Sfârșitul monopolului Patriot

Războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu schimbă regulile apărării antirachetă: pentru prima dată în ultimele decenii, monopolul sistemului Patriot este contestat nu de o tehnologie superioară, ci de nevoia unor interceptoare mai ieftine, produse în masă și disponibile rapid.

Timp de aproape patru decenii, apărarea antirachetă a Occidentului s-a confundat aproape complet cu un singur nume: Patriot. Nu era doar cel mai performant sistem disponibil, ci și singurul care oferea aliaților NATO o protecție credibilă împotriva rachetelor balistice. În lipsa unei alternative reale, industria americană nu a avut niciun motiv să accelereze producția sau să reducă prețurile. Ritmul de fabricație era adaptat unei lumi în care conflictele majore erau excepții, nu regula.

Vara anului 2026 a schimbat însă această logică.

Pentru prima dată de la intrarea în serviciu a sistemului Patriot, monopolul american începe să fie contestat din mai multe direcții în același timp. Nu pentru că cineva a construit un interceptor mai performant, ci pentru că războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu au demonstrat că superioritatea tehnologică nu mai este suficientă atunci când consumul de muniție depășește cu mult capacitatea industriei de a o înlocui.

Noua competiție nu se mai dă pentru cel mai sofisticat interceptor din lume.

Se dă pentru interceptorul care poate fi produs cel mai repede și în cel mai mare număr.

Când războiul consumă mai repede decât produce industria

Declanșatorul acestei schimbări a venit, surprinzător, dintr-o declarație a președintelui Donald Trump.

La summitul NATO de la Ankara, liderul american a anunțat că Ucraina va primi licența de producție pentru rachetele Patriot, aparent înainte ca Lockheed Martin să fi fost consultată în mod oficial. Dacă decizia va fi pusă în practică, Ucraina va deveni doar al doilea stat din lume, după Japonia, autorizat să fabrice interceptoare Patriot sub licență americană.

Asemănările cu precedentul japonez se opresc însă aici.

Japonia a primit această capacitate într-o perioadă de stabilitate strategică și într-un ecosistem industrial matur, capabil să absoarbă rapid o tehnologie extrem de complexă. Ucraina încearcă să facă același lucru în timp ce își reconstruiește industria de apărare sub bombardamente aproape zilnice. Oficialii de la Kiev estimează că doar construirea unei linii-pilot de producție va necesita între 18 și 24 de luni – un calendar care contrastează puternic cu urgența de pe front.

Problema reală nu este însă Ucraina.

Problema este ritmul cu care Statele Unite consumă propriile stocuri.

Iranul a schimbat calculele Pentagonului

Războiul cu Iranul a produs un efect pe care puțini îl anticipaseră.

Potrivit unei analize realizate de Center for Strategic and International Studies (CSIS), în doar câteva luni de conflict Statele Unite și Israelul au consumat între 1.060 și 1.430 de interceptoare Patriot, fiecare având un cost de aproximativ 3,9 milioane de dolari.

Estimările arată că acest volum reprezintă aproape două treimi din stocul american existent înainte de izbucnirea războiului.

Concluzia este brutală.

Un singur teatru de operații a consumat, în câteva luni, ceea ce industria americană produce în mod normal în mai mulți ani.

Această realitate schimbă complet ecuația strategică.

Pentru prima dată după începutul invaziei ruse, Ucraina concurează direct cu Orientul Mijlociu pentru aceleași interceptoare Patriot. Iar cererea depășește deja oferta.

Nu tehnologia este problema.

Ci capacitatea de producție.

Trei drumuri către un Patriot mai ieftin

Din această presiune fără precedent au apărut aproape simultan trei soluții diferite.

Prima este producția sub licență în Ucraina, o încercare de a muta o parte din fabricație mai aproape de front și de a reduce dependența de liniile americane de producție.

A doua este proiectul Freyja, prezentat la Paris pe 13 iulie de o coaliție formată din zece state – Ucraina, Danemarca, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Norvegia, Spania, Suedia și Regatul Unit. În mitologia nordică, Freyja este zeița războiului, a victoriei, dar și a iubirii și fertilității. Ea este una dintre cele mai importante divinități ale panteonului nordic și conduce câmpul de luptă alături de Odin. Potrivit legendelor, Freyja primește în palatul său, Fólkvangr, jumătate dintre războinicii căzuți în luptă, cealaltă jumătate mergând în Walhalla.

Alegerea acestui nume are și o încărcătură simbolică: proiectul este susținut în principal de state nordice și europene (Danemarca, Suedia, Norvegia etc.); evocă ideea de protecție și rezistență într-un război de uzură; sugerează un sistem destinat apărării Europei, în contrast cu Patriot, care este produsul industriei americane.

Sistemul, dezvoltat de start-up-ul ucrainean Fire Point, pornește de la o filozofie complet diferită față de Patriot.

În locul interceptorului sofisticat care distruge ținta prin impact direct, Freyja utilizează un focos cu fragmentare, mult mai simplu și mai ieftin de produs.

Rezultatul este spectaculos din punct de vedere economic.

Un interceptor FP-7.X este estimat la aproximativ 700.000 de dolari, adică aproape o cincime din costul unei rachete PAC-3 MSE.

Volodimir Zelenski a descris sistemul fără ocolișuri drept „un analog al Patriot, dar pentru producția de masă”.

Formularea spune aproape totul.

Freyja nu încearcă să depășească performanțele Patriot. Încearcă să rezolve problema pe care Patriot nu o mai poate ascunde: costul.

A treia soluție vine chiar din interiorul companiei care domină piața.

La salonul aeronautic de la Farnborough, Lockheed Martin a prezentat noul PAC-3 ACE, o versiune simplificată și aproape înjumătățită ca preț față de actualul PAC-3 MSE.

Compania a făcut însă și un compromis.

ACE este destinat interceptării rachetelor de croazieră și a rachetelor balistice cu rază scurtă. Pentru amenințările cele mai sofisticate – precum racheta hipersonică rusească Kinzhal – Patriot PAC-3 MSE rămâne în continuare singura soluție occidentală.

Mesajul este însă evident.

Compania care a construit standardul mondial al apărării antirachetă a fost obligată chiar de propriii clienți să proiecteze o versiune mai ieftină a celui mai cunoscut produs al său.

În războiul din Ucraina și în cel din Orientul Mijlociu, plafonul financiar a început să conteze aproape la fel de mult ca plafonul tehnologic.

În concluzie, pe fondul cererii tot mai mari de interceptori Patriot PAC-3, accentuată de atacurile cu rachete balistice rusești și iraniene, Lockheed Martin a anunțat planuri de a construi o versiune mai mică și mai ieftină, deși mai puțin capabilă, a interceptorului de elită. Racheta Adapted Capability Effector, sau ACE, ar folosi lansatorul și software-ul de comandă și control al PAC-3, dar un motor de rachetă, radar și „creier” electronic mai ieftine, conform unui anunț al companiei și declarațiilor președintelui Lockheed Martin Missiles and Fire Control, Tim Cahill, la Salonul Aeronautic Internațional de la Farnborough. Racheta Adapted Capability Effector (ACE) nu are unele dintre caracteristicile necesare pentru a contracara cele mai avansate rachete, a spus Cahil, dar este destinată să fie utilă împotriva tipului de rachete balistice cu rază scurtă de acțiune de tehnologie mai joasă pe care Iranul și Rusia le-au folosit în atacurile distructive recente.

De ce ar avea de câștigat SUA dacă Ucraina ar produce rachete Patriot sub licență americană

Cahill a precizat că racheta nu este „proiectată să vâneze drone”. Este însă concepută pentru a acoperi un gol defensiv pe care valul actual de startup-uri din tehnologia de apărare nu a reușit să-l rezolve: o modalitate mai ieftină de a doborî, de exemplu, un Iskander-M care se deplasează cu 5.600 de mile pe oră.

În timp ce companiile ucrainene și americane au dezvoltat soluții anti-drone, apărarea împotriva rachetelor cu rază scurtă este unul dintre puținele domenii în care Ucraina nu poate înlocui o capacitate americană.

Aceasta este o problemă mortală pentru Kiev. În iulie anul trecut, Casa Albă a pretins că ajutorul acordat Ucrainei a epuizat stocurile Pentagonului de Patriot. Acest lucru nu s-a dovedit adevărat la momentul respectiv, dar a devenit real după ce președintele Trump a lansat războiul împotriva Iranului în februarie. Până în aprilie, CSIS a scris că Statele Unite consumaseră aproximativ jumătate din stoc.

Când Ucraina a rămas fără interceptori PAC-3 în această lună, Rusia a răspuns cu atacuri sporite cu rază scurtă.

Acest decalaj între ofertă și cerere determină tot mai multe companii de apărare să încerce să producă interceptori pentru rachete balistice. Dar până acum niciuna nu a reușit. Cea mai apropiată alternativă europeană la Patriot, sistemul franco-italian SAMP/T, nu este la fel de eficient, au spus oficialii ucraineni.

O lecție veche într-o formă nouă

Istoria oferă un precedent interesant.

După războiul de Yom Kippur din 1973, apariția rachetelor antitanc și antiaeriene relativ ieftine a obligat armatele occidentale să regândească dezvoltarea tancurilor și a aviației. Platformele extrem de scumpe deveniseră vulnerabile în fața unor arme mult mai accesibile.

Astăzi, mecanismul este asemănător, dar cauza este diferită.

Nu adversarul a schimbat regulile jocului.

Occidentul este obligat să își regândească industria de apărare din cauza propriului consum.

NATO nu trece printr-o revoluție industrială pentru că a fost surprinsă tehnologic, ci pentru că a descoperit că ritmul actual al războaielor consumă muniție mult mai repede decât o poate produce.

Ce înseamnă acest lucru pentru România

Pentru România, care operează deja sisteme Patriot și urmează să își extindă apărarea antiaeriană, această transformare nu reprezintă o simplă dezbatere industrială.

Ea poate schimba modul în care vor fi făcute achizițiile militare în următorii ani.

Până acum, Patriot era practic singura opțiune credibilă pentru apărarea împotriva rachetelor balistice. Apariția unor alternative – fie ele producția sub licență din Ucraina, sistemul Freyja sau noul PAC-3 ACE – introduce pentru prima dată concurență într-o piață dominată aproape exclusiv de Lockheed Martin.

Această concurență ar putea însemna costuri mai mici, ritmuri de producție mai mari și o flexibilitate mai mare pentru statele de pe flancul estic.

Rămâne însă întrebarea esențială.

Vor ajunge aceste sisteme suficient de repede la maturitate operațională?

Coaliția Freyja estimează primul interceptor complet funcțional abia spre sfârșitul anului 2027. Până atunci, războaiele nu vor aștepta industria. Iar aceasta este poate cea mai importantă lecție a verii lui 2026: în conflictele moderne, victoria nu mai depinde doar de cine are cea mai bună armă, ci și de cine reușește să o producă înainte de a-și epuiza stocurile. La final pun și eu o întrebare în calitatea pe care am avut-o de fost șef al Direcției Management Resurse pentru Înzestrarea din Departamentul Înzestrării Armatei și fost șef al Direcție Planificare Integrată a Armatei (direcție înființată de secretarul de stat Mircea Plângu cu mine la timonă): noi de ce nu suntem parte a programului Freyja? Cumpăram tot felul de echipamente militare care sunt depășite de vremuri iar industria de apărare a noastră nu mai există. Hai domnilor politicieni să investim în industria noastră nu în cea a unor aliați. Hai să investim pentru preluare de tehnologii și pentru ofset. Voi, politicienii cei de astăzi, veți pleca iar în urma voastră ce va rămâne? Știu nu vă interesează. Voi încercați se rezolvații crizele care apar nu să aveți o strategie pe termen lung. Pe mine, da, mă interesează, pentru nepoți mei. Eu nu vreau doar să plătească năzbâtiile făcute de voi vreau să fie apărați. Domnilor politicieni va bazați pe NATO și pe UE? Până se adună ei noi va trebui să dăm răspunsul la o agresiune sau la o ”operațiune specială”. Atunci vă veți aduce atunci aminte de militarii ăștia pe care îi suduiți astăzi? Vă spun cu părere de rău zille acele nu sunt foarte departe, deși o să mă acuzați ca fac jocuri în favoare Kievului. Nu, nu fac, asta este realitatea: Rusia vrea înapoi la Berlin, adică generali ruși vor să se întoarcă la Poarta Brandenburg. De ce? Încă din perioada sovietică, strategii de la Moscova au urmărit același principiu: războiul trebuie purtat cât mai departe de teritoriul rus, iar adâncimea strategică trebuie extinsă prin controlul statelor aflate la periferia Rusiei. În doctrina militară sovietică, apărarea nu începea la frontieră, ci în spațiul dintre Rusia și adversarii săi. De aici obsesia Moscovei pentru state-tampon și pentru împingerea liniei de confruntare cât mai departe de propriul teritoriu. Și am să închei cu o observație istorică, conceptul de adâncime strategică este mai vechi decât Uniunea Sovietică. El apare încă din Imperiul Țarist și a fost consolidat în perioada sovietică, fiind vizibil în ofensiva spre Berlin din 1944-1945, în crearea Pactului de la Varșovia și în doctrina militară sovietică din timpul Războiului Rece. Doctrina Brejnev a fost expresia politică a acestei logici, legitimând controlul asupra statelor-satelit pentru a menține acel cordon strategic dintre URSS și Occident. Hei, acum va este clar de ce Rusia va continua dacă învinge Ucraina?

Lockheed Martin va produce o nouă rachetă interceptoare Patriot, la un cost mai mic

Post Scriptum: Hai să explicăm, pe înțelesul cititorului, de ce am vorbit de adâncimea strategică pe care și-o doresc generali ruși.

Există însă o lecție istorică importantă. În relațiile internaționale funcționează adesea ceea ce specialiștii numesc dilema de securitate: măsurile defensive luate de o parte pot fi percepute de cealaltă ca pregătiri ofensive. Exact această dinamică se observă astăzi între NATO și Rusia. Europa afirmă că își consolidează apărarea pentru a preveni un atac; Rusia susține că această consolidare reprezintă o amenințare la adresa propriei securități. Tocmai această percepție reciprocă poate alimenta tensiuni chiar și în absența unei intenții reale de ofensivă.

Așadar, dacă întrebarea este dacă Europa pregătește până în 2030 o invazie a Rusiei comparabilă cu Operațiunea Barbarossa, răspunsul este nu, sau mai bine zis, nu există dovezi publice în acest sens. Dacă întrebarea este dacă Europa se pregătește pentru posibilitatea unui război cu Rusia, răspunsul este da: aceasta este direcția declarată a politicilor europene și ale NATO, în logica descurajării și apărării colective.

Explicați de mai sus este similară cu celebra metaforă a paharului pe jumătate plin sau pe jumătate gol.