Când și America rămâne fără rachete

Războiul cu Iranul arată că adevărata vulnerabilitate a Americii nu este militară, ci industrială: chiar și cea mai puternică armată din lume poate rămâne fără muniție.

Există momente în care realitatea strategică spulberă, dintr-o singură lovitură, luni întregi de retorică politică. După treisprezece nopți consecutive de bombardamente asupra Iranului, Statele Unite au întrerupt operațiunile aeriene. Nu pentru că obiectivele militare ar fi fost atinse și nici pentru că diplomația ar fi făcut un pas decisiv înainte, ci pentru că Pentagonul începe să se confrunte cu o problemă pe cât de banală, pe atât de incomodă: consumul accelerat al interceptoarelor Patriot.

Pentru o țară obișnuită să proiecteze imaginea unei puteri militare practic inepuizabile, mesajul este surprinzător. În spatele discursului oficial despre o „pauză strategică” și despre șansa acordată negocierilor cu Teheranul se ascunde însă o realitate mult mai prozaică. Potrivit informațiilor publicate de The New York Times, CNN și Reuters, administrația Trump a fost avertizată că ritmul în care sunt consumate interceptoarele Patriot începe să afecteze capacitatea Statelor Unite de a răspunde și altor eventuale crize.

Rezultatul s-a văzut imediat

Decizia de a suspenda temporar atacurile a fost luată vineri seara, în cadrul unei reuniuni desfășurate la Casa Albă. Vicepreședintele JD Vance și generalul Dan Caine, șeful Statului Major Interarme, au atras atenția că apărarea bazelor americane din Orientul Mijlociu împotriva rachetelor balistice și a dronelor iraniene consumă, zi de zi, cantități importante de muniție, iar Pentagonul nu își poate permite să golească depozitele într-un singur teatru de operațiuni.

Rezultatul s-a văzut imediat. După aproape două săptămâni de lovituri aeriene neîntrerupte, Donald Trump nu a mai autorizat niciun atac în nopțile de vineri și sâmbătă. Cu doar câteva zile înainte, președintele american declara că analizează „un atac mai mare decât orice s-a văzut până acum” și că armata este pregătită pentru o nouă escaladare. Între timp, planurile au fost puse în așteptare. Nu pentru că Iranul ar fi devenit mai puțin periculos, ci pentru că logistica a început să impună limite pe care nici retorica politică nu le mai poate ignora.

Cifrele explică această schimbare de ton. Potrivit publicației The Week, până la sfârșitul lunii aprilie Pentagonul consumase deja peste 1.200 de rachete Patriot, fiecare valorând peste patru milioane de dolari. Oficialii americani admit, în privat, că un asemenea ritm este dificil de susținut pe termen lung. Aceleași sisteme trebuie să apere bazele din Iordania, Kuweit, Bahrain și Emiratele Arabe Unite, dar și să rămână disponibile pentru alte eventuale crize, fie în Europa, fie în regiunea Indo-Pacificului.

Războiul a arătat și costul uman al acestei presiuni logistice. Trei militari americani dislocați în Iordania și-au pierdut viața după ce o rachetă balistică iraniană a reușit să străpungă un sistem antirachetă deja suprasolicitat. Conflictul a depășit între timp cinci luni, deși Donald Trump anunța la început că operațiunile nu vor dura mai mult de patru sau cinci săptămâni.

Noi negocieri

Poate cel mai grăitor episod este însă cel legat de Ucraina. Cu puțin timp înainte de actuala pauză operațională, administrația Trump a decis redirecționarea către Orientul Mijlociu a aproximativ 20.000 de rachete anti-dronă destinate inițial armatei ucrainene. Decizia, semnată de secretarul Apărării, Pete Hegseth, a fost justificată prin necesitatea protejării intereselor americane.

Volodimir Zelenski a confirmat ulterior că aceste sisteme erau esențiale pentru apărarea orașelor ucrainene împotriva valurilor de drone Shahed fabricate în Iran și folosite de Rusia aproape în fiecare noapte. Livrările au fost reluate ulterior, după presiuni din Congres, însă episodul a dezvăluit un adevăr incomod: chiar și Statele Unite întâmpină dificultăți atunci când trebuie să alimenteze simultan două războaie majore și să mențină, în același timp, capacitatea de descurajare în Europa și în Asia.

În acest context, diplomația și-a recăpătat brusc atractivitatea. Oficiali din Oman s-au deplasat la Teheran vineri, iar Ministerul iranian de Externe a confirmat, duminică, desfășurarea unor „consultări tehnice și politice”, prin intermediari, axate pe redeschiderea condiționată a Strâmtorii Hormuz – artera prin care tranzitează aproximativ o cincime din petrolul comercializat la nivel mondial și adevărata miză strategică a conflictului, dincolo de retorica privind programul nuclear iranian.

Surse citate de CBS News vorbesc despre un „progres” real al acestor discuții, deși ambele părți admit că mai este nevoie de timp pentru a ajunge la un acord. Donald Trump a adoptat, la rândul său, o poziție ambiguă. În declarațiile publice susține că Statele Unite sunt „locked and loaded”, pregătite să lovească în orice moment. În privat însă, potrivit unor surse apropiate administrației, le-ar fi spus colaboratorilor că Iranul „pare din ce în ce mai serios” la masa negocierilor. Este limbajul tipic al unei administrații care încearcă să transforme o constrângere materială – lipsa de muniție – într-o alegere diplomatică deliberată, prezentând negocierile drept un gest de generozitate strategică și nu ca pe o consecință a limitelor logistice.

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De altfel, episodul se înscrie într-o serie mai lungă de „pauze” anunțate de administrația americană de-a lungul acestui război. În martie, Washingtonul a suspendat timp de zece zile atacurile asupra instalațiilor energetice iraniene, prezentând decizia drept un gest de bunăvoință față de un „apel” venit din partea Teheranului. Luna următoare a urmat o nouă amânare, de două săptămâni, negociată prin intermediul Pakistanului. De fiecare dată, aceste întreruperi au fost prezentate ca expresii ale voinței politice a președintelui. Privite retrospectiv, ele par însă tot mai strâns legate de limitele reale ale capacității industriale americane de a susține, pe termen lung, operațiuni militare de mare intensitate.

Diferența dintre discursul oficial și realitatea logistică nu reprezintă doar o curiozitate de moment. Ea scoate la iveală o problemă structurală, despre care se vorbește de ani buni în cercurile de specialitate. Baza industrială de apărare a Statelor Unite, dimensionată în perioada de după Războiul Rece pentru conflicte scurte și limitate, întâmpină tot mai multe dificultăți în a susține simultan un război convențional de lungă durată în Orientul Mijlociu, fluxul continuu de armament destinat Ucrainei și postura de descurajare pe care Washingtonul trebuie să o mențină pe flancul estic al NATO.

Pentru România și pentru celelalte state de pe flancul estic, concluzia depășește cu mult ironia unei superputeri obligate să își încetinească ritmul operațiunilor. Bateriile Patriot aflate în dotarea armatei române, la fel ca cele desfășurate în Polonia, în statele baltice sau în regiunea Mării Negre, depind în ultimă instanță de același lanț de producție și de aceleași stocuri pe care Washingtonul le-a văzut diminuându-se în doar câteva luni de război.

Dacă un conflict împotriva unei puteri regionale precum Iranul – nicidecum un adversar de nivelul Rusiei – a reușit să pună sub semnul întrebării capacitatea Statelor Unite de a susține simultan mai multe teatre de operațiuni, atunci întrebarea legitimă pentru capitalele din estul Europei nu mai este dacă Washingtonul își va respecta angajamentele de securitate. Întrebarea este cât de rezilientă rămâne această capacitate de descurajare atunci când este pusă la încercare pe mai multe fronturi, în același timp.

Din această perspectivă, războiul din Golf oferă poate cel mai puternic argument de până acum pentru accelerarea producției europene de sisteme de apărare antirachetă și pentru reducerea dependenței structurale de un singur furnizor, oricât de solid și de loial s-ar dovedi acesta în declarațiile publice.

În acest context, diplomația a redevenit, brusc, o opțiune atractivă. Oficiali din Oman au reluat contactele cu Teheranul, iar Ministerul iranian de Externe a confirmat existența unor consultări privind redeschiderea condiționată a Strâmtorii Hormuz, ruta prin care tranzitează aproximativ o cincime din petrolul comercializat la nivel mondial. Surse citate de CBS News vorbesc despre progrese reale, chiar dacă niciuna dintre părți nu este pregătită, deocamdată, să anunțe un acord.

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Donald Trump încearcă să păstreze imaginea liderului care controlează ritmul confruntării. În declarațiile publice afirmă că Statele Unite sunt „locked and loaded”, pregătite să lovească în orice moment. În privat însă, potrivit acelorași surse americane, admite că Iranul pare mai dispus să negocieze decât era cu doar câteva săptămâni în urmă. Este o modalitate elegantă de a transforma o constrângere logistică într-o inițiativă diplomatică.

De fapt, nu este prima astfel de pauză. De la începutul conflictului, administrația americană a suspendat de mai multe ori operațiunile militare, invocând oportunități de negociere sau gesturi de bunăvoință. Privite retrospectiv, aceste episoade coincid aproape perfect cu momentele în care presiunea asupra stocurilor de muniție și asupra industriei americane de apărare devenea tot mai evidentă.

Aici se află, de fapt, adevărata miză a acestui război. Problema nu este dacă Statele Unite pot învinge Iranul, ci cât timp pot susține, simultan, conflicte de mare intensitate în mai multe regiuni ale lumii. Baza industrială americană, redusă după sfârșitul Războiului Rece și adaptată unor războaie limitate, este pusă acum în fața unei provocări pentru care nu a fost proiectată: să aprovizioneze, în același timp, Orientul Mijlociu, Ucraina și întreaga arhitectură de descurajare a NATO.

Pentru România și pentru restul flancului estic, lecția este evidentă. Bateriile Patriot desfășurate în Europa depind de aceleași linii de producție și de aceleași stocuri care alimentează operațiunile din Golf. Dacă un conflict regional împotriva Iranului poate pune sub presiune această capacitate industrială, întrebarea nu mai este dacă Washingtonul își va respecta angajamentele față de aliați, ci cât de rezistent poate rămâne acest sistem atunci când mai multe crize izbucnesc în același timp.

Poate că adevărata veste a acestor zile nu este pauza bombardamentelor asupra Iranului. Adevărata veste este că acest război a făcut vizibil un lucru pe care, până acum, mulți au preferat să îl ignore: chiar și cea mai mare putere militară a lumii are limite. În secolul XXI, victoria nu mai depinde doar de numărul avioanelor sau al portavioanelor, ci și de capacitatea industriei de a ține pasul cu ritmul războaielor.