 Trump scoate Venezuela de pe lista țărilor care nu-și respectă angajamentele privind combaterea drogurilor. Ce spune despre Columbia | adevarul.ro
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Trump scoate Venezuela de pe lista țărilor care nu-și respectă angajamentele privind combaterea drogurilor. Ce spune despre Columbia

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Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat miercuri, 16 septembrie, că Venezuela nu mai este considerată o țară care nu și-a îndeplinit angajamentele privind combaterea drogurilor, invocând măsurile adoptate de guvernul interimar condus de Delcy Rodríguez.

Donald Trump
Donald Trump Foto: AFP

Administrația mea a înregistrat progrese istorice în protejarea poporului american de drogurile letale și de organizațiile vicioase de narcoteroriști. În timpul administrației mele, granița sudică a Statelor Unite este cea mai bine securizată și controlată din istoria Americii, datorită celor mai mari investiții din istoria țării în securitatea frontierei și aplicarea legii.

După patru ani de haos la granița deschisă, capturile de fentanil și alte droguri introduse ilegal în Statele Unite au fost reduse cu mai mult de jumătate, iar numărul deceselor cauzate de supradoze a scăzut drastic.

Administrația mea a salvat zeci de mii de vieți americane de această plagă” a declarat Trump în decizia prezidenţială publicată de Departamentul de Stat.

Trump susține că administrația sa a redus traficul de droguri către SUA și a destructurat rețele de carteluri, dar cere Canadei și Mexicului să intensifice măsurile împotriva traficului. El laudă cooperarea cu Mexicul și acuză China că furnizează substanțe chimice precursoare pentru droguri sintetice.

„Republica Populară Chineză trebuie să ia măsuri mai ferme pentru a reduce în mod eficient fluxul acestor substanțe, prin includerea pe lista substanțelor controlate a unor precursori chimici și a altor substanțe solicitate de Statele Unite.

O cooperare mai strânsă va permite tragerea la răspundere, în timp util, a infractorilor responsabili pentru furnizarea către traficanții de droguri a substanțelor chimice precursoare letale”.

Venezuela, scoasă din lista țărilor implicate în traficul de droguri

Trump adaugă că, în contextul arestării și înlăturării din funcție a fostului președinte al Venezuelei, Nicolás Maduro, se pot observa „rezultatele intensificării cooperării cu guvernul interimar împotriva cartelurilor, inclusiv eliminarea liderului organizației Tren de Aragua, Niño Guerrero.”

„Având în vedere măsurile pozitive adoptate sub președinta interimară Delcy Rodríguez, am stabilit că Venezuela nu mai trebuie desemnată drept țară care nu și-a îndeplinit în mod demonstrabil angajamentele privind combaterea drogurilor.

Mă aștept ca guvernul interimar să înregistreze în continuare progrese măsurabile în desființarea grupărilor narcoteroriste și în oprirea traficului de droguri prin Venezuela către Statele Unite.”

În ce privește Columbia, Trump afirmă că țara „a făcut alegerea curajoasă” de a-l alege președinte pe Abelardo de la Espriella, care „s-a angajat să conducă o campanie agresivă împotriva cultivării cocainei și producției de cocaină, care au atins niveluri record în timpul politicilor socialiste eșuate ale predecesorului său”

„Columbia este pregătită să-și reia rolul de principal partener al nostru în domeniul securității în emisfera vestică, iar armata, poliția, procurorii și instanțele țării au acum, în sfârșit, un susținător demn în persoana președintelui de la Espriella.

Dacă, așa cum este de așteptat, Columbia va înregistra progrese în eradicarea agresivă a culturilor de coca și în destructurarea rețelelor sale narcoteroriste în anul următor, voi lua în considerare ridicarea statutului de «eșec demonstrabil», care rămâne în vigoare exclusiv din cauza incompetenței și haosului produse de guvernul anterior de extremă stânga, aflat la putere în cea mai mare parte a anului trecut”, afirmă acesta.

Abelardo de la Espriella a beneficiat în campanie de susținerea lui Trump

Avocatul și omul de afaceri Abelardo de la Espriella, candidat de extremă dreapta și admirator declarat al plui Trump, a câștigat, în iulie, turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Columbia, învingându-l la limită pe senatorul de stânga Iván Cepeda.

De la Espriella a câștigat alegerile prezidențiale din Columbia, marcând o schimbare de direcție politică după patru ani de guvernare a lui Gustavo Petro, primul președinte de stânga al țării.

Victoria sa este prezentată și ca parte a unei tendințe regionale, iar candidatul a beneficiat în campanie de susținerea lui Donald Trump.

„Vreau să mă adresez în special celor care nu au votat pentru mine. Drepturile dumneavoastră vor fi respectate, opiniile dumneavoastră vor fi ascultate și nu va trebui să vă temeți pentru că gândiți diferit”, a declarat acesta.

De la Espriella a pledat, de asemenea, pentru consolidarea relațiilor cu Statele Unite, pe care le consideră principalul partener comercial și un aliat esențial în combaterea criminalității organizate.

Rezultatul scrutinului a generat proteste în mai multe orașe. La Cali, manifestanții au intrat în confruntări cu forțele de ordine și au incendiat steaguri americane. În capitala Bogota, sute de persoane s-au adunat în apropierea unuia dintre principalele centre de centralizare a voturilor.

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