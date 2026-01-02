search
Vineri, 2 Ianuarie 2026
Trucuri pentru mai multe zile libere în 2026. Concediu extins până la 7 săptămâni

0
0
Publicat:

Concediul de odihnă legal este în România de minimum 21 de zile lucrătoare, însă o planificare atentă poate aduce, suplimentar, mult mai multe zile, dacă sunt luate în anumite perioade ale anului.

O femeie arată un calendar, sugerând planificarea concediului de odihnă
Concediul de odihnă legal este în România de minimum 21 de zile lucrătoare

Pentru a avea mai multe zile libere în 2026, profită de zilele libere legale prin „punte" (luând concediu 1-2 zile în plus) pentru minivacanțe și negociază concediul de odihnă în blocuri mari, planificând strategic alături de sărbătorile legale.

Strategii pentru mai multe zile libere în 2026

Profită de „punte":

  • Când o sărbătoare legală cade marți sau joi, ia o zi liberă (luni sau vineri) pentru a crea o minivacanță de 4-5 zile.

Exemple probabile pentru 2026:

  • 1 Mai (Vineri): Weekend de 3 zile (fără concediu suplimentar).
  • Paștele (Duminică/Luni): Sărbătorile pascale pică în weekend, dar poți lega de ele.
  • 1 Decembrie (Ziua Națională): Probabil o zi de luni sau vineri, ideală pentru o punte.

Planifică Concediul de Odihnă (21 zile) Strategic:

  • Concediu în bloc: În loc de 21 de zile separate, ia-le în două sau trei perioade mai lungi (de ex., 2 săptămâni + 1 săptămână).

Combină cu sărbătorile. Poți avea 7 săptămâni de concediu, dacă îl fragmentezi în trei etape în apropierea Sărbătorilor. Astfel, te poți bucura de 34 de zile lucrătoare de concediu de odihnă, „cheltuind” doar 15 zile din concediu.

  • Ia o săptămână de concediu după Paște (luni-vineri) pentru a avea 10 zile (cu weekendurile).
  • Ia o săptămână în jurul lui 1 Mai (Vineri) pentru un concediu de 10-12 zile.
  • Ia o săptămână în jurul lui 1 Decembrie pentru a te bucura de un concediu prelungit de aproape 10-12 zile.

Alege perioadele cu mai multe zile libere legale: 2026 va avea multe zile libere în timpul săptămânii, ceea ce face „punțile" foarte profitabile.

Negociază cu angajatorul: Discută cu managerul tău din timp pentru a bloca perioadele dorite, mai ales dacă vrei să iei concediu în bloc.

Sfat cheie: Folosește zilele libere legale ca o bază (aprox. 16 în 2026) și adaugă 1-2 zile de concediu din cele 21 pentru a maximiza vacanțele, transformând 5 zile de concediu în 9-10 zile de relaxare.

12 zile lucrătoare sunt libere legal în 2026

În 2026, angajații din România vor avea 17 zile libere legale în 2026, dintre care 12 coincid cu zile lucrătoare. Elevii, la rândul lor, vor beneficia de vacanțe prelungite de iarnă și de primăvară, care se suprapun cu perioadele de sărbătoare, asigurând odihnă înainte și după reluarea cursurilor.

Ianuarie este luna cu cele mai multe zile libere. Anul Nou va fi sărbătorit pe 1 ianuarie, joi, urmat de a doua zi de Anul Nou, vineri. Boboteaza cade marți, 6 ianuarie, iar Sfântul Ioan Botezătorul miercuri, 7 ianuarie. Astfel, prin includerea weekend-ului de 3 și 4 ianuarie și prin luarea unei zile suplimentare de concediu pe 5 ianuarie, angajații pot beneficia de o mini-vacanță. Ziua Unirii Principatelor Române, pe 24 ianuarie, cade sâmbătă, astfel că nu oferă un beneficiu suplimentar celor care au deja liber în weekend.

Primăvara aduce perioade de odihnă pentru angajați și elevi

Paștele catolic va fi sărbătorit pe 5 aprilie, iar a doua zi, luni, 6 aprilie, este nelucrătoare. Vinerea Mare pentru catolici va fi pe 3 aprilie.

În ceea ce privește Paștele ortodox, acesta cade pe 12 aprilie, duminică, iar a doua zi de Paște, 13 aprilie, este zi liberă legală. Vinerea Mare ortodoxă va fi marcată pe 10 aprilie. Astfel, salariații pot beneficia de mini-vacanțe de patru zile consecutive, iar elevii vor fi în vacanță între 4 și 14 aprilie, acoperind întreaga perioadă a Paștelui și vacanța de primăvară.

Ziua Muncii, pe 1 mai, cade vineri, ceea ce permite un weekend prelungit de trei zile.

La sfârșitul lunii mai și începutul lui iunie, Rusaliile vor fi sărbătorite pe 31 mai, duminică, iar a doua zi, luni, 1 iunie, este nelucrătoare și coincide cu Ziua Copilului.

Prin urmare, angajații pot avea o mini-vacanță de trei zile. Adormirea Maicii Domnului, sărbătorită pe 15 august, cade sâmbătă și nu aduce zile suplimentare libere.

Finalul anului 2026 oferă, de asemenea, oportunități de mini-vacanțe. Ziua Sfântului Andrei, luni, 30 noiembrie, urmată de Ziua Națională a României, 1 decembrie, împreună cu weekend-ul, formează o mini-vacanță de patru zile.

Crăciunul cade vineri, 25 decembrie, iar a doua zi de Crăciun este sâmbătă, astfel încât românii se pot bucura de un final de an cu perioadă prelungită de odihnă.

