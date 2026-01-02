PSYOPS, informație și influență. NATO își consolidează capacitățile de operațiuni psihologice

Operațiunile psihologice, cunoscute sub acronimul PSYOPS, sunt tot mai frecvent considerate un element esențial al apărării moderne în cadrul NATO. În contextul transformării mediului de securitate și al creșterii importanței spațiului informațional, mai multe state membre investesc în dezvoltarea unor structuri capabile să influențeze percepții, comportamente și procese decizionale, atât în timp de pace, cât și în situații de conflict.

Specialiștii subliniază că aceste capacități nu funcționează într-un vid. Ele sunt influențate atât de activitatea aliaților, cât și de acțiunile potențialilor adversari. În interiorul NATO există deja un grup de state cu experiență îndelungată și structuri bine dezvoltate în domeniul PSYOPS, între care Statele Unite, Marea Britanie, Germania, Franța și Italia, scrie defence24.com.

Statele Unite: de la PSYOPS la „război psihologic”

Statele Unite dispun de cele mai ample resurse în acest domeniu. Armata americană, în special forțele terestre și cele de operațiuni speciale, a dezvoltat în timp structuri dedicate sprijinului informațional militar, cunoscut astăzi sub termenul mai larg de „război psihologic” (PSYWAR).

Potrivit descrierilor oficiale, personalul selectat pentru astfel de misiuni trebuie să demonstreze abilități analitice avansate, adaptabilitate, reziliență psihologică și o bună înțelegere a limbajului, culturii și mediului social din zonele de operații. Activitățile includ analiza publicurilor-țintă, planificarea mesajelor, utilizarea canalelor tradiționale și digitale de comunicare, precum și evaluarea impactului acestora.

Experiențele acumulate în conflicte precum Războiul din Golf, intervențiile din Irak și Afganistan sau operațiuni mai vechi din America Latină au contribuit la adaptarea continuă a doctrinei americane. În 2024, armata SUA a reactivat o școală dedicată instruirii personalului de război psihologic, subliniind importanța pe termen lung a acestui tip de capabilități.

Germania: comunicare operațională sub control strict

Abordarea Germaniei este mai precaută, reflectând sensibilitățile istorice și cadrul politic strict de control civil asupra armatei. Capacitățile de PSYOPS sunt integrate în structuri de „comunicare operațională”, coordonate de Centrul pentru Comunicare Operațională al Bundeswehrului.

Rolul acestora este de a analiza mediul informațional din zonele de desfășurare a trupelor și de a comunica cu populația locală prin materiale scrise, audio, video și canale online. Accentul este pus pe informare, contracararea dezinformării și menținerea moralului trupelor, inclusiv prin posturi radio și canale TV militare. Deși mai discretă, contribuția Germaniei este considerată una dintre cele mai importante din cadrul NATO european.

Italia: integrarea informației, intelligence-ului și războiului electronic

În Italia, nucleul capacităților PSYOPS este reprezentat de Regimentul 28 „Pavia”, parte a Brigăzii de Informații Tactice. Structura este concepută pentru a integra operațiunile psihologice cu intelligence-ul, războiul electronic și comunicațiile operative.

Citește și: Marea Baltică devine un câmp de luptă între NATO și Rusia

Forțele italiene sunt pregătite să utilizeze atât mijloace clasice de comunicare – presă, radio, televiziune – cât și platforme digitale moderne. Roma pune accent pe sinergia dintre războiul informațional și cel cognitiv, dar oferă puține detalii publice despre activitățile concrete ale acestor unități.

Franța: influența ca instrument strategic

Franța tratează operațiunile de influență ca pe un pilon strategic al apărării. Conceptul este integrat într-o viziune mai largă asupra spațiului informațional, considerat un domeniu de confruntare în sine.

În cadrul forțelor armate, un rol central îl joacă Centrul Interarme pentru Acțiuni asupra Mediului Informațional (CIAE), care operează la nivel tactic, operațional și strategic. Obiectivul este analizarea mediului uman și informațional, influențarea percepțiilor și instruirea personalului militar în domeniul războiului informațional. Autoritățile franceze vorbesc deschis despre capacitatea de a „câștiga un conflict înainte ca acesta să înceapă”, prin influență și control al narațiunilor.

Regatul Unit: operațiuni informaționale hibride

În Marea Britanie, responsabilitatea principală revine Brigăzii 77, specializată în „operațiuni informaționale”. Unitatea este alcătuită din militari activi și rezerviști cu competențe diverse, de la analiză de intelligence și comunicare strategică, până la producție media și monitorizarea rețelelor sociale.

Armata britanică subliniază că succesul în spațiul informațional depinde de integrarea strânsă dintre operațiunile de influență și structurile de informații. Brigada 77 sprijină atât misiuni naționale, cât și operațiuni aliate, inclusiv prin echipe tactice de PSYOPS desfășurate în teatre de operații externe.

O schimbare de paradigmă în cadrul NATO

Experții sunt de acord că dezvoltarea capacităților PSYOPS și a celor de război informațional a devenit inevitabilă în contextul actual. Conflictele moderne se desfășoară simultan în plan militar, informațional și cognitiv, iar influența asupra percepțiilor poate avea efecte decisive, adesea la costuri relativ reduse.

Cu toate acestea, nivelul de pregătire diferă considerabil între statele NATO. Integrarea eficientă a PSYOPS cu intelligence-ul, apărarea cibernetică, relațiile civil-militare și operațiunile speciale rămâne o provocare majoră. Tot mai multe armate recunosc însă că adaptarea mentalității și investițiile în acest domeniu sunt esențiale pentru securitatea viitoare.