Șase magazine din România, vizate de un posibil atac cibernetic. Temperaturile din frigidere au crescut brusc în toiul nopții

În noaptea de duminică spre luni, frigiderele din șase magazine ale aceluiași lanț comercial din România au înregistrat brusc temperaturi foarte ridicate. Incidentul e anchetat ca un posibil atac cibernetic.

Atacuri cibernetice au avut loc în mai multe ţări europene, pierderile fiinc semnificative. Foto: X

Un posibil atac cibernetic a vizat, în noaptea de 2 noiembrie, echipamentele frigorifice din șase magazine din România. În jurul orei 1.30, temperatura din frigidere a crescut brusc, însă problema a fost observată de angajați abia dimineața, în jurul orei 8.00. Incidentul a fost raportat Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), care a verificat modul în care au fost accesate sistemele de comandă ale instalațiilor.

Potrivit directorului DNSC, Dan Cîmpean, echipamentele care gestionau frigiderele erau conectate la internet prin routere GSM cu IP fix și foloseau versiuni vechi de software, ceea ce le putea permite atacatorilor să ajungă direct la sistemele de comandă.

Specialiștii au recomandat izolarea echipamentelor și actualizarea programelor vulnerabile. Celelalte sisteme informatice ale retailerului nu au fost afectate.

„Pe 2 noiembrie, în jurul orei 1.30, echipamentele frigorifice din 6 magazine au urcat la temperaturi foarte mari. Problema a fost observată abia la 8.00. S-a raportat incidentul către DNSC ca un posibil atac cibernetic asupra controllerelor ce gestionau frigidere. Controllerele erau legate prin routere GSM cu IP fix, accesibile direct din internet și rulau versiuni de software destul de vechi. DNSC a furnizat recomandările tehnice pentru izolarea incidentului și pentru actualizarea versiunilor de software vulnerabile. Incidentul nu s-a propagat și la alte infrastructuri IT. Atacul este similar cu cel observat azi în mai multe state”, a explicat Dan Cîmpean pentru Libertatea.

Atacuri similare în supermarketuri din mai multe țări europene

Incidentul din România a fost semnalat în aceeași zi cu alte cazuri înregistrate în Europa. În mai multe țări, sistemele frigorifice ale supermarketurilor au fost accesate de la distanță, iar temperaturile din vitrine și congelatoare au crescut până la niveluri care au compromis păstrarea alimentelor.

În Belgia, problemele au afectat zeci de magazine Delhaize, Carrefour, Spar și Intermarché. Sistemele frigorifice au fost trecute în modul de dezghețare, ceea ce a dus la încălzirea vitrinelor. Magazinele au retras de la vânzare produsele proaspete care nu mai puteau fi păstrate în condiții corespunzătoare, potrivit publicației belgiene 7sur7.

Și în Suedia au fost raportate incidente la lanțurile ICA și Coop. În unele unități, temperaturile din vitrine au crescut de la valori negative la peste 38 de grade Celsius, iar în anumite cazuri au ajuns la 50 de grade. Un magazin din localitatea Sjöbo a fost închis, iar marfa alterată a fost aruncată, a relatat Sweden Herald.

Şi supermarketurile din Franța s-au confruntat anterior cu atacuri de același tip, care au provocat pierderi importante de produse alimentare. Probleme au fost semnalate și în restaurante Ikea și în unele lanțuri de măcelării, unde alarmele instalațiilor frigorifice au pornit în timpul nopții sau în primele ore ale dimineții.

Sistemele frigorifice au fost reprogramate de la distanţă

Potrivit explicațiilor oferite de compania Sabcobel, specializată în instalații frigorifice, atacatorii au intervenit asupra vaporizatoarelor, componente care participă la procesul de răcire. Acestea ar fi fost comandate să funcționeze continuu în modul de dezghețare. În loc să mențină temperaturi scăzute, instalațiile au început astfel să încălzească vitrinele și spațiile de depozitare.

În unele cazuri, simpla actualizare a programelor nu este suficientă pentru repararea echipamentelor. Potrivit specialiștilor Sabcobel, poate fi necesară și înlocuirea fizică a unităților de comandă.

Reacţia UE în faţa atacurilor

Comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, a transmis un avertisment în urma atacurilor cibernetice care au afectat supermarketuri din cel puțin șapte țări europene, provocând creșterea temperaturilor în frigidere și congelatoare. Acesta a catalogat repetarea acestor incidente drept „profund îngrijorătoare” și a denunțat o „încercare deliberată de a perturba lanțul de aprovizionare cu alimente și de a submina încrederea consumatorilor în acesta”, potrivit trtworld.com.

„E o tentativă deliberată de perturbare a lanţului nostru de aprovizionare alimentară şi despre subminarea încrederii consumatorilor, un avertisment pe care trebuie să-l luăm în serios”, a declarat Christophe Hansen.

„Securitatea noastră alimentară nu este ameninţată pentru moment, însă risipa alimentară şi repercusiunile sale asupra întreprinderilor sunt reale”, mai spus el.