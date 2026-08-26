 Un bărbat care a terorizat oameni pe străzile din Philadelphia, purtând o mască înfricoșătoare, a fost arestat în Las Vegas | adevarul.ro
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Foto Un bărbat care a terorizat oameni pe străzile din Philadelphia, purtând o mască înfricoșătoare, a fost arestat în Las Vegas

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Un bărbat în vârstă de 22 de ani, suspectat că a hărțuit și terorizat mai multe persoane pe străzile din Philadelphia, în timp ce purta o mască de Halloween asemănătoare personajului Chucky, a fost arestat în Las Vegas.

Un bărbat a terorizat oameni pe străzile din Philadelphia, purtând o mască înfricoșătoare.
Un bărbat a terorizat oameni pe străzile din Philadelphia, purtând o mască înfricoșătoare. Foto: Departamentul Poliției din Philadelphia

Zymire Hughes a fost reținut marți de agenții U.S. Marshals Service și se află în custodia autorităților din Clark County, urmând să fie extrădat în Pennsylvania, potrivit autorităților americane, citate de ABC News. 

Incidentul pentru care este anchetat s-a produs pe 12 august, în zona Center City din Philadelphia. Potrivit poliției, într-un interval de peste 30 de minute, Hughes s-ar fi apropiat de mai multe persoane și ar fi încercat să le sperie sau să le hărțuiască în timp ce purta o mască de Halloween cu aspect de păpușă.

Un bărbat a terorizat oameni pe străzile din Philadelphia, purtând o mască înfricoșătoare.
Un bărbat a terorizat oameni pe străzile din Philadelphia, purtând o mască înfricoșătoare. Foto: Departamentul Poliției din Philadelphia

Poliția estimează că 15-16 persoane ar fi fost abordate de suspect.

Unul dintre incidente a fost surprins de camerele de supraveghere. Potrivit poliției, bărbatul mascat ar fi urmărit o femeie care făcea jogging și ar fi întrebat-o: „Ești pregătită să mori?”

Femeia a fugit și a strigat după ajutor, însă, în timpul incidentului, s-a împiedicat și a suferit o accidentare gravă la picior.

Autoritățile spun că Hughes a părăsit zona Philadelphia pe 19 august, plecând de pe aeroportul Trenton Mercer din Ewing, New Jersey. De acolo, acesta ar fi zburat mai întâi spre Orlando, apoi spre Las Vegas.

Anchetatorii au reușit să-i stabilească locația și l-au găsit într-un complex de apartamente din sud-estul orașului Las Vegas.

Robert Clark, adjunct al șefului U.S. Marshals Service, a declarat după arestare că episodul care a provocat teamă în rândul locuitorilor din Philadelphia s-a încheiat.

„În această seară, frica pe care un singur om a adus-o comunității din Philadelphia ia sfârșit”, a spus Clark.

Potrivit autorităților, Hughes locuiește în Las Vegas din luna februarie, însă are membri ai familiei în Philadelphia.

Suspectul este vizat de acuzații atât pentru infracțiuni grave, cât și pentru fapte de natură penală mai puțin grave. Procurorul districtual din Philadelphia, Larry Krasner, i-a îndemnat pe cei care cred că au fost victimele bărbatului să contacteze autoritățile.

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