 Hackerii au preluat controlul asupra frigiderelor din zeci de supermarketuri din Europa. Temperaturile au urcat la 70°C. Cantități uriașe de produse, compromise | adevarul.ro
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Hackerii au preluat controlul asupra frigiderelor din zeci de supermarketuri din Europa. Temperaturile au urcat la 70°C. Cantități uriașe de produse, compromise

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Un atac cibernetic care vizează sistemele de refrigerare ale supermarketurilor s-a extins în mai multe țări europene, afectând magazine din Belgia, Suedia, Olanda, Estonia, Luxemburg, Finlanda și Irlanda. În unele cazuri, temperatura din frigidere a urcat până la 70 de grade Celsius, ceea ce a dus la distrugerea unor cantități importante de produse alimentare.

Atacurile precedente și actuale ar indica o campanie împotriva infrastructurii comerciale europene
Atacurile precedente și actuale ar indica o campanie împotriva infrastructurii comerciale europene Foto: X@InsiderGeo

Centrul Belgian pentru Securitate Cibernetică (CCB) a confirmat că este la curent cu incidentul, potrivit Euronews.com.

„Suntem conștienți de existența unui incident, însă nu avem alte informații de comunicat”, a declarat purtătoarea de cuvânt a instituției, Katrien Eggers, citată de agenția Belga.

Aproximativ 40 de supermarketuri Delhaize Proxy, 15 magazine Carrefour Shop & Go, 15 unități Intermarché și cinci magazine Spar Q8, au fost afectate în Belgia potrivit publicației Le Soir.

Probleme au fost raportate și de grupul de măcelării De Laet en Van Haver, precum și de un magazin IKEA din Mons.

Retailerul Delhaize a confirmat incidentul. „Am identificat un incident IT care afectează sistemele de refrigerare din câteva zeci de magazine. Am luat imediat măsurile necesare pentru a menține operaționale unitățile noastre”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei pentru Euronews.

La rândul său, Mich Vergauwen, purtătorul de cuvânt al Carrefour Belgia, a afirmat că „este un atac cibernetic, nu există altă explicație”, precizând totodată că impactul asupra operațiunilor companiei este limitat.

Specialiștii spun că atacul urmează același tipar ca incidentul care a afectat sute de supermarketuri din Franța în luna octombrie. Directorul companiei belgiene Sabcobel, Stephan Moelans, a explicat că atacatorii au exploatat o vulnerabilitate care permite activarea de la distanță a modului de dezghețare al instalațiilor frigorifice.

„În ultimele săptămâni am lucrat foarte mult pentru a proteja frigiderele clienților noștri împotriva acestei vulnerabilități”, a declarat acesta pentru Belga.

Potrivit lui Moelans, simpla actualizare a software-ului nu este suficientă pentru eliminarea problemei. „Acest lucru necesită investiții. Cea mai simplă soluție este gestionarea frigiderelor printr-o conexiune de internet securizată. Majoritatea clienților noștri au trecut la această variantă după atacul din Franța”, a explicat el.

În Luxemburg, Delhaize a suspendat preventiv sistemele de comandă

Atacul a avut consecințe și în alte state europene.

În Irlanda, 13 magazine SuperValu au fost afectate, iar în Olanda au fost compromise sistemele de răcire ale cel puțin 17 companii. Probleme similare au fost raportate la supermarketuri ICA din Suedia, la un magazin Selver din Estonia și la mai multe unități ale grupului K Group din Finlanda.

În Luxemburg, Delhaize a suspendat preventiv sistemele de comandă pentru a evita producerea unui incident similar.

Până în prezent, autoritățile nu au identificat autorii atacului.

Incidentul vine la doar câteva săptămâni după atacul cibernetic care a afectat sute de supermarketuri franceze aparținând rețelelor Intermarché și Coopérative U, alimentând temerile privind o campanie coordonată împotriva infrastructurii comerciale din Europa.

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