Interviu „Ești proastă!”. Derapaj total al lui Trump la NBC: o jignește pe jurnalista Kristen Welker și iese din interviu în plin schimb de replici

Președintele american Donald Trump a părăsit brusc un interviu NBC după un schimb dur de replici cu jurnalista Kristen Welker. Liderul de la Casa Albă a insultat-o pe moderatoare și a reluat acuzațiile privind alegeri „fraudate” și presa „părtinitoare”.

Disputa a pornit de la o întrebare privind plățile acordate persoanelor implicate în evenimentele din 6 ianuarie 2021, de la Capitoliu. Ulterior, discuția s-a extins către alegerile din Statele Unite, unde Trump a reluat acuzațiile privind fraudarea procesului electoral, inclusiv în state precum California.

În timpul dialogului, președintele american a lansat critici și la adresa unor instituții media, pe care le-a acuzat de părtinire politică și de „informare necinstită”.

Trump a susținut că „alegerile din SUA au fost trucate” și a criticat modul în care presa i-a reflectat activitatea politică, afirmând că a avut o acoperire mediatică negativă.

Interviul a fost difuzat în cadrul emisiunii „Meet the Press”, unde Trump a continuat să atace presa și a reluat afirmațiile privind alegerile din 2020 și presupuse fraude electorale în curs, inclusiv în California, potrivit The Hill.

El a susținut, de asemenea, că administrația Biden a „trimis oameni la închisoare care nu au făcut nimic greșit”.

Kristen Welker a contrazis afirmațiile, precizând că nu există dovezi care să susțină aceste acuzații și a încercat să direcționeze discuția către procurorul general interimar Todd Blanche, însă Trump a refuzat să schimbe subiectul.

„Există multe dovezi”, a spus Trump.

„Ei bine, acestea nu au fost prezentate într-o instanță de judecată”, a replicat Welker.

Trump a insistat că alegerile din 2020 au fost fraudate și a afirmat că fraude electorale ar avea loc în prezent în California. El a susținut că republicanii „pierd rapid pentru că este o alegere fraudată”.

Întrebată ce dovezi are pentru aceste afirmații, Welker a cerut clarificări, moment în care Trump a răspuns: „Sunt corupți, la fel ca tine, presa ta este coruptă. Și ‘Meet the Press’ este corupt”.

„Ca să fim corecți, eu nu sunt coruptă”, a replicat jurnalista.

Trump a acuzat-o apoi că „face jocul lor” și a continuat atacurile la adresa presei și a rețelei NBC.

La un moment dat, Trump a susținut că jurnalista face „jocul democraților”. „Ori ești escroacă, ori ești proastă”, a spus președintele SUA.

„Faci exact jocul lor. Știi că aceste alegeri sunt fraudate. Rețeaua ta știe că sunt fraudate”, a continuat Trump.

În final, acesta a întrerupt interviul și a părăsit studioul înainte de finalul programat.

Incidentul are loc pe fondul unor tensiuni politice crescute în Statele Unite, inclusiv în interiorul Partidului Republican, unde mai mulți senatori și congresmeni s-au opus unor inițiative ale Casei Albe privind bugetul, politica externă și numirile administrative.

Nu este primul derapaj de acest fel, Donald Trump având în ultimele luni mai multe schimburi tensionate cu jurnaliștii americani, în cadrul unor interviuri sau conferințe de presă, în care a contestat frecvent întrebările primite și a lansat critici dure la adresa unor instituții media.

Preşedintele SUA a numit-o în noiembrie 2025 „proastă” pe o jurnalistă americană, continuând seria de insulte din ultimele luni la adresa femeilor care lucrează în mass-media şi ale căror întrebări nu îi plac.

„Sunteţi proastă? Sunteţi o persoană proastă?”, a întrebat Trump, întrerupând-o pe jurnalista care îl întreba la reşedinţa sa din Florida despre controlul asupra imigranţilor afgani din Statele Unite.