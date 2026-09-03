Nicolas Maduro cere justiției americane să renunțe la acuzațiile împotriva sa. Fostul președinte invocă imunitatea de șef de stat

Fostul președinte venezuelean Nicolas Maduro, aflat în detenție în Statele Unite și judecat pentru acuzații legate de trafic de droguri și narcoterorism, cere instanței federale din New York să respingă dosarul penal deschis împotriva sa. Avocații săi susțin că Maduro beneficiază de imunitate în calitate de șef de stat străin și că tribunalul american nu are competența de a-l judeca.

Nicolas Maduro cere justiției americane să renunțe la acuzațiile împotriva sa. Foto: Profimedia

Cererea a fost transmisă miercuri judecătorului federal Alvin Hellerstein, de la New York. Într-un memoriu depus în instanță, avocații Barry Pollack și Anna Estevao susțin că „imunitatea completă a șefilor de stat constituie un principiu fundamental al dreptului internațional”, notează AFP și Agerpres.

Avocații lui Maduro: SUA nu îi pot retrage unilateral imunitatea

Apărătorii fostului lider de la Caracas susțin că autoritățile americane își bazează acuzațiile și pe ideea că Maduro s-ar fi aflat „ilegitim” la conducerea Venezuelei.

Avocații consideră însă că această argumentație nu poate justifica retragerea imunității unui șef de stat.

„Ideea înspăimântătoare a guvernului potrivit căreia ar putea lipsi de imunitatea sa orice şef de stat în exerciţiu prin simplul fapt de a-l califica, de manieră unilaterală şi politică, «ilegitim», este lipsită de orice fundament”, au susținut apărătorii lui Maduro.

Potrivit actului de acuzare, fostul președinte venezuelean, în vârstă de 63 de ani, este vizat la New York de patru capete de acuzare, inclusiv narcoterorism.

Maduro susține că a fost „răpit” de Statele Unite

Nicolas Maduro a fost capturat la Caracas în urma unei operațiuni militare americane desfășurate la începutul lunii ianuarie și transferat ulterior în Statele Unite, unde este încarcerat într-o unitate federală din Brooklyn.

La prima sa apariție publică după capturare, în fața unui tribunal din New York, Maduro a acuzat Statele Unite că l-au „răpit” și s-a descris drept „prizonier de război”.

Într-o serie separată de documente depuse în instanță, soția sa, Cilia Flores, în vârstă de 69 de ani, a susținut la rândul său argumentele invocate de fostul președinte. Cei doi au fost capturați împreună în luna ianuarie.

Judecătorul Alvin Hellerstein urmează să analizeze cererea lui Maduro în cadrul unei audieri programate pentru 17 noiembrie.

Procesul lui Maduro ar urma să înceapă în iunie 2027

Procesul pentru acuzațiile privind traficul de droguri este programat să înceapă la 1 iunie 2027, dacă dosarul va trece de etapa actuală.

Fostul președinte venezuelean a reapărut la sfârșitul lunii august pe rețelele sociale, unde au fost publicate fotografii în care apare îmbrăcat în uniforma gri de deținut, în penitenciarul din New York.

Administrația penitenciară americană nu a putut explica, la solicitarea AFP, cum au ajuns fotografiile în exterior. Maduro și soția sa sunt încarcerați în condiții stricte, fără acces la ziare sau internet, însă au posibilitatea de a vorbi la telefon cu familia și avocații.

Venezuela, sub presiunea Washingtonului

După capturarea lui Maduro, atribuțiile de președinte au fost preluate de președinta interimară Delcy Rodriguez.

În paralel cu evoluțiile judiciare, Venezuela a semnat miercuri mai multe acorduri în domeniul energetic. Documentele au fost încheiate sub auspiciile ministrului american al Energiei cu companiile petroliere Chevron și Eni, pentru extinderea operațiunilor acestora în Venezuela, precum și cu GE Vernova, în vederea redresării industriei de electricitate.