Atac sângeros în Canada: un tânăr și-a ucis sora şi a rănit alte şapte persoane. Agresorul, mort după ce s-a izbit de mașina Poliției

O fată de 18 ani a murit şi alte şapte persoane au fost rănite într-un atac cu cuţitul într-o comunitate indigenă izolată din Canada, potrivit Poliţiei citate de BBC. Anchetatorii au declarat că femeia ucisă era sora suspectului şi că bărbatul era ”cunoscut de poliţie”.

Incidentul a avut loc în Hollow Water First Nation, la aproximativ 200 km nord-est de oraşul Winnipeg. Poliţia a declarat că suspectul fugea de la locul faptei când a murit într-o coliziune cu mașina unei poliţiste care a fost rănită grav.

Unul dintre cei răniţi în atac a fost identificat de membrii familiei ca fiind Michael Raven, potrivit CBC News. Copiii lui au spus că a fost înjunghiat în plămân de cineva care a pătruns în casa lui în timp ce dormea.

Poliţia a declarat că a fost chemată pentru prima dată în comunitate joi, la ora locală 03:45, după ce un ofiţer de securitate tribal a raportat că, cu 30 de minute mai devreme, avusese loc o agresiune. Când Poliţia a sosit, a fost alertată cu privire la o a doua scenă a crimei. Potrivit anchetatorilor, victime înjunghiate au fost găsite în ambele locaţii.

Comandantul unităţii de crime majore a RCMP, Rob Lasson, a refuzat să dezvăluie orice motiv suspect pentru atac, dar a spus că ”victimele se cunoşteau între ele în comunitate”.

Suspectul, Tyrone Simard, în vârstă de 26 de ani, a fugit într-o maşină furată şi se pare că se îndrepta spre Winnipeg când a intrat în coliziune cu maşina Poliţiei.

Poliţista a fost transportată la spital cu ”leziuni grave, dar care nu îi pun viaţa în pericol”, potrivit lui Lasson, şi se aşteaptă să se recupereze complet.

Premierul provinciei Manitoba, Wab Kinew, a lăudat poliţista, spunând: ”Ea a oprit un om care se dezlănţuise”.

Într-o conferinţă de presă, poliţia federală a declarat că ofiţerii se aflau la faţa locului, în Hollow Water First Nation, şi ”continuau să meargă din casă în casă pentru a se asigura că comunitatea este în siguranţă şi că nu există alte victime”.

”Transmitem sincere condoleanţe tuturor membrilor comunităţii Hollow Water First Nation şi tuturor celor afectaţi de acest act de violenţă fără sens”, a transmis RCMP.

Şeful comunităţii Hollow Water First Nation, Larry Barker, a vorbit şi el la conferinţa de presă, cu vocea tremurândă de emoţie.

”Rog comunitatea să se roage şi să se sprijine reciproc”, a spus Barker.

”Familiile erau foarte apropiate de mine şi le transmit condoleanţele mele sincere”, a continuat el.

Comunitatea Anishinaabe are o populaţie de câteva sute de persoane.

”Comunitatea este complet şocată. Nu este ceva ce se întâmplă în Hollow Water”, a declarat fiica sa, Christy Williams, pentru CBC.

Atacul a avut loc la trei ani de la un atac cu cuţitul în masă în James Smith Cree Nation şi în satul vecin Weldon, din provincia Saskatchewan, în care 11 persoane au fost ucise şi multe altele rănite.

Suspectul în acel atac a murit la scurt timp după ce Poliţia l-a arestat în urma unei urmăriri de trei zile.