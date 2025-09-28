Video Atac armat asupra unui bar în SUA, de la bordul unui vapor. Trei persoane au murit și alte opt sunt rănite

Cel puţin trei persoane au fost ucise, iar alte opt au fost rănite într-un atac armat, la Southport, în statul american North Carolina (est), de către un atacator care a deschis focul asupra terasei unui bar aflat la malul mării de la bordul unui vapor.

Un bărbat înarmat, la bordul unui vapor, s-a apropiat de bar şi a deschis focul sâmbătă, potrivit autorităţilor.

Autorităţile din Southport au cerut populaţiei să evite zona, iar o anchetă a fost deschisă, scrie News.

Un suspect a fost arestat

O persoană era interogată de către poliţie, au anunţat autorităţile locale, citate de CNN şi The New York Times (NYT).

Un bărbat a fost arestat de către un echipaj al Pazei de Coastă, au anunţat autorităţile din Oak Island, o localitate care se învecinează cu Southport.

”Acest suspect este deţinut în prezent de către Poliţia din Oak Island şi va fi predat Poliţiei din Southport pentru ca să fie interogat, cu ajutorul Biroului de Anchetă al statului North Carolina”, au anunţat ele într-un comunicat.

Bărbatul corespunde descrierii atacatorului şi a fost văzut în timp ce încărca un vapor, pe o rampă publică în oraş.

”Este important să se noteze că nu există, în prezent, nicio altă ameninţare credibilă cunoscută la adresa publicului. Agenţi şi adjuncţi de la mai multe servicii rămân la faţa locului pentru a asigura o securitate suplomentară în zonă”, dau asigurări forţele de ordine.