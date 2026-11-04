 Atac cibernetic asupra rezervelor de sânge din Franța. Hackerii au modificat temperatura camerelor frigorifice de la -30 la 110 grade Celsius | adevarul.ro
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Atac cibernetic asupra rezervelor de sânge din Franța. Hackerii au modificat temperatura camerelor frigorifice de la -30 la 110 grade Celsius

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Un atac cibernetic asupra sistemelor de refrigerare ale instituției care gestionează rezervele de sânge din Franța a fost dejucat în ultimul moment, după ce hackerii au modificat radical temperaturile camerelor frigorifice. Incidentul, produs în noaptea de 1 spre 2 noiembrie, ar fi putut compromite stocurile de sânge și plasmă necesare transfuziilor pentru aproximativ un milion de pacienți anual.

Incidentul ar fi putut compromite stocurile de sânge, dar a fost observat la timp.
Incidentul ar fi putut compromite stocurile de sânge, dar a fost observat la timp. Foto: Adobestock

Potrivit publicației El Confidencial, atacatorii au reușit să modifice de la distanță setările echipamentelor de refrigerare ale EFS (Établissement Français du Sang), instituția responsabilă de colectarea și gestionarea rezervelor de sânge din Franța. Temperaturile au fost schimbate de la -30 de grade Celsius la 110 grade Celsius, o valoare care ar fi făcut imposibilă păstrarea în condiții corespunzătoare a produselor biologice depozitate.

Situația a fost observată de un tehnician aflat de gardă, care a sesizat modificările pe monitoarele de supraveghere și a activat imediat protocolul de urgență. Pungile cu sânge și plasmă din camerele afectate au fost transferate în spații sigure.

Conducerea EFS a confirmat ulterior că incidentul nu a provocat pierderi materiale sau biologice. Atacul a vizat sistemele furnizorului Coolworld, responsabil de întreținerea echipamentelor frigorifice ale instituției.

Experții avertizează asupra riscurilor generate de echipamentele conectate la internet

Incidentul readuce în atenție vulnerabilitățile infrastructurilor critice care utilizează dispozitive conectate la internet și permit monitorizarea și controlul de la distanță.

Omar Benbouazza, cofondator RootedCON, avertizează că instrumentele bazate pe inteligență artificială simplifică desfășurarea atacurilor cibernetice și reduc semnificativ timpul necesar pentru executarea acestora.

Nu se știe cine se află în spatele atacului

Deocamdată, nu au fost făcute publice informații despre identitatea atacatorilor sau despre numărul total al instalațiilor vizate.

Șase magazine Carrefour din România au fost ținta unui atac cibernetic

Recent, șase magazine din România au fost ținta unui atac cibernetic în urma căruia hackerii au preluat de la distanță controlul instalațiilor frigorifice și au modificat temperaturile, lucru ce a compromis produsele alimentare depozitate. Potrivit surselor Observator, unitățile vizate ar face parte din lanțul Carrefour. Atacuri similare au avut loc simultan în alte zece țări europene, iar pagubele sunt estimate la milioane de euro.

Hackerii au accesat sistemele de control ale frigiderelor și congelatoarelor și au activat în mod repetat funcția de dezghețare rapidă. În loc să mențină temperatura necesară conservării alimentelor, instalațiile au început să încălzească produsele. În unele echipamente, temperatura ar fi ajuns până la 50 de grade Celsius.

Angajații au descoperit problema abia dimineața, la deschiderea magazinelor. Produsele afectate, de la carne până la legume, au fost compromise și aruncate. Autoritățile au efectuat controale pentru a se asigura că alimentele alterate nu ajung în circuitul comercial.

„Ne-am asigurat că produsele alimentare care au fost afectate de aceste atacuri au fost eliminate din circuitul economic”, a declarat Csaba Bekesi, președintele ANPC.

De ce au fost vulnerabile instalațiile frigorifice

Potrivit specialiștilor în securitate cibernetică, echipamentele vizate erau conectate la internet prin routere GSM cu IP fix și funcționau cu versiuni vechi de software, ceea ce le-a făcut vulnerabile.

„Controalele erau legate prin rutere GSM cu IP fix, accesibile direct din internet și rulau versiuni de software destul de vechi”, a explicat Mihai Rotariu, reprezentant al Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

Atacul ar fi vizat și alte mari lanțuri comerciale din Europa, printre care Carrefour, Delhaize, Kesko și Ikea. Autorul operațiunii nu a fost identificat, iar specialiștii nu exclud posibilitatea ca aceasta să fi fost coordonată de un stat, cu scopul de a provoca panică în rândul populației.

Experții atrag atenția că vulnerabilitățile nu se limitează la echipamentele comerciale. Și aparatele inteligente din locuințe pot deveni ținte ale atacurilor cibernetice, mai ales dacă folosesc software neactualizat sau parole slabe.

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