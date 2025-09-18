Video Atac armat asupra unor poliţişti în statul american Pennsylvania. Trei agenți au murit, iar alți doi au fost grav răniți

Un individ înarmat a deschis focul, miercuri, 17 septembrie, asupra a cinci poliţişti în statul american Pennsylvania, ucigând trei şi rănind grav doi, atacatorul fiind şi el mort.

Tragedia a fost anunțată de şeful poliţiei din acest stat din estul SUA, notează AFP, citată de Agerpres.

„Cinci agenţi ai forţelor de ordine au fost împuşcaţi astăzi, trei dintre ei mortal”, a declarat Christopher Paris într-o conferinţă de presă televizată.

El a precizat că ceilalţi doi poliţişti au fost răniţi şi duşi la spital "în stare critică, dar stabilă".

Atacatorul a fost lovit de gloanţele poliţiei şi a murit şi el, a adăugat Paris.

Incidentul a avut loc miercuri după-amiază în localitatea Codorus, în comitatul York, la aproximativ 185 de kilometri vest de Philadelphia.

Agenții interveneau în cadrul unei anchete privind violenţa domestică când au fost împuşcaţi.

„O zi absolut tragică şi sfâşietoare pentru comitatul York şi pentru întreaga Pennsylvania”, a spus guvernatorul Pennsylvaniei, Josh Shapiro, prezent, de asemenea, la conferinţa de presă,

Amintim că, pe 8 august, angajații Centrului pentru Controlul și prevenirea Bolilor din SUA (CDC), au fost victimele unui atac armat. În urma anchetei, s-a stabilit posibilul motiv pentru care autorul atacului a comis acest gest.

Tot în august a avut loc un atac armat la Baza militară din Georgia Fort Stewart - SUA. Cinci militari au fost împușcați de un coleg, sergent al armatei americane.