discurs televizat suspendarea echipei naționale, dizolvarea staff-ului acesteia, precum și excluderea lui Pierre-Emerick Aubameyang și Bruno Ecuele Manga. Videoclipul a fost ulterior retras.

Selecționata Gabonului, avându-l drept lider pe Pierre-Emerick Aubameyang, a încheiat competiția fără niciun punct acumulat. Echipa a pierdut la limită cu Camerun (0-1), apoi a cedat în fața Mozambicului (2-3) și a Coastei de Fildeș (2-3). Ultimul meci s-a disputat pe 31 decembrie, iar consecințele nu au întârziat să apară după trecerea în noul an.

Guvernul din Gabon a convocat joi o conferință de presă extraordinară. Ministrul Sportului a prezentat un set de măsuri drastice, ca răspuns la rezultatele slabe ale echipei naționale.

Conform informațiilor difuzate de televiziunea publică, deciziile vizează mai multe niveluri ale fotbalului gabonez: întregul staff tehnic, în frunte cu selecționerul Thierry Mouyouma, a fost demis cu efect imediat, activitatea echipei naționale de fotbal a fost suspendată până la o nouă notificare oficială, iar jucătorii Bruno Ecuele-Manga și Pierre-Emerick Aubameyang au fost excluși din lot.

„Având în vedere prestația rușinoasă a Panterelor la CAN, guvernul decide dizolvarea staff-ului tehnic, suspendarea echipei naționale până la noi ordine și excluderea jucătorilor Bruno Ecuele Manga și Pierre-Emerick Aubameyang”, a declarat Simplice-Désiré Mamboula. Însă, la câteva ore după difuzare, fragmentul video a fost șters de pe platformele oficiale ale ministerului și de pe canalele digitale ale postului.