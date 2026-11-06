Atacurile cibernetice asupra sistemelor de refrigerare au pus Pentagonul în alertă. Avertisment pentru spitale

Agențiile federale americane avertizează spitalele, sistemele de transport și comercianții din sectorul alimentar să își consolideze securitatea sistemelor industriale de refrigerare, după o serie de atacuri cibernetice care au perturbat instalațiile de răcire din magazine alimentare și centre de transfuzie sanguină din mai multe țări europene.

Atacurile asupra frigiderelor din Europa ridică semne de întrebare în SUA Foto: Shutterstock

Totodată, Pentagonul a anunțat, într-un comunicat publicat săptămâna trecută, că investighează o serie de defecțiuni recente ale congelatoarelor din șase magazine militare aflate în baze americane. Deocamdată, nu este clar dacă aceste incidente au legătură cu atacurile din Europa, potrivit POLITICO.

Cel mai recent avertisment al agențiilor americane reflectă îngrijorarea tot mai mare că astfel de atacuri s-ar putea extinde și ar putea afecta sistemele de refrigerare utilizate în industria alimentară din Statele Unite.

Fișa de informare, elaborată de Agenția pentru Securitatea Cibernetică și a Infrastructurii (CISA), FBI și departamentele americane pentru Sănătate și Servicii Sociale, Agricultură și Transporturi, arată că autoritățile federale sunt „conștiente de faptul că actori cibernetici rău intenționați vizează, la nivel global, sistemele industriale de refrigerare și cele de monitorizare a lanțului frigorific”.

Avertisment pentru spitale, industria alimentară și transporturi

Agențiile le-au cerut proprietarilor și operatorilor sistemelor de refrigerare din sectoarele sănătății, alimentar, agricol și al transporturilor din SUA să își intensifice măsurile de securitate cibernetică.

Printre recomandări se numără monitorizarea mai atentă a variațiilor de temperatură și „eliminarea expunerii la internetul public” a dispozitivelor de tehnologie operațională (OT). Este vorba despre echipamente industriale mai puțin cunoscute, adesea neglijate, care controlează procese fizice, precum funcționarea unui sistem industrial de refrigerare.

Autoritățile federale și companiile specializate în securitate cibernetică avertizează de mult timp că hackerii vizează frecvent astfel de dispozitive, care nu ar trebui să fie conectate direct la internet.

La începutul acestui an, grupări de hackeri iranieni au vizat rețele electrice și instalații de tratare a apei din Statele Unite, prin intermediul unor controlere logice programabile.

Avertismentul recent nu precizează însă dacă vreun sistem de refrigerare din SUA este, în prezent, ținta unor atacuri.

Grupări de hackeri pro-ruși au revendicat atacurile din Europa

Miercuri, grupări de hackeri activiști pro-ruși au revendicat seria de atacuri asupra sistemelor de refrigerare din magazine alimentare din Franța, Estonia, Belgia, Luxemburg, Suedia, Germania, Irlanda, Țările de Jos, Finlanda și România.

Atacurile au afectat și instalațiile de refrigerare ale centrelor de transfuzie sanguină din Franța. Serviciul național de colectare a sângelui din această țară a precizat însă că rezervele de sânge nu au fost afectate.

Joi, Kremlinul a negat orice implicare în atacuri.

Pentagonul investighează defecțiunile congelatoarelor din bazele militare

Reuters a relatat săptămâna trecută că Pentagonul tratează defecțiunile congelatoarelor înregistrate în luna august în bazele militare americane drept atacuri cibernetice.

Într-un răspuns transmis săptămâna trecută publicației POLITICO, Pentagonul a precizat că Serviciul de Investigații Criminale al Apărării (DCIS), structura de anchetă din cadrul Biroului Inspectorului General al Pentagonului, „conduce o investigație comună” în acest caz.

Reprezentanții FBI și CISA nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii privind motivul pentru care a fost emis cel mai recent avertisment. Nu au precizat nici dacă acesta a fost determinat de atacuri asupra sistemelor de refrigerare din SUA sau dacă autoritățile suspectează o implicare a Rusiei.