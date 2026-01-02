search
Vineri, 2 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

PSYOPS, informație și influență. NATO își consolidează capacitățile de operațiuni psihologice

0
0
Publicat:

Operațiunile psihologice, cunoscute sub acronimul PSYOPS, sunt tot mai frecvent considerate un element esențial al apărării moderne în cadrul NATO. În contextul transformării mediului de securitate și al creșterii importanței spațiului informațional, mai multe state membre investesc în dezvoltarea unor structuri capabile să influențeze percepții, comportamente și procese decizionale, atât în timp de pace, cât și în situații de conflict.

Brigada 77 a armatei britanice, specializată în „operațiuni informaționale”/FOTO:X
Brigada 77 a armatei britanice, specializată în „operațiuni informaționale”/FOTO:X

Specialiștii subliniază că aceste capacități nu funcționează într-un vid. Ele sunt influențate atât de activitatea aliaților, cât și de acțiunile potențialilor adversari. În interiorul NATO există deja un grup de state cu experiență îndelungată și structuri bine dezvoltate în domeniul PSYOPS, între care Statele Unite, Marea Britanie, Germania, Franța și Italia, scrie defence24.com.

Statele Unite: de la PSYOPS la „război psihologic”

Statele Unite dispun de cele mai ample resurse în acest domeniu. Armata americană, în special forțele terestre și cele de operațiuni speciale, a dezvoltat în timp structuri dedicate sprijinului informațional militar, cunoscut astăzi sub termenul mai larg de „război psihologic” (PSYWAR).

Potrivit descrierilor oficiale, personalul selectat pentru astfel de misiuni trebuie să demonstreze abilități analitice avansate, adaptabilitate, reziliență psihologică și o bună înțelegere a limbajului, culturii și mediului social din zonele de operații. Activitățile includ analiza publicurilor-țintă, planificarea mesajelor, utilizarea canalelor tradiționale și digitale de comunicare, precum și evaluarea impactului acestora.

Experiențele acumulate în conflicte precum Războiul din Golf, intervențiile din Irak și Afganistan sau operațiuni mai vechi din America Latină au contribuit la adaptarea continuă a doctrinei americane. În 2024, armata SUA a reactivat o școală dedicată instruirii personalului de război psihologic, subliniind importanța pe termen lung a acestui tip de capabilități.

Germania: comunicare operațională sub control strict

Abordarea Germaniei este mai precaută, reflectând sensibilitățile istorice și cadrul politic strict de control civil asupra armatei. Capacitățile de PSYOPS sunt integrate în structuri de „comunicare operațională”, coordonate de Centrul pentru Comunicare Operațională al Bundeswehrului.

Rolul acestora este de a analiza mediul informațional din zonele de desfășurare a trupelor și de a comunica cu populația locală prin materiale scrise, audio, video și canale online. Accentul este pus pe informare, contracararea dezinformării și menținerea moralului trupelor, inclusiv prin posturi radio și canale TV militare. Deși mai discretă, contribuția Germaniei este considerată una dintre cele mai importante din cadrul NATO european.

Italia: integrarea informației, intelligence-ului și războiului electronic

În Italia, nucleul capacităților PSYOPS este reprezentat de Regimentul 28 „Pavia”, parte a Brigăzii de Informații Tactice. Structura este concepută pentru a integra operațiunile psihologice cu intelligence-ul, războiul electronic și comunicațiile operative.

Citește și: Marea Baltică devine un câmp de luptă între NATO și Rusia

Forțele italiene sunt pregătite să utilizeze atât mijloace clasice de comunicare – presă, radio, televiziune – cât și platforme digitale moderne. Roma pune accent pe sinergia dintre războiul informațional și cel cognitiv, dar oferă puține detalii publice despre activitățile concrete ale acestor unități.

Franța: influența ca instrument strategic

Franța tratează operațiunile de influență ca pe un pilon strategic al apărării. Conceptul este integrat într-o viziune mai largă asupra spațiului informațional, considerat un domeniu de confruntare în sine.

În cadrul forțelor armate, un rol central îl joacă Centrul Interarme pentru Acțiuni asupra Mediului Informațional (CIAE), care operează la nivel tactic, operațional și strategic. Obiectivul este analizarea mediului uman și informațional, influențarea percepțiilor și instruirea personalului militar în domeniul războiului informațional. Autoritățile franceze vorbesc deschis despre capacitatea de a „câștiga un conflict înainte ca acesta să înceapă”, prin influență și control al narațiunilor.

Regatul Unit: operațiuni informaționale hibride

În Marea Britanie, responsabilitatea principală revine Brigăzii 77, specializată în „operațiuni informaționale”. Unitatea este alcătuită din militari activi și rezerviști cu competențe diverse, de la analiză de intelligence și comunicare strategică, până la producție media și monitorizarea rețelelor sociale.

Armata britanică subliniază că succesul în spațiul informațional depinde de integrarea strânsă dintre operațiunile de influență și structurile de informații. Brigada 77 sprijină atât misiuni naționale, cât și operațiuni aliate, inclusiv prin echipe tactice de PSYOPS desfășurate în teatre de operații externe.

O schimbare de paradigmă în cadrul NATO

Experții sunt de acord că dezvoltarea capacităților PSYOPS și a celor de război informațional a devenit inevitabilă în contextul actual. Conflictele moderne se desfășoară simultan în plan militar, informațional și cognitiv, iar influența asupra percepțiilor poate avea efecte decisive, adesea la costuri relativ reduse.

Cu toate acestea, nivelul de pregătire diferă considerabil între statele NATO. Integrarea eficientă a PSYOPS cu intelligence-ul, apărarea cibernetică, relațiile civil-militare și operațiunile speciale rămâne o provocare majoră. Tot mai multe armate recunosc însă că adaptarea mentalității și investițiile în acest domeniu sunt esențiale pentru securitatea viitoare.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
digi24.ro
image
Revelionul în Coreea de Nord, în imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi în Phenian | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cel mai călduros oraș din România la început de 2026. Vor fi 20 de grade Celsius în ianuarie
gandul.ro
image
Ce să mănânci după Revelion: 8 alimente care te ajută să te refaci mai repede (hidratare, energie, stomac liniștit)
mediafax.ro
image
Fanii lui Chelsea nu l-au uitat pe Dan Petrescu, grav bolnav! Ce se pregătește pe Stamford Bridge în cinstea românului
fanatik.ro
image
Tragedia de la Crans-Montana: Elveția în stare de șoc, 5 zile de doliu național. Asemănări cu tragedia de la Colectiv
libertatea.ro
image
„În câteva secunde, tavanul era în flăcări”. Mărturiile supraviețuitorilor incendiului din barul elvețian: „Panică totală, lumea urla”
digi24.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
”Ca în filmele horror”. Martorii au spus totul: femeia care ar fi cauzat tragedia din Elveția, cu 40 de morți și 100 de răniți
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Loredana Groza a anunțat, într-un mesaj emoționant, că tatăl său a murit: „A lăsat în urmă mii de poezii, cărți pentru copii și romane”
antena3.ro
image
Val de scumpiri în noul an. Cu cât au crescut impozitele şi preţul carburanţilor
observatornews.ro
image
Dan Petrescu, surprins singur București, soția Adriana petrece în Dubai! Cu cine a fost văzută
cancan.ro
image
Britanicii au văzut imaginile cu Dan Petrescu după chimioterapie și au reacționat: „Arată firav!”
prosport.ro
image
Când se fac nunţi în 2026: calendarul zilelor permise de Biserică UTILE
playtech.ro
image
Careul multimilionar! Inteligența Artificială a calculat cât ar costa azi cu adevărat Nicolae Dobrin, Ilie Balaci, Gică Hagi și Adrian Mutu
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de proporții: campioana îl vrea pe Radu Drăgușin și românul a spus “DA”!
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
kanald.ro
image
Schimbare majoră la asigurarea de sănătate de la 1 ianuarie 2026. Cine nu mai e scutit și cât trebuie să plătească
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
HALUCINANT, se schimbă formula de calcul la pensii, ministrul MUNCII dă detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
Pensii ianuarie 2026. Românii primesc banii mai târziu de la CNPP
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Horoscop ianuarie 2026. Trei zodii au karma de partea lor și își schimbă viața cu 180 de grade
click.ro
image
Impozitul pe casă explodează în 2026. Formula simplă care îți arată exact cât vei plăti
click.ro
image
Horoscop 2026. Ce zodii sunt protejate de Dumnezeu și care sunt cele mai importante date astrologice
click.ro
Kate Middleton profimedia 1061599855 (1) jpg
Kate n-ar fi avut de fapt cancer? După ce fanii au depistat o cicatrice suspectă pe chipul prințesei, valuri de teorii s-au iscat
okmagazine.ro
adorable white woman posing with bengal lights gorgeous red haired girl holding sparklers laughing new year jpg
Obiceiuri străvechi care deschid ușa norocului pentru următoarele 12 luni
clickpentrufemei.ro
USS Nevada (© U.S. Navy / Wikimedia Commons)
Marea Criză Economică a fost realizată și cu ajutorul cuirasatelor americane din Clasa Nevada
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Celebrități pe care le-am pierdut în 2025. A fost un an negru la Hollywood!
image
Horoscop ianuarie 2026. Trei zodii au karma de partea lor și își schimbă viața cu 180 de grade

OK! Magazine

image
Prăjitura magică pe care e bine să o ai pe masă de Sfântul Vasile. Ce e bine să faci pe 1 ianuarie

Click! Pentru femei

image
În Anul Nou 2026 nu mai poți amâna nimic. Calul de Foc preia controlul!

Click! Sănătate

image
Căscatul excesiv poate semnala o problemă de sănătate