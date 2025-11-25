Indignare în Rusia: „China nu se comportă ca un aliat”. Beijingul „jefuiește” Moscova prin dublarea prețurilor la componente militare esențiale

Rămasă fără parteneri economici, Rusia a devenit, în „cotitura sa spre Est", dependentă de China, a cărei economie este de nouă ori mai mare. Deși Xi Jinping i-a permis lui Vladimir Putin să mențină relații strânse cu el pentru a confrunta Statele Unite, oficialii ruși se plâng că Beijingul nu se comportă ca un aliat, scrie The Moscow Times.

Din punct de vedere economic, Rusia depinde acum în mod critic (dacă nu chiar catastrofal) de China, atât în ceea ce privește exporturile, cât și importurile, potrivit sursei citate.

Vânzătorii chinezi profită fără reținere de livrările (inclusiv cele cu destinație militară) către Rusia a acelor produse de care țara aflată în război are extrem de mare nevoie.

Prețurile mărfurilor expediate din China, supuse controlului exporturilor (în mare parte produse cu dublă utilizare, care pot fi folosite la producția de armament), au crescut în medie cu 87% între 2021 și 2024, arată un studiu al Institutului Economiilor în Dezvoltare al Băncii Finlandei (BOFIT).

Comparativ, în cazul livrărilor către alte țări, creșterea a fost de doar 9%.

„Reduci aproape la jumătate ceea ce pot cumpăra ei în realitate”

Occidentului i-ar conveni să vadă complexul militar-industrial rus complet „deconectat” de furnizori, iar faptul că companiile chineze „îl jefuiesc” este „un rezultat destul de bun”, a declarat pentru Financial Times un înalt oficial occidental responsabil cu sancțiunile.

„Dacă crești prețul mărfurilor cu 80%, reduci aproape la jumătate ceea ce pot cumpăra ei în realitate”, a remarcat oficialul occidental.

Situația este recunoscută și de o sursă Reuters apropiată guvernului rus.

În ciuda tuturor discuțiilor despre prietenie, atât China, cât și India acționează în primul rând în propriul interes, iar Moscova nu are aliați adevărați, s-a sursa citată:

„China nu se comportă ca un aliat. Uneori ne dezamăgește și încetează plățile, alteori profită de situație, alteori este un adevărat jaf, nu este nimic aliat în asta”.

Schimburile comerciale între China și Rusia au atins anul trecut un nivel record de 254 miliarde de dolari, față de 146,9 miliarde de dolari în 2021. Dar acest lucru se explică în mare parte prin creșterea prețurilor, nu a volumelor, reiese din studiul BOFIT, ai cărui autori au analizat comerțul cu „mașini și dispozitive mecanice” (în această categorie se încadrează o mulțime de produse necesare pentru industria militară).

Turcia pare că se comportă în mod similar, scrie The Moscow Times. Prețurile bunurilor supuse sancțiunilor pe care le exportă în Rusia au crescut cu 25-55% în comparație cu livrările către alte țări.

China, către care Moscova exportă în primul rând materii prime, asigură o parte semnificativă din veniturile sale din export, iar produsele tehnologice provenite din această țară sunt de o importanță critică pentru armata rusă, a declarat pentru Reuters o altă persoană apropiată guvernului rus:

„Fără ele, nu am putea produce nici o rachetă, ca să nu mai vorbim de drone, iar întreaga economie s-ar fi prăbușit de mult. Dacă ar fi vrut, războiul s-ar fi terminat de mult.