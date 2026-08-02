Cel puțin trei persoane au murit și mai multe au fost rănite în urma unui atac armat produs sâmbătă după-amiază la un restaurant din orașul Twin Falls, statul american Idaho. Autoritățile au anunțat că un presupus atacator a fost găsit mort, iar pericolul pentru comunitate a fost înlăturat.

Potrivit autorităților locale, focurile de armă au fost trase la un restaurant de tip fast-food In-N-Out, deschis în Twin Falls cu doar o săptămână înainte și devenit rapid una dintre cele mai aglomerate locații din oraș.

Șeful Poliției din Twin Falls, Matthew Hicks, a declarat că toate ordinele de adăpostire au fost ridicate.

„Credem că amenințarea la adresa comunității a trecut”, a afirmat acesta în fața jurnaliștilor, conform CNN.

Se crede, momentan, că ar fi doi atacatori.

Purtătorul de cuvânt al orașului, Josh Palmer, a confirmat că atacatorul a murit și a precizat că anchetatorii încearcă să stabilească identitatea și motivul care a stat la baza atacului.

„Suspectul se afla în apropiere, la fața locului, iar noi lucrăm pentru a-i stabili identitatea și motivația din spatele acestui act”, a declarat Palmer.

Înregistrări video distribuite pe rețelele de socializare surprind momentele de panică din restaurant, unde clienți și angajați fug spre parcare în timp ce se aud mai multe focuri de armă.

Atacul a avut loc într-una dintre cele mai circulate zone comerciale din Twin Falls, unde se află hoteluri, restaurante și magazine frecventate atât de localnici, cât și de turiști.

În timpul intervenției, poliția a închis mai multe drumuri din zonă.

Autoritățile cred, în acest moment, că a existat un singur atacator, însă verifică dacă și alte persoane ar putea avea legătură cu incidentul. De asemenea, acestea au avertizat populația să fie prudentă și să nu distribuie informații neverificate apărute pe rețelele de socializare. Din primele informații, atacatorul ar fi de origine croată.

„Vedem multe informații eronate pe rețelele de socializare, așa că îi îndemn pe oameni să urmărească doar informațiile oficiale”, a transmis Josh Palmer.

Senatorul republican de Idaho, Mike Crapo, a mulțumit echipelor de intervenție pentru reacția rapidă și și-a exprimat solidaritatea cu victimele și familiile acestora.

Atacul din Idaho se adaugă unei serii de incidente armate produse în ultimele luni în Statele Unite, în care au fost vizate spații publice precum festivaluri, parade, lăcașuri de cult sau evenimente comunitare.