Video Atac armat la un restaurant din New York soldat cu trei morți și opt răniți

Trei persoane au fost ucise, iar alte opt au fost rănite după ce mai mulți atacatori au deschis focul într-un restaurant din New York.

Trei persoane au fost ucise, iar alte opt au fost rănite după ce mai mulți atacatori au deschis focul în Taste of the City Lounge, un lounge și restaurant de narghilea din Crown Heights, Brooklyn, în jurul orei 3:30 dimineața, duminică, aproape de ora închiderii, a anunțat comisarul NYPD, Jessica Tisch, într-o conferință de presă.

Cele trei persoane decedate sunt toți bărbați, cu vârste de 27, 35 de ani și unul al cărui vârstă nu a fost imediat confirmată. Toți au fost declarați decedați la fața locului. Opt persoane au fost rănite, cinci bărbați și trei femei și transportate la spitale locale cu răni care nu le pun viața în pericol. Cea mai în vârstă victimă rănită avea 61 de ani.

Un martor, în vârstă de 39 de ani, a povestit că a văzut unul dintre bărbați fiind împușcat mortal. „E un client obișnuit, nu făcea nimic. Nimic de-a face cu asta... Era chiar lângă baie, fumând o narghilea, mort”, a declarat bărbatul, citat de New York Post.

Cercetările poliției și probele colectate

La fața locului, poliția a descoperit cel puțin 36 de gloanțe și a recuperat o armă în apropiere, pe Bedford Avenue și Eastern Parkway. Ancheta continuă pentru a stabili dacă aceasta a fost folosită în atac. Până în prezent, nu au fost efectuate arestări, dar mai mulți suspecți sunt căutați.

Comisarul Tisch a subliniat că acest incident este o „anomalia” într-un oraș care înregistrează anul acesta cel mai mic număr de împușcături și victime prin împușcare din istorie: „Ceva de genul acesta este, slavă Domnului, o anomalie și este un lucru teribil ceea ce s-a întâmplat în această dimineață”.



Polițiștii îmbrăcați în costume de protecție au fost văzuți intrând în club duminică dimineață. Videoclipuri postate pe X arată ofițeri printre sticle sparte și o baltă de sânge. Aceștia au cerut și înregistrări video de la magazinul Foodtown din apropiere.

Taste of the City Lounge, care servește preparate americane și caraibiene, cu bar complet, narghilea și DJ, a mai fost scena unui atac armat în noiembrie 2024, însă atunci fără victime fatale.