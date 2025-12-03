search
Miercuri, 3 Decembrie 2025
Adevărul
General NATO: „Nu văd semne de scădere a sprijinului” pentru Ucraina

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Generalul-maior Maik Keller, comandantul adjunct al cartierului general de sprijin al NATO pentru Ucraina, a declarat pentru publicația germană WELT că nu vede niciun semn că angajamentul Occidentului față de Kiev se estompează după peste trei ani și jumătate de război.

Maik Keller coordonează sprijinul NATO pentru Ucraina foto profimedia
Maik Keller coordonează sprijinul NATO pentru Ucraina foto profimedia

„Din perspectiva mea, nu se văd semne de diminuare a sprijinului pentru Ucraina”, a declarat Keller. „În prezent, finalul războiului nu este previzibil. Acest fapt face angajamentul pe termen lung al Occidentului cu atât mai crucial.”

Keller coordonează ajutorul militar acordat Ucrainei de la sediul NSATU din Wiesbaden, Germania, unde aproximativ 350 de soldați din 31 de națiuni - inclusiv partenerii NATO precum Australia, Noua Zeelandă și potențial Japonia - sincronizează livrările de arme, reparațiile, logistica și antrenamentul.

Amploarea asistenței occidentale sfidează narativele despre „oboseala privind Ucraina”. Astfel, numai la Nodul de Facilitare Logistică al Poloniei, aproximativ 18.000 de tone de materiale circulă lunar - pe șosea, în aer și calea ferată. Din 2022, aproape 70.000 de transporturi separate au trecut doar prin acest centru.

Iar mecanismul de finanțare PURL al NATO menține fluxul de ajutor. Mai multe state europene ajută cu peste 2 miliarde de euro pe lună, împărțite în pachete de câte 500 de milioane de euro, finanțând echipamente furnizate de SUA Ucrainei.

„În prezent, mecanismul funcționează fără probleme, dar necesită un efort constant de a mobiliza fonduri și a ajusta un mare număr de parametri pentru a asigura un flux continuu”, a explicat Keller.

La început un susținător ezitant, Germania a devenit unul dintre cei mai importanți susținători ai Ucrainei. Sistemele de apărare aeriană Patriot furnizate de Berlin sunt „ neprețuite”, a spus acesta. De altfel, Germania găzduiește în prezent sediul NSATU.

Forța de drone a Ucrainei a devenit redutabilă

Forța de sisteme fără pilot a Ucrainei reprezintă doar 2% din forțele armate ale țării, însă este responsabilă pentru între 30% și 50% din pierderile Rusiei.

„Aceasta ilustrează amploarea problemei”, a spus Keller.

Secretul dominației Ucrainei în materie de drone nu constă în antrenamentul militar tradițional. Mulți operatori sunt DJ, jucători sau membri ai comunității digitale care transpun gândirea neconvențională în rezultate pe câmpul de luptă. Ciclurile de inovare au un ritm frenetic - apar noi dezvoltări la fiecare două-trei săptămâni, necesitând uneori noi cicluri de antrenament după o singură plecare de pe front.

„Ucraina se confruntă cu un inamic superior numeric și menține terenul de ani de zile. Acest fapt se datorează sprijinului occidental, dar și propriei voințe și capacității sale de a se adapta extrem de rapid”, a remarcat Keller. 

Construirea autosuficienței militare a Ucrainei

Stocurile occidentale sunt în mare parte epuizate – rezultatul previzibil a 20-25 de ani de neglijare a apărării naționale și colective în favoarea altor priorități. Calea logică de urmat: maximizarea producției în interiorul Ucrainei.

Germania finanțează deja producția de drone cu rază lungă de acțiune în Ucraina. Societățile mixte germano-ucrainene se înmulțesc acoperind atât necesitățile de reparații, cât și producția. Ucraina se numără acum printre cei mai performanți jucători din lume în domeniul tehnologiei dronelor.

„Acest lucru consolidează rezistența Ucrainei și, în același timp, servește propriilor noastre capacități de apărare”, subliniază comandantul adjunct al cartierului general de sprijin al NATO pentru Ucraina.

Unele arme primite de Ucraina — precum tancul Leopard 1A5 și sistemul antiaerian Gepard — fuseseră deja retrase din arsenalele occidentale. Piesele de schimb pentru aceste sisteme scoase din serviciu treptat sunt din ce în ce mai greu de găsit. De aceea Ucraina trebuie să producă aceste componente pe plan intern, cu asistență tehnică occidentală și acorduri de licențiere care să permită tranziția.

Mesajul strategic către Moscova

Keller a subliniat că nicio „armă miraculoasă” nu va decide soarta războiului. În schimb, un flux constant de echipamente și perspective sigure pentru Ucraina sunt cruciale.

„Acest lucru ar trimite, de asemenea, un semnal clar Moscovei că un război de agresiune nu dă roade pe termen lung”, a spus el.

În concluzie, infrastructura de sprijin a NATO nu se diminuează. Se instituționalizează.

