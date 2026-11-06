 Atacurile cibernetice asupra sistemelor de refrigerare au pus Pentagonul în alertă. Avertisment pentru spitale | adevarul.ro
search
Vineri, 6 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei
Alexandru Rogobete, la Interviurile Adevărul de la ora 13.00

Atacurile cibernetice asupra sistemelor de refrigerare au pus Pentagonul în alertă. Avertisment pentru spitale

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Agențiile federale americane avertizează spitalele, sistemele de transport și comercianții din sectorul alimentar să își consolideze securitatea sistemelor industriale de refrigerare, după o serie de atacuri cibernetice care au perturbat instalațiile de răcire din magazine alimentare și centre de transfuzie sanguină din mai multe țări europene.

hacker
Atacurile asupra frigiderelor din Europa ridică semne de întrebare în SUA Foto: Shutterstock

Totodată, Pentagonul a anunțat, într-un comunicat publicat săptămâna trecută, că investighează o serie de defecțiuni recente ale congelatoarelor din șase magazine militare aflate în baze americane. Deocamdată, nu este clar dacă aceste incidente au legătură cu atacurile din Europa, potrivit POLITICO.

Cel mai recent avertisment al agențiilor americane reflectă îngrijorarea tot mai mare că astfel de atacuri s-ar putea extinde și ar putea afecta sistemele de refrigerare utilizate în industria alimentară din Statele Unite.

Fișa de informare, elaborată de Agenția pentru Securitatea Cibernetică și a Infrastructurii (CISA), FBI și departamentele americane pentru Sănătate și Servicii Sociale, Agricultură și Transporturi, arată că autoritățile federale sunt „conștiente de faptul că actori cibernetici rău intenționați vizează, la nivel global, sistemele industriale de refrigerare și cele de monitorizare a lanțului frigorific”.

Avertisment pentru spitale, industria alimentară și transporturi

Agențiile le-au cerut proprietarilor și operatorilor sistemelor de refrigerare din sectoarele sănătății, alimentar, agricol și al transporturilor din SUA să își intensifice măsurile de securitate cibernetică.

Printre recomandări se numără monitorizarea mai atentă a variațiilor de temperatură și „eliminarea expunerii la internetul public” a dispozitivelor de tehnologie operațională (OT). Este vorba despre echipamente industriale mai puțin cunoscute, adesea neglijate, care controlează procese fizice, precum funcționarea unui sistem industrial de refrigerare.

Autoritățile federale și companiile specializate în securitate cibernetică avertizează de mult timp că hackerii vizează frecvent astfel de dispozitive, care nu ar trebui să fie conectate direct la internet.

La începutul acestui an, grupări de hackeri iranieni au vizat rețele electrice și instalații de tratare a apei din Statele Unite, prin intermediul unor controlere logice programabile.

Avertismentul recent nu precizează însă dacă vreun sistem de refrigerare din SUA este, în prezent, ținta unor atacuri.

Grupări de hackeri pro-ruși au revendicat atacurile din Europa

Miercuri, grupări de hackeri activiști pro-ruși au revendicat seria de atacuri asupra sistemelor de refrigerare din magazine alimentare din Franța, Estonia, Belgia, Luxemburg, Suedia, Germania, Irlanda, Țările de Jos, Finlanda și România.

Atacurile au afectat și instalațiile de refrigerare ale centrelor de transfuzie sanguină din Franța. Serviciul național de colectare a sângelui din această țară a precizat însă că rezervele de sânge nu au fost afectate.

Joi, Kremlinul a negat orice implicare în atacuri.

Pentagonul investighează defecțiunile congelatoarelor din bazele militare

Reuters a relatat săptămâna trecută că Pentagonul tratează defecțiunile congelatoarelor înregistrate în luna august în bazele militare americane drept atacuri cibernetice.

Într-un răspuns transmis săptămâna trecută publicației POLITICO, Pentagonul a precizat că Serviciul de Investigații Criminale al Apărării (DCIS), structura de anchetă din cadrul Biroului Inspectorului General al Pentagonului, „conduce o investigație comună” în acest caz.

Reprezentanții FBI și CISA nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii privind motivul pentru care a fost emis cel mai recent avertisment. Nu au precizat nici dacă acesta a fost determinat de atacuri asupra sistemelor de refrigerare din SUA sau dacă autoritățile suspectează o implicare a Rusiei.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump a identificat vinovații: alegătorii. „«Tâmpocraţii» au avut o zi mare marţi”
digi24.ro
image
Ce a spus Maia Sandu presei din Ungaria despre unirea R. Moldova cu România. „Vreau ca țara mea să fie în siguranță”
stirileprotv.ro
image
Monica Gabor, viață de coșmar la 39 de ani! Rămasă fără bani, s-a angajat. Cum își câștigă existența acum
gandul.ro
image
Hoț român, prins în cel mai neașteptat mod! A adormit în patul casei în care intrase la furat
mediafax.ro
image
Universitatea Craiova – Egnatia a bătut audiența Pro TV! Exclusiv
fanatik.ro
image
Cine se află în spatele valului de amenințări cu bombă care a afectat 20 de zboruri: „Cerul vostru va deveni roșu”
libertatea.ro
image
Vasluiul nu mai este cea mai săracă zonă a țării. Ce județ i-a luat locul
digi24.ro
image
A dat cu ei de pământ, după Craiova - Egnatia: „Grași! Credeam că e trucaj!”
gsp.ro
image
Marea campioană și-a ales un partener mult mai tânăr și a dat cărțile pe față
digisport.ro
image
Alina Laufer a cedat! „N-am mai putut, efectiv!” Ce i-a cerut de urgență soțului Ilan?
click.ro
image
Britanicii au rămas surprinși de prețurile de la târgurile de Crăciun din România. Țara noastră ocupă întregul podium european
antena3.ro
image
S-a aflat. Ce produse vor fi la preţ redus de Black Friday 2026 la eMAG
zf.ro
image
Dimineață de iarnă în România. Temperaturile au coborât până la -7 grade. Unde a fost cel mai frig
observatornews.ro
image
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro
cancan.ro
image
Curtea de Conturi: 2.200.000 de pensii recalculate „în minus”. Casa de Pensii: „Minciuni. Nu dăm banii!”
newsweek.ro
image
FOTO. Rivala Simonei Halep, imagini incendiare din vacanța în Maldive
prosport.ro
image
Din ce trăiește Nicolae Văcăroiu la 82 de ani. Ce pensie avea declarată și ce avere a strâns fostul premier
playtech.ro
image
Ofertă din China pentru „perla” lui Gigi Becali de la FCSB!? „Are clauză 50 de milioane!”
fanatik.ro
image
Trump pierde controlul Congresului la midterms. Recordul pierderilor de mandate după război aparține însă democraților lui Obama. Ce arată datele oficiale
ziare.com
image
Rică Răducanu, de la gloria Rapidului la lupta cu dependența. Viciul care i-a schimbat viața.
digisport.ro
image
Paula Chirilă se căsătorește astăzi cu Dan Giuveliuc! Cununie civilă la Primăria Otopeni, după aproape trei ani de iubire
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Fiica lui Gigi Becali, apariție cu o blană de zeci de mii de euro. „Dacă tu ca bărbat nu-i cumperi o blană de 10.000, ești papagal” FOTO
romaniatv.net
image
Se elimină un impozit important pentru români. Luca Niculescu anunță schimbarea de la 1 ianuarie 2027
mediaflux.ro
image
De asta s-a retras Cristiano Ronaldo ASTĂZI! Portughezii au aflat ce avea să se întâmple vineri
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Suferințele Oanei Sârbu, actrița care a interpretat-o pe Dana în „Liceenii”. Accidentul grav, pierderea părinților și despărțirea de Robert Turcescu
actualitate.net
image
Carmen Brumă, studentă din nou la 49 de ani! Cum au reacționat Mircea Badea și fiul lor, Vlad, când au aflat decizia ei: „Nu le-a convenit foarte tare”
click.ro
image
Gina Pistol a spus ce o deranjează cel mai mult la Smiley, după aproape 10 ani de relație: „Este o luptă pe care nu o câștigă nimeni”
click.ro
image
Cum își câștigă banii Tony, fiul Mădălinei Apostol. Tânărul are mai multe surse de venit
click.ro
vedete profimedia jpg
Sunt tinere și sexy, dar au reguli stricte legate de sex. Nimic nu se întâmplă în dormitorul lor până când partenerii lor nu fac un lucru
okmagazine.ro
Prințesa moștenitoare Mette Marit a Norvegiei foto Profimedia jpg
Dezvăluire ȘOC despre transplantul de plămâni al Reginei Mette-Marit! Scurgere de informații neașteptată
okmagazine.ro
Vedere aeriană a săpăturilor arheologice de la Champigny-sur-Marne
O statuie de aproape zece tone și urmele unei civilizații neolitice necunoscute, descoperite lângă Paris
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Valentina Pelinel și Cristi Borcea, apariție de senzație la nunta lui Nicușor Stan! Cei doi au strălucit în rolul de nași
image
Carmen Brumă, studentă din nou la 49 de ani! Cum au reacționat Mircea Badea și fiul lor, Vlad, când au aflat decizia ei: „Nu le-a convenit foarte tare”

OK! Magazine

image
Dezvăluire ȘOC despre transplantul de plămâni al Reginei Mette-Marit! Scurgere de informații neașteptată