Duminică, 16 Noiembrie 2025
Adevărul
Care este țara ce contribuie masiv la înarmarea Germaniei ?

Publicat:

Germania trece printr-o transformare profundă a politicii sale de apărare. Momentul definitoriu al acestei schimbări a avut loc la summitul G7 din luna iunie, când un jurnalist l-a întrebat pe cancelarul Friedrich Merz despre bombardamentele intense efectuate de Israel asupra Teheranului în timpul conflictului cu Iranul.

Dronă israelinaî/FOTO:X
Dronă israelinaî/FOTO:X

„Israelul face treaba murdară în numele tuturor”, a spus Merz.

Pentru publicul german, declarația a fost remarcabil de dură, mai ales venită din partea unui cancelar postbelic. Însă remarca evidențiază un element central al viziunii sale: securitatea Germaniei depinde astăzi de statul evreu, un popor pe care Germania l-a persecutat în trecut, notează James Rothwell, corespondentul The Telegraph la Berlin.

Lider al Uniunii Creștin-Democrate (CDU), Merz anunță că „Germania a revenit” și își propune construirea „cele mai puternice armate convenționale din Europa”, ca răspuns la amenințările Rusiei.

Fostul bancher a inversat deceniile de subfinanțare a Bundeswehr-ului — armata germană — cunoscută odinioară pentru lipsa echipamentelor adecvate, introducând reforme ce permit creșterea aproape nelimitată a cheltuielilor pentru apărare.

Coaliția sa urmărește, de asemenea, introducerea unui nou sistem de recrutare obligatorie pentru tineri și lucrează la un pachet de echipamente militare în valoare de 377 de miliarde de euro.

Amploarea dependenței Germaniei de tehnologia militară furnizată de Israel

Un aspect surprinzător al procesului de reînarmare este amploarea dependenței Germaniei de tehnologia militară furnizată de Israel — de la rachete și drone, până la sisteme moderne de apărare antiaeriană.

La opt decenii după Holocaust, oficiali militari israelieni de rang înalt au declarat pentru The Telegraph că rolul Israelului în modernizarea forțelor armate germane este nu doar esențial, ci și „motivant”, generând un sentiment de mândrie.

Parlamentari din CDU confirmă că Germania a devenit „extrem de dependentă” de tehnologia defensivă israeliană în condițiile intensificării agresiunii ruse și a presiunilor din partea regimului iranian.

Documentele privind planurile de reînarmare arată că au fost alocate 700 de milioane de euro pentru achiziția de drone kamikaze produse de compania israeliană Elbit. Alte 100 de milioane vor fi direcționate către muniție israeliană pentru dronele germane Heron, fabricate de Israel Aerospace Industries.

Aceste investiții vin după acordul semnat în octombrie între Berlin și Ierusalim, în valoare de 2 miliarde de euro, pentru furnizarea de rachete antitanc Spike. Contractul implica o colaborare între două companii germane din domeniul apărării și firma israeliană Rafael, fiind considerat unul dintre cele mai mari de acest tip din Europa.

Berlinul se bazează deja pe Israel în materie de informații

În practică, Berlinul se bazează deja pe Israel în materie de informații. Luna trecută, trei presupuși membri ai unei celule Hamas au fost arestați în capitala germană pentru planificarea unor atacuri la adresa obiectivelor evreiești și israeliene. Mossadul a transmis că operațiunea a fost posibilă datorită unei acțiuni „de amploare” desfășurate în Europa.

Legătura strânsă cu Israelul nu s-a format exclusiv în mandatul lui Merz. În septembrie 2023, sub conducerea cancelarului Olaf Scholz, Berlinul a semnat un contract de 4 miliarde de euro pentru sistemul de apărare antirachetă Arrow 3, capabil să intercepteze rachete balistice intercontinentale.

Oficiali israelieni consideră această cooperare un simbol al depășirii capitolelor întunecate ale istoriei comune, când tehnologia germană era folosită pentru persecutarea evreilor în Europa.

„Faptul că Germania se bazează acum pe capacitățile israeliene pentru protejarea cetățenilor săi are o încărcătură istorică profundă și arată că relațiile noastre sunt orientate spre prevenirea repetării tragediilor trecute”, a declarat generalul-maior Amir Baram, directorul general al Ministerului israelian al Apărării.

Critici în interiorul Germaniei

Relația privilegiată cu Israelul a atras însă și critici în interiorul Germaniei. Guvernul Merz este acuzat că evită să abordeze acuzațiile privind presupusul genocid din Gaza și foametea din enclavă, aspecte pe care Israelul le respinge.

În același timp, au existat tensiuni și între Berlin și premierul Benjamin Netanyahu, inclusiv în august, când Germania a decis suspendarea temporară a livrărilor de armament către Israel, destinate operațiunilor din Gaza.

The Telegraph nota anterior că, în contextul agresiunii ruse, Germania „se înarmează până în dinți”, dorind să revină la rolul de principal garant al securității europene.

Europa

