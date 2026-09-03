 Nicolas Maduro cere justiției americane să renunțe la acuzațiile împotriva sa. Fostul președinte invocă imunitatea de șef de stat | adevarul.ro
search
Joi, 3 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Nicolas Maduro cere justiției americane să renunțe la acuzațiile împotriva sa. Fostul președinte invocă imunitatea de șef de stat

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Fostul președinte venezuelean Nicolas Maduro, aflat în detenție în Statele Unite și judecat pentru acuzații legate de trafic de droguri și narcoterorism, cere instanței federale din New York să respingă dosarul penal deschis împotriva sa. Avocații săi susțin că Maduro beneficiază de imunitate în calitate de șef de stat străin și că tribunalul american nu are competența de a-l judeca.

Nicolas Maduro cere justiției americane să renunțe la acuzațiile împotriva sa.
Nicolas Maduro cere justiției americane să renunțe la acuzațiile împotriva sa. Foto: Profimedia

Cererea a fost transmisă miercuri judecătorului federal Alvin Hellerstein, de la New York. Într-un memoriu depus în instanță, avocații Barry Pollack și Anna Estevao susțin că „imunitatea completă a șefilor de stat constituie un principiu fundamental al dreptului internațional”, notează AFP și Agerpres.

Avocații lui Maduro: SUA nu îi pot retrage unilateral imunitatea

Apărătorii fostului lider de la Caracas susțin că autoritățile americane își bazează acuzațiile și pe ideea că Maduro s-ar fi aflat „ilegitim” la conducerea Venezuelei.

Avocații consideră însă că această argumentație nu poate justifica retragerea imunității unui șef de stat.

„Ideea înspăimântătoare a guvernului potrivit căreia ar putea lipsi de imunitatea sa orice şef de stat în exerciţiu prin simplul fapt de a-l califica, de manieră unilaterală şi politică, «ilegitim», este lipsită de orice fundament”, au susținut apărătorii lui Maduro.

Potrivit actului de acuzare, fostul președinte venezuelean, în vârstă de 63 de ani, este vizat la New York de patru capete de acuzare, inclusiv narcoterorism.

Maduro susține că a fost „răpit” de Statele Unite

Nicolas Maduro a fost capturat la Caracas în urma unei operațiuni militare americane desfășurate la începutul lunii ianuarie și transferat ulterior în Statele Unite, unde este încarcerat într-o unitate federală din Brooklyn.

La prima sa apariție publică după capturare, în fața unui tribunal din New York, Maduro a acuzat Statele Unite că l-au „răpit” și s-a descris drept „prizonier de război”.

Într-o serie separată de documente depuse în instanță, soția sa, Cilia Flores, în vârstă de 69 de ani, a susținut la rândul său argumentele invocate de fostul președinte. Cei doi au fost capturați împreună în luna ianuarie.

Judecătorul Alvin Hellerstein urmează să analizeze cererea lui Maduro în cadrul unei audieri programate pentru 17 noiembrie.

Procesul lui Maduro ar urma să înceapă în iunie 2027

Procesul pentru acuzațiile privind traficul de droguri este programat să înceapă la 1 iunie 2027, dacă dosarul va trece de etapa actuală.

Fostul președinte venezuelean a reapărut la sfârșitul lunii august pe rețelele sociale, unde au fost publicate fotografii în care apare îmbrăcat în uniforma gri de deținut, în penitenciarul din New York.

Administrația penitenciară americană nu a putut explica, la solicitarea AFP, cum au ajuns fotografiile în exterior. Maduro și soția sa sunt încarcerați în condiții stricte, fără acces la ziare sau internet, însă au posibilitatea de a vorbi la telefon cu familia și avocații.

Venezuela, sub presiunea Washingtonului

După capturarea lui Maduro, atribuțiile de președinte au fost preluate de președinta interimară Delcy Rodriguez.

În paralel cu evoluțiile judiciare, Venezuela a semnat miercuri mai multe acorduri în domeniul energetic. Documentele au fost încheiate sub auspiciile ministrului american al Energiei cu companiile petroliere Chevron și Eni, pentru extinderea operațiunilor acestora în Venezuela, precum și cu GE Vernova, în vederea redresării industriei de electricitate.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi foști inamici s-au aliat în lupta contra SUA
digi24.ro
image
Guvernul îi premiază pe absolvenții cu media 10 la BAC și Evaluarea Națională. Câți bani vor primi cei 99 de elevi
stirileprotv.ro
image
„Călin Georgescu al ITALIEI”, probleme mari! Ce acuzații i se aduc
gandul.ro
image
Rogobete SPULBERĂ zvonurile despre funcția de premier și primar al Timișoarei
mediafax.ro
image
A fost transferat în vară la FCSB, dar e pe picior de plecare! OUT după venirea lui Muhar
fanatik.ro
image
CTP desființează „Justiția PSD-Savonea-Dan” după eliberarea lui Horațiu Potra: „Macetarul va ajunge ministru de Interne sau șef la SRI”
libertatea.ro
image
Zelenski, reacție furioasă după schimbul de focuri între serviciile secrete ale Kievului: „Absolut rușinos”
digi24.ro
image
Martor la episodul ȘOCANT din vestiarul FCSB: „I-a dat un pumn lui Tănase! N-am fost de acord cu ce s-a întâmplat după”
gsp.ro
image
Neverosimil: a decis pe loc să divorțeze când a aflat câți bani are în cont soțul ei! Se căsătoriseră după 10 zile de relație
digisport.ro
image
El are cea mai mare colecție de cărămizi. Unele sunt neobișnuite
click.ro
image
Rătăcea din plajă în plajă căutându-și mama printre turiști, în Grecia. Puiul de focă Alexis a fost salvat după ce a rămas fără puteri
antena3.ro
image
Ce cumperi cu 10.000 de lei, un ETF sau un fond de acţiuni?
zf.ro
image
A cumpărat un apartament cu 105.000 EUR, fără să ştie că era vândut. Proprietarul a venit apoi să îl dea afară
observatornews.ro
image
Doi soți, găsiți MORȚI într-un jacuzzi în timp ce se aflau în vacanță în Spania. Ce au descoperit anchetatorii 😲
cancan.ro
image
Precizări importante de la Casa de Pensii pentru toți pensionarii. Ce trebuie să facă chiar de luna aceasta?
newsweek.ro
image
Fiica lui Gigi Becali, învinsă în instanță! După șase amânări, judecătorii au dat verdictul
prosport.ro
image
Mii de locuri de muncă pentru românii fără facultate. Domeniile în care cererea de angajați este cea mai mare
playtech.ro
image
Nicolo Napoli s-a reprofilat! Ce face, de fapt, fostul antrenor al Craiovei lui Mititelu
fanatik.ro
image
De ce stațiunile de pe litoralul românesc poartă nume de planete
ziare.com
image
După loviturile date în mercato, Gigi Becali îl sună pe Dan Petrescu
digisport.ro
image
Suedez suspectat de atacuri la comandă, găsit în România după 3 ani. Ce a descoperit DIICOT
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
ULTIMA ORĂ: Nicuşor Dan a semnat decretul. Acum totul se decide la votul din Parlament
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație în războiul din Ucraina. Putin, dispus să renunțe la tot
mediaflux.ro
image
Durul din fotbalul anilor ’90 joacă în serialul momentului pe Netflix » Interviu inedit: „Vă spun o poveste amuzantă. Mergeam la audiții în Los Angeles”
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare”
actualitate.net
image
Cum au reușit doi români să transforme o dubă într-o casă pe roți. „Am făcut toate schimbările astea în mai puțin de o săptămână”
click.ro
image
Tragedie în Spania. Un cuplu a fost găsit mort în jacuzzi, în fața copiilor
click.ro
image
Elena Merișoreanu, cuvinte grele după moartea Ancăi Pandrea: „Păcat. Ce păcat...”
click.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
Regina Elisabeta cu Prințul Philip foto profimedia 0694722059 jpg
„A avut amante. Mai mult de una!” Regina Elisabeta vedea, dar prefera să nu știe? Dezvăluirile explozive despre infidelitățile Prințului Philip
okmagazine.ro
Manzikert (1071) jpg
Urmările Bătăliei de la Manzikert (1071): ce a îngenuncheat cu adevărat Imperiul Bizantin
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine ar fi făcut publice informațiile despre idila dintre Andreea Popescu și Dan Alexa? Vedeta a dat cărțile pe față
image
Cum au reușit doi români să transforme o dubă într-o casă pe roți. „Am făcut toate schimbările astea în mai puțin de o săptămână”

OK! Magazine

image
„A avut amante. Mai mult de una!” Regina Elisabeta vedea, dar prefera să nu știe? Dezvăluirile explozive despre infidelitățile Prințului Philip