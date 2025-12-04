Premieră pentru armata Chinei. O firmă privată produce o rachetă hipersonică la costuri extrem de mici

O firmă privată cu sediul la Beijing a dezvăluit noua sa rachetă hipersonică YKJ-1000, capabilă să atingă o viteză de până la șapte ori mai mare decât viteza sunetului și să zboare până la circa 1.300 km.

Firma comercială Lingkong Tianxing (Transportul Spațial, fondată în 2018, și-a prezentat noua rachetă pe platformele sale de socializare, publicând un videoclip cu o lansare-test în deșert.

Space Transportation era cunoscută pentru dezvoltarea zborului hipersonic pentru industria aerospațială comercială. Potrivit declaraților sale, a început să lanseze și să testeze rachete reutilizabile în 2019.

Potrivit companiei, racheta poate atinge o viteză de cinci până la șapte ori viteza sunetului și poate zbura timp de șase minute.

Racheta YKJ-1000 este proiectată pentru a detecta autonom amenințările și a face manevre pentru a le evita.

Totodată, a fost „proiectată pentru lovituri rapide și precise împotriva țintelor de mare valoare aflate în adâncul teritoriului inamic”.

O animație arată racheta detectând un grup de atac condus de portavioane și ajustându-și traiectoria de zbor pentru a evita navele de război.

Imaginile arată o lansare dintr-un container maritim al cărui acoperiș se deschide.

Videoclipul se încheie cu o animație în care rachete YKJ-1000 zboară spre ținte din Japonia, care se află la aproximativ 1280 km de nord-estul Chinei.

Rachetele sunt fabricate din materiale de uz civil precum cimentul spumat și alte componente comerciale produse în masă, ceea ce permite costuri de fabricație neobișnuit de mici. Costul unei asemenea rachete se ridică la doar 99.000 de dolari.

O versiune a armei care încorporează capacități de luare a deciziilor și de colaborare în roiuri bazate pe inteligență artificială este în curs de dezvoltare, potrivit presei locale.

Presa de stat și analiștii militari sunt de părere că prețul accesibil al noilor rachete ar putea răsturna piețele globale de apărare prin prisma dezechilibrului care s-ar crea între armele de atac ieftine și apărarea scumpă.

O revoluție pe piața chineză

Anunțul companiei chineze marchează o potențială schimbare pe piața locală a armelor hipersonice, care în mod tradițional au fost proiectate și fabricate de conglomerate de stat pentru armata Beijingului, notează Business Insider.

Space Transportation a declarat pentru The Global Times, o publicație chineză considerată purtătoare de cuvânt al guvernului de la Beijing, că firma produce deja în masă o versiune de bază a modelului YKJ-1000, urmând să fie lansată o versiune avansată dotată cu inteligență artificială.

South China Morning Post, o publicație cu sediul în Hong Kong, a citat un reprezentant al companiei, care a declarat că racheta YKJ-1000 este produsă și la 10% din costul unei rachete obișnuite.

Experții spun că o rachetă YKJ-1000 „învelită în ciment” s-ar putea dovedi „formidabil de competitivă” la nivel internațional.

Un singur interceptor naval SM-6 costă aproximativ 4,1 milioane de dolari americani, de peste 40 de ori prețul unui YKJ-1000.

Un alt exemplu: sistemul THAAD are un cost de 12-15 milioane de dolari americani pentru fiecare interceptor, în timp ce Patriot PAC-3 pe care Taiwan dorește să îl cumpere de la SUIA ar costa 3,7-4,2 milioane de dolari americani fiecare.

Un alt contrast este cu rachetele hipersonice dezvoltate de programele dedicate ale SUA, care ar avea fiecare un cost estimativ de 40 de milioane de dolari.

Atenția acordată rachetelor hipersonice se datorează dezvoltării de către China a vehiculelor de tip boost-glide, care permit rachetelor să călătorească mai rapid și în mod imprevizibil în atmosfera superioară.

Motoarele Scramjet, o altă tehnologie emergentă, au suscitat, de asemenea, îngrijorări în Occident prin prisma capacității lor de a permite rachetelor să manevreze cu abilitate la viteze extreme.

China deține o gamă de arme hipersonice care au fost promovate drept rachete „ucigașe de portavioane”. Beijingul a expus multe dintre acestea în cadrul paradelor. Cu toate acestea, puține informații sunt confirmate cu privire la adevăratele lor capacități.