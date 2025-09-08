Video Atentat sângeros la Ierusalim: patru morți și 15 răniți după ce doi atacatori au deschis focul într-un autobuz

Cel puțin patru persoane au fost ucise, iar alte cinci se află în stare gravă după un atac armat produs luni dimineață la Ramot Junction, la periferia nord-vestică a Ierusalimului, Israel, potrivit serviciului de ambulanță Magen David Adom (MDA).

Paramedicii au anunțat că victimele sunt un bărbat de aproximativ 50 de ani și alți trei bărbați de 30 de ani. Cinci persoane cu răni prin împușcare au fost evacuate în stare gravă la spitale, iar alte câteva au fost tratate la fața locului pentru răni provocate de cioburi de sticlă.

„Cinci persoane au fost transportate la spitalele din zonă în stare serioasă, după ce au suferit răni prin împușcare”, a transmis MDA, potrivit News.ro.

Cum s-a produs atacul

Potrivit poliției israeliene, atacul a avut loc în jurul orei dimineții, în zona Ramot Junction. „Doi teroriști au fost neutralizați”, au declarat autoritățile.

Televiziunea israeliană Channel 12 a relatat că cei doi atacatori au urcat într-un autobuz și au deschis focul asupra pasagerilor, până când un soldat aflat la fața locului i-a împușcat.

Shin Bet, serviciul de securitate internă al Israelului, a confirmat că cei doi atacatori erau din Ierusalimul de Est ocupat.

Reacția autorităților

Poliția israeliană a descris incidentul ca pe un „atac terorist suspect”. „Conform surselor medicale, mai multe persoane au fost rănite, iar teroriștii au fost neutralizați. Poliția a blocat drumurile de acces, iar forțe masive se află la fața locului”, au precizat autoritățile, citate de Aljazeera.

Radioul Armatei Israeliene a transmis că se desfășoară o evaluare comună a situației de către armată, poliție și serviciile de securitate pentru a stabili exact circumstanțele atacului.

La fața locului a sosit și ministrul securității naționale, Itamar Ben-Gvir.

Până acum, niciun grup armat nu și-a revendicat responsabilitatea pentru atac.