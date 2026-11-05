 Băncile de sânge din Franța, ținta hackerilor. Temperatura congelatoarelor cu plasmă a fost modificată de la -30°C la 110°C | adevarul.ro
search
Joi, 5 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Băncile de sânge din Franța, ținta hackerilor. Temperatura congelatoarelor cu plasmă a fost modificată de la -30°C la 110°C

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Băncile de sânge din Franța au fost vizate de un atac cibernetic în urma căruia hackerii au preluat controlul asupra unor echipamente frigorifice și au modificat setările de temperatură de la aproximativ -30°C la 110°C. 

Rezerve de sânge
Rezerve de sânge Foto: Pexels

Atacul a fost realizat prin intermediul unui furnizor extern de servicii frigorifice, compania Coolworld, care asigură echipamente și servicii de mentenanță pentru instalațiile utilizate inclusiv în domeniul medical. Serviciul Francez de Sânge (EFS) a precizat că nu a fost vizat direct de hackeri, ci că accesul acestora s-a făcut prin intermediul furnizorului, potrivit cybersecuritynews. 

Potrivit informațiilor publicate de presa franceză, trei unități ale serviciului de sânge au fost afectate. Printre acestea se numără și centre din regiunea Bourgogne-Franche-Comté.

Un tehnician aflat de serviciu a observat în cursul nopții modificările anormale ale temperaturii, iar angajații au intervenit înainte ca produsele depozitate să fie compromise.

Sistemele de monitorizare și alarmare au permis identificarea rapidă a incidentului. Personalul a preluat controlul asupra unor echipamente, iar în cazul altora a decis oprirea instalațiilor și mutarea produselor în alte spații frigorifice, care nu erau conectate la internet.

Inițial, informațiile vizau probe biologice recoltate de la donatori și păstrate pentru verificări privind siguranța sângelui. Ulterior, EFS a confirmat că au fost vizate și spații în care era depozitată plasmă congelată destinată transfuziilor și fabricării unor medicamente.

Reprezentanții serviciului francez au transmis că nu s-au înregistrat pierderi de produse sanguine. Recoltarea și distribuirea sângelui au continuat fără întreruperi, iar autoritățile nu au raportat consecințe asupra pacienților.

Ce înseamnă temperatura de 110 grade Celsius

Valoarea de 110°C reprezintă temperatura introdusă în sistemul de control al instalațiilor, nu o temperatură despre care se știe că ar fi fost atinsă efectiv în interiorul congelatoarelor sau de produsele depozitate. Setările echipamentelor, temperatura aerului din instalații și temperatura efectivă a plasmei sunt parametri diferiți.

Plasma proaspătă congelată trebuie păstrată la temperaturi de cel mult -25°C. O expunere prelungită la temperaturi mai ridicate ar putea compromite produsele și le-ar putea face inutilizabile pentru transfuzii. Autoritățile nu au precizat deocamdată cât timp au fost afectate instalațiile și ce temperaturi au fost înregistrate efectiv în interiorul acestora.

Ministerul francez al Sănătății a anunțat că situația este sub control și că accesul de la distanță la echipamentele afectate a fost dezactivat. EFS a intensificat monitorizarea și colaborează cu ministerul și cu Agenția Națională pentru Securitatea Sistemelor Informatice (ANSSI).

Hackerii au transformat congelatoarele din sute de supermarketuri franceze în arme. Pentagonul investighează atacuri similare în bazele militare americane

Anchetatorii încearcă să stabilească modul în care hackerii au pătruns în sistemele furnizorului, ce echipamente au fost compromise și când vor putea fi repuse în funcțiune în condiții de siguranță.

Până în prezent, nu a fost identificat public grupul responsabil și nici nu a fost confirmată o anumită vulnerabilitate informatică exploatată în atac.

Un val de atacuri asupra instalațiilor frigorifice din Europa

Incidentul din Franța are loc în contextul unei serii de atacuri cibernetice care au vizat instalațiile frigorifice ale supermarketurilor din mai multe țări europene.

În luna octombrie, sute de magazine din Franța au fost afectate după ce hackerii au modificat de la distanță setările sistemelor de refrigerare, ridicând temperaturile până la 50°C.

Au fost raportate pierderi importante de alimente și incendii în urma incidentelor care au vizat echipamente conectate la internet.

Ulterior, atacuri similare au fost semnalate în Marea Britanie, Italia, Germania, Belgia, Estonia, Irlanda, Finlanda, Luxemburg, Țările de Jos și Suedia.

În Suedia, un magazin al lanțului Coop a descoperit că setările frigiderelor și congelatoarelor fuseseră modificate la 50°C.

Șapte magazine afectate au revenit la funcționarea normală după deconectarea instalațiilor frigorifice de la internet. În Belgia, 15 magazine Carrefour au fost vizate de atacuri, potrivit Reuters.

Experții în securitate cibernetică nu au stabilit cine se află în spatele acestei serii de incidente. Printre ipotezele luate în calcul se numără implicarea unor grupări de hackeri rusești, a unor activiști cibernetici iranieni sau a altor atacatori, însă nu există dovezi care să confirme aceste scenarii.

Comisarul european pentru Agricultură, Christophe Hansen, a avertizat că atacurile reprezintă o încercare deliberată de a perturba lanțul de aprovizionare cu alimente și de a submina încrederea consumatorilor, calificând repetarea incidentelor drept „profund îngrijorătoare”.

Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică a cerut statelor membre să facă schimb rapid de informații și să își coordoneze reacțiile.

Atacul asupra băncilor de sânge arată că riscurile generate de echipamentele frigorifice conectate la internet depășesc sectorul comercial. În domeniul medical, compromiterea unor astfel de sisteme poate pune în pericol produse esențiale pentru transfuzii și tratamente.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Crin Antonescu, comparație bizară: „Georgescu e dus precum Horea, Cloşca şi Crişan, în fiecare zi, într-un camion, cu cătuşe”
digi24.ro
image
Impozit dublu pe tot apartamentul pentru un balcon închis fără autorizație. Ce prevede noul Cod al Urbanismului
stirileprotv.ro
image
Tentativă de răpire a unui copil, la Caracal, chiar pe strada unde locuia Gheorghe Dincă. Ce au înregistrat camerele de supraveghere și cum au reacționat autoritățile
gandul.ro
image
Chiria și transportul, mai ieftine pentru tinerii salariați! Ce beneficii propune un proiect de lege
mediafax.ro
image
Primă uriașă pentru victorie la Universitatea Craiova – Egnatia! Suma de șase cifre pusă la bătaie
fanatik.ro
image
Allan Lichtman, istoric american: „Înfrângerea lui Donald Trump este un semn că mișcările autoritare și extremiste încep să se reducă masiv. România nu va fi izolată de această tendință”
libertatea.ro
image
„Pregătiţi-vă.” 5 aspecte pe care Europa trebuie să le ia în calcul după înfrângerea lui Trump în fața democraţilor
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
A venit rezultatul autopsiei lui Jesus de Miguel! Instanța a fost informată și cercetează trei aspecte
digisport.ro
image
Sarmale de post sau cu carne? Rețete și trucuri pentru sărbătorile de iarnă
click.ro
image
Taxe mai mici pe salariul minim, în locul majorării. Se ia în calcul și mutarea contribuțiilor la angajatori. Florin Manole: Se discută
antena3.ro
image
S-a aflat. Ce produse vor fi la preţ redus de Black Friday 2026 la eMAG
zf.ro
image
Manelistul Niculae Danciu, vizat de DIICOT într-un dosar de proxenetism. Doi polițiști, cercetați în anchetă
observatornews.ro
image
Cuplul anului în România😮 Aris Eram și Gabriella, împreună⁉️ Dani Oțil a amuțit, Ramona Olaru a crezut că nu aude bine: 'Baby...↘️
cancan.ro
image
Ce pensie primești daca ai lucrat pe salariul minim 35 sau 40 de ani? Este foarte mică
newsweek.ro
image
Jurnalista din Albania care a înnebunit fanii! Fosta Miss va transmite de la Craiova – Egnatia
prosport.ro
image
Mona Muscă, de la reformele din cultură, la retragerea definitivă. Cum a fost surprinsă ultima dată în public
playtech.ro
image
Olympiakos Pireu a pus ochii pe titularul Universității Craiova. Exclusiv
fanatik.ro
image
Trump pierde controlul Congresului la midterms. Recordul pierderilor de mandate după război aparține însă democraților lui Obama. Ce arată datele oficiale
ziare.com
image
Lovitură de teatru: Cristiano Ronaldo a aflat și a decis pe loc să se retragă de la echipa națională!
digisport.ro
image
Veste-șoc în fotbal! Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea de la naționala Portugaliei
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Călin Georgescu iese din arest. Decizie crucială la Tribunalul Bucuresti
romaniatv.net
image
Cunoscut vicepremier găsit mort într-un hotel din Berlin. Era şi ministru al economiei
mediaflux.ro
image
Veste teribilă din Spania: coliziunea petrecută aseară pe teren i-a fost fatală, fotbalistul a murit la spital. Atenție, imagini cu puternic impact emoțional!
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Cristina Bâtlan se căsătorește civil! Cum a arătat femeia de afaceri în cea mai importantă zi. Cine este bărbatul care a cucerit-o
click.ro
image
Mădălina Ghenea revine pe micile ecrane din Italia! Ce emisiune va prezenta actrița
click.ro
image
Două zodii scapă de o problemă care le-a consumat energia! Apare un sprijin neașteptat
click.ro
vedete profimedia jpg
Sunt tinere și sexy, dar au reguli stricte legate de sex. Nimic nu se întâmplă în dormitorul lor până când partenerii lor nu fac un lucru
okmagazine.ro
Regina Jetsun Pema Bhutan, Profimedia (1) jpg
Cele mai frumoase cinci regine ale lumii! Una pare desprinsă din basme, alta sfidează vârsta, iar aparițiile lor întorc toate privirile
okmagazine.ro
Vedere aeriană a săpăturilor arheologice de la Champigny-sur-Marne
O statuie de aproape zece tone și urmele unei civilizații neolitice necunoscute, descoperite lângă Paris
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Sanda Ladoși, dezvăluiri despre căsnicia cu Ștefan Tache! De ce au trecut printr-o perioadă de separare
image
Cristina Bâtlan se căsătorește civil! Cum a arătat femeia de afaceri în cea mai importantă zi. Cine este bărbatul care a cucerit-o

OK! Magazine

image
Cele mai frumoase cinci regine ale lumii! Una pare desprinsă din basme, alta sfidează vârsta, iar aparițiile lor întorc toate privirile