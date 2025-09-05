search
Vineri, 5 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Atac sângeros în Canada: un tânăr și-a ucis sora şi a rănit alte şapte persoane. Agresorul, mort după ce s-a izbit de mașina Poliției

0
0
Publicat:

O fată de 18 ani a murit şi alte şapte persoane au fost rănite într-un atac cu cuţitul într-o comunitate indigenă izolată din Canada, potrivit Poliţiei citate de BBC.  Anchetatorii au declarat că femeia ucisă era sora suspectului şi că bărbatul era ”cunoscut de poliţie”.

Incidentul a avut loc în comunitatea Hollow Water First Nation FOTO: X
Incidentul a avut loc în comunitatea Hollow Water First Nation FOTO: X

Incidentul a avut loc în Hollow Water First Nation, la aproximativ 200 km nord-est de oraşul Winnipeg. Poliţia a declarat că suspectul fugea de la locul faptei când a murit într-o coliziune cu mașina unei poliţiste care a fost rănită grav.

Unul dintre cei răniţi în atac a fost identificat de membrii familiei ca fiind Michael Raven, potrivit CBC News. Copiii lui au spus că a fost înjunghiat în plămân de cineva care a pătruns în casa lui în timp ce dormea.  

Poliţia a declarat că a fost chemată pentru prima dată în comunitate joi, la ora locală 03:45, după ce un ofiţer de securitate tribal a raportat că, cu 30 de minute mai devreme, avusese loc o agresiune. Când Poliţia a sosit, a fost alertată cu privire la o a doua scenă a crimei. Potrivit anchetatorilor, victime înjunghiate au fost găsite în ambele locaţii.

Comandantul unităţii de crime majore a RCMP, Rob Lasson, a refuzat să dezvăluie orice motiv suspect pentru atac, dar a spus că ”victimele se cunoşteau între ele în comunitate”.

Suspectul, Tyrone Simard, în vârstă de 26 de ani, a fugit într-o maşină furată şi se pare că se îndrepta spre Winnipeg când a intrat în coliziune cu maşina Poliţiei.

Poliţista a fost transportată la spital cu ”leziuni grave, dar care nu îi pun viaţa în pericol”, potrivit lui Lasson, şi se aşteaptă să se recupereze complet.

Premierul provinciei Manitoba, Wab Kinew, a lăudat poliţista, spunând: ”Ea a oprit un om care se dezlănţuise”.

Într-o conferinţă de presă, poliţia federală a declarat că ofiţerii se aflau la faţa locului, în Hollow Water First Nation, şi ”continuau să meargă din casă în casă pentru a se asigura că comunitatea este în siguranţă şi că nu există alte victime”.

”Transmitem sincere condoleanţe tuturor membrilor comunităţii Hollow Water First Nation şi tuturor celor afectaţi de acest act de violenţă fără sens”, a transmis RCMP.

Şeful comunităţii Hollow Water First Nation, Larry Barker, a vorbit şi el la conferinţa de presă, cu vocea tremurândă de emoţie.

”Rog comunitatea să se roage şi să se sprijine reciproc”, a spus Barker.

”Familiile erau foarte apropiate de mine şi le transmit condoleanţele mele sincere”, a continuat el.

Comunitatea Anishinaabe are o populaţie de câteva sute de persoane.

”Comunitatea este complet şocată. Nu este ceva ce se întâmplă în Hollow Water”, a declarat fiica sa, Christy Williams, pentru CBC.

Atacul a avut loc la trei ani de la un atac cu cuţitul în masă în James Smith Cree Nation şi în satul vecin Weldon, din provincia Saskatchewan, în care 11 persoane au fost ucise şi multe altele rănite.

Suspectul în acel atac a murit la scurt timp după ce Poliţia l-a arestat în urma unei urmăriri de trei zile.

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump taie finanțarea unor programe de asistență militară pentru flancul estic al NATO. Când se vor termina banii de la Pentagon
digi24.ro
image
Bogdan Ivan: „România mai are patru luni până în momentul în care trebuie să-şi închidă minele și centralele pe cărbune”
stirileprotv.ro
image
Lumânările și bețișoarele parfumate, un risc pentru sănătate? Dr. Mihaela Bilic dezvăluie adevărul
gandul.ro
image
Ce notă și-ar da Nicușor Dan pentru primele 100 de zile de mandat: 'Sunt o persoană exigentă'
mediafax.ro
image
Cât de periculoase sunt, în realitate, antenele 5G? E sigură amplasarea lor în preajma școlilor sau spitalelor? Răspunsul șefului ANCOM
fanatik.ro
image
Un preot din Mureș a căzut în ispită cu o enoriașă. Soțul ei a aflat și s-a răzbunat pe paroh
libertatea.ro
image
Anunț de ultimă oră al lui Daniel David. Ce trebuie să facă părinții luni, când începe școala
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Ce răsturnare de situație! Ianis Hagi s-a răzgândit, pe ultima sută de metri
digisport.ro
image
Compania austriacă OMV intenţionează să facă reduceri de personal, în special la Petrom
stiripesurse.ro
image
Lovitură de teatru în cazul Denisei, românca moartă din Italia. Ce cred acum anchetatorii despre principalul suspect
antena3.ro
image
Vremea 8 septembrie - 6 octombrie 2025. Prima lună de toamnă, cu temperaturi de peste 33 de grade Celsius
observatornews.ro
image
Maria, tânăra torturată în Dubai, ar putea ajunge după gratii 😲 Ce s-a întâmplat după interviul în care a vorbit despre agresorii e
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, apariție mai mult decât îndrăzneață
prosport.ro
image
Palatul a ţinut secret până acum! Regele Charles este din ce în ce mai rău, dezvăluirile apropiaţilor
playtech.ro
image
Cinci zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap după 7 septembrie. Au stea în frunte, dau lovitura și primesc și noroc din plin
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Surpriză de proporții: l-ar fi părăsit pe Lamine Yamal după doar 13 zile pentru marele rival!
digisport.ro
image
Concedieri fără reformă – metoda Bolojan
stiripesurse.ro
image
Rezultate Loto 6 din 49 pentru joi, 4 septembrie 2025: Numerele extrase astăzi - Joker, Noroc LIVE. 5,25 milioane de euro, premiul cel mare la Loto 6/49
kanald.ro
image
Anunțul de la RetuRO pentru toți românii despre recuperarea garanției pentru ambalaje. Ce se schimbă pentru consumatori
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
Vouchere pentru plata facturilor la energie, anunţ OFICIAL de la Ministerul Muncii
romaniatv.net
image
Lovitură pentru toți românii care stau la casă!
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Facultățile de care mulți se feresc. Zeci de locuri la buget, neocupate: „Caută altceva”
click.ro
image
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
click.ro
image
„Am fost mare vagaboandă”. Replica cu care Stela Popescu a șocat înainte să moară! Ce făcea, de fapt, în tinerețe
click.ro
FotoJet (47) jpg
Prințesa uitată Ka’iulani, frumusețea exotică și tragică a Hawaii-ului. Ea a sfidat America
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
index webp
Cum a apărut centura de castitate? Știați că a existat una pentru bărbați?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Eclipsa de Lună din 7 septembrie. Ce schimbări aduce pentru fiecare zodie. Semnul zodiacal ce va trage lozul câștigător
image
Facultățile de care mulți se feresc. Zeci de locuri la buget, neocupate: „Caută altceva”

OK! Magazine

image
Schimbarea la față după vacanță. Kate Middleton, prima apariție după două luni, cu o coafură care ridică semne de întrebare

Click! Pentru femei

image
„Prieteni cu beneficii”. Ce presupune acest aranjament intim dintre Harry Style și Zoe Kravitz?

Click! Sănătate

image
Eclipsa totală de Lună din 7 septembrie aduce schimbări profunde: 2 zodii vor fi foarte afectate