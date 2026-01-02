Destinații turistice de vis pentru luna ianuarie. Locurile în care turiștii se pot bucura din plin de feeria și frumusețea iernii

Călătoriile după sărbătorile de iarnă se pot dovedi cele mai inspirate, mai ales fiindcă se reduce aglomerația iar prețurile sunt mai accesibile. Există câteva locații de vis pentru cei care vor să trăiască cu adevărat magia iernii în luna ianuarie. Locuri renumite pentru peisaje, dar și cultură.

Sărbătorile de iarnă se pot dovedi o piatră grea de încercare pentru români, mai ales prin prisma cheltuielilor. De cele mai multe ori rezervarea unui sejur de iarnă în luna decembrie se poate dovedi o provocare. În primul rând din rațiuni economice, prețurile fiind piperate în zonele turistice renumite, iar în al doilea rând din cauza aglomerației de sărbători și a locurilor limitate. Tocmai de aceea, una dintre cele mai bune variante de călătorie, pentru cei care vor să guste cu adevărat din magia iernii, este luna ianuarie. Odată cu închierea sărbătorilor de iarnă se reduce aglomerația dar scad și prețurile. În plus, sunt zone din lume, unde farmecul iernii este la apogeu în primele două luni ale anului. Evident, totul ține și de gusturi dar și de posibilitățile financiare. Totuși iată câteva locații de vis care pot fi vizitate în luna ianuarie.

Magia ierniilor feerice în nordul îndepărtat

Unul dintre cele mai frumoase locuri din Europa unde-ți poți petrece vacanța de iarnă este Laponia. Este cea mai mare și totodată cea mai nordică regiune a Finlandei. Laponia se învecinează cu Golful Botnic, județul Norrbotten din Suedia, județele Finnmark și Troms din Norvegia dar și cu regiunea Murmansk și Republica Karelia aparținând Rusiei. Laponia este un ținut al zăpezilor și al ghețurilor în zona Cercului Polar, dar cu un relief incredibil și spectaculos.

Farmecul Laponiei este dat și de fenomenele polare care apar, unice în lume, de la soarele de la miezul nopții la impresionanta auroră boreală. Atmosfera hibernală a Laponiei, abundența de conifere dar și magia nopților polare a devenit asociată cu famercul adevăratului Crăciun. În mai toată lumea copiii știu că în Laponia trăiește Moș Crăciun, fiind de altfel amenajat și un sătuc special dedicat Moșului în regiunea Rovaniemi. Evident, pentru familiile care vor să ofere o experiență unică copilului, inclusiv o vizită în atelierele lui Moș Crăciun, luna decembrie este cea mai potrivită.

Pentru cei pasionați mai mult de peisaje polare și de magia iernilor, luna ianuarie este mult mai potrivită. Tocmai datorită frumuseților naturale, Laponia a devenit o zonă de top a turismului internațional. Este vizitată inclusiv de multe celebrități. Aeroportul Rovaniemi este al doilea cel mai aglomerat aeroport din Finlanda. Inari este de asemenea o altă provincie din Laponia renumită pentru numărul mare de turiști.

În Laponia iarna începe în septembrie, dar ajunge la apogeu în lunile decembrie, ianuarie și februarie și ține nu mai puțin de șapte luni. De la sfârșitul lunii aprilie stratul gros de zăpadă se topește accelerat făcând loc verilor polare. În Laponia pasionații de aventuri iernatice pot găsi o mulțime de activități incredibile. De la simplele plimbări prin natura neîmblânzită și pădurile finlandeze și până la călătorii în frumusețea arctică cu snowmobilul. Pe munții pitici au fost amenajate pârtii de ski și numeroase facilități turistice pitorești.

Cele mai faimoase sunt cele de la Levi, Yllasjarvi sau Ounnasvara (mai ales pentru începători). Frumoase sunt și partidele de ski fond, sportul național al Finlandei, descoperind peisaje unice. De neratat este și parcul național Urho Kekkonen, întins pe o suprafață de 2550 de kilometri pătrați, o zonă de vis, cu râuri, cascade, câmpii polare, păduri și lacuri. O altă experiență unică în Laponia finlandeză este o călătorie cu săniile trase de câini. Prețurile, de persoană, variază între 190 și 200 de euro. Pentru cei pasionați de pescuit există oportunități de a fi organizate partide de pescuit la copcă sau pur și simplu în râurile care străbat întinderile polare.

„Dacă vrei să pășești într-un glob de cristal cu zăpadă, să evadezi în natura neatinsă și să explorezi Cercul Polar Arctic, ar trebui să începi să cauți o vacanță în Laponia finlandeză. S-ar putea să-ți înghețe degetele sau nasul, dar merită din plin. Finlanda a devenit una dintre destinațiile mele preferate de iarnă datorită farmecului său unic, accesului la sălbăticie neatinsă, culturii tradiționale Sami și nenumăratelor activități de iarnă. Răsăriturile se contopesc cu apusurile de soare, iar cerul roz și ora albastră par să dureze o veșnicie - visul fotografilor. Laponia finlandeză se află deasupra Cercului Polar Arctic, în nordul Finlandei, așa că puteți experimenta o gamă largă de activități de iarnă, cum ar fi drumeții cu rachete de zăpadă, dormitul într-un iglu cu acoperiș de sticlă, observarea stelelor, observarea Aurorei Boreale, vizitarea unei ferme de reni, patinaj pe gheață, plimbări cu sania trasă de câini, tururi cu snowmobilul, plonjări în gheață și saune finlandeze. Este un loc perfect pentru a călători cu prietenii, partenerul, familia sau singur! Ca femeie, m-am simțit incredibil de în siguranță aici”, precizează Angela Ligouri, un faimos blogger de călători pe site-ul său angelaliggs.com.

Prețurile pentru un bilet de avion de la București la Rovaniemi, Laponia, dus-întors, încep de la 356 de euro. Totodată pot fi găsite cazări pentru cinci nopți, de exemplu, la 400 de euro.

Perla Alpilor, o călătorie de neuitat

Pasionații de iarnă dar și de sporturile de iarnă pot găsi un adevărat paradis la Zermatt, una dintre cele mai faimoase stațiuni alpine din Alpii Elvețieni. Zermatt, se află în districtul Visp, în secțiunea germanofonă a cantonului Valais din Elveția. Se află la capătul superior al Mattertal, la o altitudine de 1.620 m, la poalele celor mai înalte vârfuri din Elveția și la doar 10 kilometri de Pasul Theodul, cu o înălțime de peste 3.292 m, care leagă Elveția de Italia. Zermatt și-a câștigat renumele, încă din secolul al XIX lea, ca o stațiune de alpinism și schi din Alpii Elvețieni.

Citește și: Turismul din Grecia a înregistrat cea mai bună lună iulie din istorie

Până la acea dată a fost predominant o comunitate agricolă de munteni elvețieni. Matterhorn, celebrul vârf alpin elvețian, atrage turiștii ca un magnet la Zermatt. Și nu doar simplii turiști dar mai ales alpiniștii dornici să-l cucerească, unii din păcate cu prețul vieții. Datorită renumelui câștigat, Zermatt a devenit o zonă turistică de top, cu numeroase facilități și modalități de petrecere a timpului liber, atât pentru pasionații de schi cât și pentru cei care doar sunt dornici să admire peisajul și să se bucure de o iarnă feerică. Nici nu este de mirare, Zermatt este o adevărată bijuterie motană a Europei, plină de istorie și frumuseți naturale.

Orașul este extrem de pitoresc, cu numeroase clădiri și chalet-uri, unele vechi de aproape șase secole. Pe lângă arhitectura pitorească și impresionantă, Zermatt atrage și prin produsele tradiționale, prin brutăriile cu preparate delicioase dar și restaurantele de top. Iar peisajul este de vis. Zermatt este aproape complet înconjurat de munții înalți ai Alpilor Pennini, inclusiv Monte Rosa, cel mai înalt vârf din Elveția, la 4.634 de metri deasupra nivelului mării, Dom (4.545 m), Liskamm (4.527 m), Weisshorn (4.505 m) și Matterhorn (4.478 m).

„Zermatt este unul dintre cele mai frumoase orașe din Elveția. Centrul orașului este frumos, plin de cabane din lemn și case istorice, presărat cu brutării adorabile, restaurante elegante și nenumărate magazine de echipamente de schi. Apoi, există munții impunători, inclusiv vârful omniprezent Matterhorn - unul dintre cele mai recunoscute vârfuri din lume. Există o mulțime de lucruri minunate de făcut în Zermatt iarna (chiar dacă nu schiezi!), inclusiv vizitarea spa-urilor relaxante ale orașului, a restaurantelor de top, drumeții pentru a face fotografii cu priveliști uimitoare și vizitarea locurilor precum Paradisul Ghețarului Matterhorn”, arată un celebru blog de călătorii, Wanderlust Chloe.

Pasionații de schi se simt ca peștele în apă la Zermatt. Sunt numai puțin de 200 de kilometrii de pârtii, existând inclusiv șansa de a schia din Elveția până în Italia, cu numeroase resorturi, facilități pentru practicarea acestui sport.

Nu trebuie ratate drumețiile ghidate pe munte și nici călătoria fabuloasă cu trenul de la Zermatt la Gornergrat. „Călătoria durează aproximativ treizeci de minute, oprindu-se în câteva locuri montane de-a lungul drumului. Ne-am cronometrat călătoria în funcție de prima lumină a zorilor și ne-am bucurat de niște priveliști incredibile ale Matterhornului iluminat de soare. Priveliștile sunt fascinante”, adaugă Chloe pe blogul menționat.

Pentru a ajunge la Zermatt trebuie să luați avionul până la Geneva. De acolo există transporturi până la Zermatt.

Locurile pitorești de acasă

Pentru cei care vor să se bucure de ieșiri scurte de iarnă și să se bucure de zăpadă în ianuarie, pot alege să rămână în România, o țară deosebit de ofertantă din punct de vedere al frumuseților naturale în sezonul hibernal. Țara noastră abundă în stațiuni turistice montane, în mai toate regiunile geografice ale României. Binecunoscută este Valea Prahovei, cu stațiunile sale faimoase Sinaia, Bușteni, Azuga și Predeal. La fel de faimoasă, dar în zona Moldovei, este și Vatra Dornei. Nu mai vorbim de zona Brașovului și Poiana Brașov. Cei care vor însă experiențe autentice și să evite totuși aglomerație turistică au deasemenea o ofertă foarte variată. Pentru o experiență extraordinară de iarnă pentru pasionații de natură, Moeciu de Sus reprezintă o destinație excepțională. Situat la poalele Bucegilor acest sat montan oferă o experiență completă, de la tradiție, liniște și până la aventură pe traseele turistice accesibile pe timp de iarnă. Pe lângă bucuria experiențelor de iarnă în natură la Moeciu de Sus există numeroase posibilități pentru un turism culinar de calitate, mai ales când vine vorba de preparate tradiționale.

O experiență aparte oferă și Păltinișul, cea mai veche stațiune turistică montană din România, inaugurată tocmai în anul 1894, în Munții Cândrel la 30 de kilometri de municipiul Sibiu. Păltinișul este un adevărat paradis pentru pasionații sporturilor de iarnă, fiind ideală mai ales pentru schiul de tură, cu pante domoale și risc scăzut de producere a avalanșelor.

Totodată, aici se găsesc pârtii pentru toate categoriile de schiori, de la amatori la experimentați. Copii au la dispoziție pârtii superbe pentru săniuș. Există destule facilități turistice dar și oportunități de explorare a naturii în familie. Mai la sud de Păltiniș, de această dată în Carpații Olteniei se află o altă stațiune renumită. Este vorba despre Rânca, tot o preferată a schiorilor de toate categoriile, mai ales fiindcă aici se află mereu un strat satisfăcător de zăpadă.

Însuși drumul până la Rânca, o stațiune situată la peste 1600 de metri altitudine este o adevărată încântare, mai ales fiindcă trebuie să parcurgeți faimoasa Transalpina.

Pentru familiile mai liniștite, Căciulata, în județul Vâlcea, reprezintă o destinație turistică de top. Mai ales că aici se află complexe balneoclimaterice pentru tratament și relaxare dar și trasee montane ușoare care pot fi abordate de familiile cu copii chiar și în timpul iernii. Nu putem să trecem cu vedere Maramureșul care oferă oportunități excepționale de distracție și relaxare pe timpul iernii, la care se adaugă și o doză importantă de tradiții. Evident, în Maramureș ca și în Bucovina, experientele culinare sunt top. Drumuri de iarnă pot fi făcute și în Apuseni, în inima Transilvaniei, de exemplu la Arieșeni, în județul Alba. În orice caz, în România, aproape că nu există zonă geografică și etnografică, fără posibilități de a petrece o vacanță de vis, în ianuarie.