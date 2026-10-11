 Atac fără precedent asupra presei în SUA: Departamentul de Justiție investighează marile televiziuni după boicotul de la Casa Albă | adevarul.ro
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Atac fără precedent asupra presei în SUA: Departamentul de Justiție investighează marile televiziuni după boicotul de la Casa Albă

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Departamentul de Justiție al Statelor Unite a anunțat sâmbătă că investighează dacă mai multe posturi de televiziune au încălcat legislația federală prin decizia de a boicota transmisiunile de la Casa Albă, după ce administrația a retras acreditările jurnaliștilor de la trei organizații de presă.

Trump
Departamentul de Justiție investighează marile televiziuni după boicotul de la Casa Albă Foto: Profimedia

Posturile vizate de anchetă sunt ABC, CBS, CNN, NBC și Fox News, a precizat Departamentul de Justiție, potrivit Reuters.

„Boicoturile colective între concurenți comerciali pot încălca Legea Sherman”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Justiție. „Divizia Antitrust desfășoară pur și simplu o anchetă pentru a stabili dacă aceste organizații de presă au încălcat legislația antitrust.”

Investigația este cea mai recentă dintr-o serie de confruntări între administrația Trump și marile organizații de presă. Președintele Donald Trump a catalogat în repetate rânduri presa tradițională drept „știri false” și intră frecvent în conflict cu jurnaliștii în timpul întâlnirilor cu presa.

Această acțiune pune, de asemenea, presiune juridică și, posibil, financiară asupra instituțiilor media, pentru a le determina să continue să relateze despre președinte chiar și atunci când nu sunt de acord cu modul în care Casa Albă le tratează.

Posturile de televiziune nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters de a comenta situația. The New York Times a relatat primul despre anchetă. Investigația are loc după săptămâni de tensiuni între Casa Albă și presă.

Acreditări retrase în septembrie

Pe 19 septembrie, Casa Albă le-a interzis jurnaliștilor de la CNN, Politico și MS NOW să intre în clădire, retrăgându-le acreditările. Administrația a susținut că accesul pentru a relata despre președinte este „un privilegiu, nu un drept”.

Cele trei instituții media au dat în judecată administrația, susținând că excluderea jurnaliștilor încalcă Primul Amendament al Constituției SUA și că reprezintă o măsură de represalii pentru modul în care au relatat despre activitatea Casei Albe.

Toate cele cinci posturi de televiziune care relatează de la Casa Albă, inclusiv Fox News, și-au suspendat transmisiunile în semn de solidaritate și au refuzat să asigure o acoperire alternativă a evenimentelor.

Casa Albă a restabilit acreditările pe 24 septembrie, după ce judecătorul federal Timothy Kelly a decis că interdicția era, cel mai probabil, neconstituțională și a ordonat administrației să „returneze, să restabilească și să redea imediat” accesul jurnaliștilor.

Cu toate acestea, disputele privind accesul la anumite evenimente prezidențiale și repartizarea echipelor de presă au continuat și după această decizie.

Un avocat al CNN, MS NOW și Politico i-a cerut joi unui judecător federal să prelungească măsura de protecție împotriva interdicției impuse de președintele american Donald Trump, care le împiedică accesul la Casa Albă.

Judecătorul federal Timothy Kelly a promis că va pronunța o decizie până marți, când expiră măsura temporară prin care a blocat interdicția. Decizia a fost luată în urma unei audieri desfășurate la Washington, mai relatează Reuters.

Bătălia juridică are loc cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului prezidențial, programate pe 3 noiembrie, în care republicanii încearcă să-și păstreze controlul asupra Congresului.

Potrivit sondajelor de opinie, rata de aprobare a activității lui Trump a ajuns la cel mai scăzut nivel din întreaga sa carieră politică, pe fondul îngrijorărilor legate de războiul din Iran și de inflație.

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