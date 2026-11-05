Băncile de sânge din Franța, ținta hackerilor. Temperatura congelatoarelor cu plasmă a fost modificată de la -30°C la 110°C

Băncile de sânge din Franța au fost vizate de un atac cibernetic în urma căruia hackerii au preluat controlul asupra unor echipamente frigorifice și au modificat setările de temperatură de la aproximativ -30°C la 110°C.

Rezerve de sânge Foto: Pexels

Atacul a fost realizat prin intermediul unui furnizor extern de servicii frigorifice, compania Coolworld, care asigură echipamente și servicii de mentenanță pentru instalațiile utilizate inclusiv în domeniul medical. Serviciul Francez de Sânge (EFS) a precizat că nu a fost vizat direct de hackeri, ci că accesul acestora s-a făcut prin intermediul furnizorului, potrivit cybersecuritynews.

Potrivit informațiilor publicate de presa franceză, trei unități ale serviciului de sânge au fost afectate. Printre acestea se numără și centre din regiunea Bourgogne-Franche-Comté.

Un tehnician aflat de serviciu a observat în cursul nopții modificările anormale ale temperaturii, iar angajații au intervenit înainte ca produsele depozitate să fie compromise.

Sistemele de monitorizare și alarmare au permis identificarea rapidă a incidentului. Personalul a preluat controlul asupra unor echipamente, iar în cazul altora a decis oprirea instalațiilor și mutarea produselor în alte spații frigorifice, care nu erau conectate la internet.

Inițial, informațiile vizau probe biologice recoltate de la donatori și păstrate pentru verificări privind siguranța sângelui. Ulterior, EFS a confirmat că au fost vizate și spații în care era depozitată plasmă congelată destinată transfuziilor și fabricării unor medicamente.

Reprezentanții serviciului francez au transmis că nu s-au înregistrat pierderi de produse sanguine. Recoltarea și distribuirea sângelui au continuat fără întreruperi, iar autoritățile nu au raportat consecințe asupra pacienților.

Ce înseamnă temperatura de 110 grade Celsius

Valoarea de 110°C reprezintă temperatura introdusă în sistemul de control al instalațiilor, nu o temperatură despre care se știe că ar fi fost atinsă efectiv în interiorul congelatoarelor sau de produsele depozitate. Setările echipamentelor, temperatura aerului din instalații și temperatura efectivă a plasmei sunt parametri diferiți.

Plasma proaspătă congelată trebuie păstrată la temperaturi de cel mult -25°C. O expunere prelungită la temperaturi mai ridicate ar putea compromite produsele și le-ar putea face inutilizabile pentru transfuzii. Autoritățile nu au precizat deocamdată cât timp au fost afectate instalațiile și ce temperaturi au fost înregistrate efectiv în interiorul acestora.

Ministerul francez al Sănătății a anunțat că situația este sub control și că accesul de la distanță la echipamentele afectate a fost dezactivat. EFS a intensificat monitorizarea și colaborează cu ministerul și cu Agenția Națională pentru Securitatea Sistemelor Informatice (ANSSI).

Hackerii au transformat congelatoarele din sute de supermarketuri franceze în arme. Pentagonul investighează atacuri similare în bazele militare americane

Anchetatorii încearcă să stabilească modul în care hackerii au pătruns în sistemele furnizorului, ce echipamente au fost compromise și când vor putea fi repuse în funcțiune în condiții de siguranță.

Până în prezent, nu a fost identificat public grupul responsabil și nici nu a fost confirmată o anumită vulnerabilitate informatică exploatată în atac.

Un val de atacuri asupra instalațiilor frigorifice din Europa

Incidentul din Franța are loc în contextul unei serii de atacuri cibernetice care au vizat instalațiile frigorifice ale supermarketurilor din mai multe țări europene.

În luna octombrie, sute de magazine din Franța au fost afectate după ce hackerii au modificat de la distanță setările sistemelor de refrigerare, ridicând temperaturile până la 50°C.

Au fost raportate pierderi importante de alimente și incendii în urma incidentelor care au vizat echipamente conectate la internet.

Ulterior, atacuri similare au fost semnalate în Marea Britanie, Italia, Germania, Belgia, Estonia, Irlanda, Finlanda, Luxemburg, Țările de Jos și Suedia.

În Suedia, un magazin al lanțului Coop a descoperit că setările frigiderelor și congelatoarelor fuseseră modificate la 50°C.

Șapte magazine afectate au revenit la funcționarea normală după deconectarea instalațiilor frigorifice de la internet. În Belgia, 15 magazine Carrefour au fost vizate de atacuri, potrivit Reuters.

Experții în securitate cibernetică nu au stabilit cine se află în spatele acestei serii de incidente. Printre ipotezele luate în calcul se numără implicarea unor grupări de hackeri rusești, a unor activiști cibernetici iranieni sau a altor atacatori, însă nu există dovezi care să confirme aceste scenarii.

Comisarul european pentru Agricultură, Christophe Hansen, a avertizat că atacurile reprezintă o încercare deliberată de a perturba lanțul de aprovizionare cu alimente și de a submina încrederea consumatorilor, calificând repetarea incidentelor drept „profund îngrijorătoare”.

Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică a cerut statelor membre să facă schimb rapid de informații și să își coordoneze reacțiile.

Atacul asupra băncilor de sânge arată că riscurile generate de echipamentele frigorifice conectate la internet depășesc sectorul comercial. În domeniul medical, compromiterea unor astfel de sisteme poate pune în pericol produse esențiale pentru transfuzii și tratamente.