Video Un mort și mai mulți răniți, într-un atac armat la Serviciul de Imigrări din Dallas. Autorul, un lunetist, s-a sinucis. Mesajul transmis de JD Vance

Un lunetist a ucis cel puțin un migrant și a rănit până la patru persoane, într-un atac armat la o unitate a Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) din Dallas, apoi s-a sinucis, potrivit poliției.

Masacrul a avut loc la unitatea din orașul texan, miercuri dimineață, puțin după ora locală 7, potrivit Daily Mail Online.

Două persoane au fost transportate la spital cu răni prin împușcare, iar o victimă a murit la fața locului, a precizat Departamentul de Poliție din Dallas pentru Daily Mail.

Potrivit unei postări pe X a secretarului pentru Securitate Internă, Kristi Noem, au existat „mai multe victime și decese”.

Lunetistul, descris de surse din poliție ca fiind un bărbat alb, s-a sinucis cu arma când agenții de ordine s-au apropiat de el, potrivit Fox4. Bărbatul s-ar fi aflat pe pe acoperișul unui birou al unui avocat specializat în imigrație din apropiere, a raportat WFAA.

Identitatea lunetistului și a victimelor nu a fost dezvăluită, iar anchetatorii încă investighează un posibil motiv al atacului.

„Deși nu cunoaștem încă motivul, știm că forțele de ordine ICE se confruntă cu o violență fără precedent împotriva lor. Acest lucru trebuie să înceteze. Vă rugăm să vă rugați pentru victime și familiile lor”, a declarat pe X secretarul pentru Securitate Internă.

Imaginile de la locul atacului au arătat o prezență masivă a poliției în zonă.

Deși autorul atacului părea să vizeze migranții aflați în custodia ICE, procurorul general al Texasului, Ken Paxton, a scris pe X că împușcăturile au reprezentat un atac asupra ICE și a forțelor de ordine.

JD Vance: „Atacurile trebuie să înceteze”

„Atacurile obsesive asupra forțelor de ordine, în special asupra ICE, trebuie să înceteze. Mă rog pentru toți cei răniți în acest atac și pentru familiile lor”, a adăugat vicepreședintele JD Vance.

Sediul ICE a fost de mai multe ori, în ultimele luni, ținta demonstranților pro-imigrație.

În august, un bărbat identificat ca fiind Bratton Dean Wilkinson, în vârstă de 36 de ani, a fost arestat după ce a amenințat cu o bombă centrul de procesare a imigranților. Atacatorul ar fi sosit la intrare pe 25 august și ar fi pretins că are o bombă în rucsac, arătând un „detonator” pe încheietura mâinii. Bratton Dean Wilkinson este acum acuzat de amenințări teroriste.

Pe 4 iulie a avut loc un alt atac, într-o unitate ICE din apropiere, în Alvarado, Texas. Zece persoane au fost arestate pentru că au tras cu arma asupra agenților de ordine.

Atacatorii au fost acuzați de terorism și agresiune gravă, amintește Daily Mail.

Amintim că un bărbat a deschis focul sâmbătă seara în Sky Meadow Country Club din Nashua, New Hampshire, ucigând o persoană și rănind mai mulți oameni. Martorii spun că atacatorul a strigat „Free Palestine” în timpul atacului.

Un atac armat petrecut în aigust într-o biserică din Minneapolis, unde elevii se rugau, a șocat Statele Unite. Atacatorul a ucis doi copii și a rănit alți 18, iar poliția spune că acesta era „obsedat de ideea de a ucide copii”.