Video Focuri de armă în Times Square. Trei persoane au fost grav rănite, după ce un bărbat înarmat a deschis focul

Trei persoane au fost rănite sâmbătă, 9 august, într-un schimb de focuri în Times Square, unul dintre cele mai populare locuri turistice din lume

Schimbul de focuri a avut loc pe West 44th Street și Seventh Avenue, într-unul dintre cele mai populare locuri turistice din lume, în jurul orei 1:20 dimineața, potrivit unei purtătoare de cuvânt a Departamentului de Poliție din New York.

Cele trei victime sunt un bărbat de 19 ani, un bărbat de 65 de ani cu răni prin împușcare la membrele inferioare, și o femeie de 18 ani cu o rană superficială la gât. Răniții au fost transportați la spitalul Bellevue, potrivit nytimes.

Un bărbat a fost reținut.

Videoclipurile postate pe rețelele de socializare arătau oameni fugind de la locul incidentului și o mașină oprită pe marginea drumului, în fața cafenelei Hard Rock.

Imaginile arătau o persoană pe o targă care era transportată într-o ambulanță, iar polițiștii îndepărtau oamenii de la locul incidentului.

La sfârșitul lunii trecute, un bărbat înarmat a ucis patru persoane într-o clădire de birouri de pe Park Avenue, printre care și un polițist din New York care nu era în serviciu, înainte de a se sinucide.

Cu toate acestea, potrivit Departamentului de Poliție, New York a înregistrat cel mai mic număr de incidente armate și victime în primele șapte luni ale anului 2025.