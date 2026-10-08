Afacerea unor români a atras 17 milioane de dolari în SUA. Agenții lor AI recomandă produse, răspund clienților și pot finaliza cumpărături

O companie fondată de doi antreprenori români în Statele Unite a atras 17 milioane de dolari într-o nouă rundă de finanțare. Startup-ul dezvoltă agenți de inteligență artificială care pot răspunde clienților, recomanda produse, interacționa cu utilizatorii pe rețelele sociale și chiar finaliza cumpărături direct în cadrul unei conversații.

Lisa Popovici și Andrei Negrău Foto: Start up.ro

Este vorba despre Siena, companie cofondată de Andrei Negrău și Lisa Popovici, care dezvoltă o platformă de inteligență artificială pentru brandurile de consum și comerț electronic.

Compania americană Siena a obținut finanțarea de 17 milioane de dolari, iar banii sunt folosiți pentru dezvoltarea unor agenți AI mai autonomi și pentru extinderea infrastructurii tehnologice prin care brandurile își pot gestiona relația cu clienții.

Agenții AI pot răspunde clienților și pot finaliza cumpărături

Siena a pornit de la ideea unui agent de inteligență artificială destinat serviciilor pentru clienți, dar platforma s-a extins și poate acoperi în prezent mai multe etape ale relației dintre un brand și consumatori, potrivit finance.yahoo.

Shopping Agent poate răspunde întrebărilor clienților despre produse, poate face recomandări personalizate și îi poate ajuta să finalizeze cumpărăturile direct în timpul conversației. Social Agent poate gestiona comentarii și mesaje directe, poate modera comunitățile online și poate răspunde întrebărilor despre produse, inclusiv celor apărute în comentariile la campanii publicitare.

Compania dezvoltă și agenți vocali care folosesc același context despre client. În plus, platforma permite angajaților și agenților AI să lucreze împreună prin intermediul unei căsuțe de mesaje comune.

Siena oferă și instrumente prin care companiile pot testa agenții pe trafic real și le pot evalua performanța. Potrivit companiei, tehnologia poate automatiza până la 80% dintre interacțiunile cu clienții, în funcție de implementare.

Cum folosește compania informațiile despre clienți

Un element important al platformei este Siena Intelligence, care adună într-un singur sistem informații provenite din conversațiile cu clienții, comenzi, abonamente, recenzii, programe de fidelizare și date despre brand.

Scopul este ca informațiile obținute într-o conversație să poată fi folosite ulterior în alte interacțiuni.

De exemplu, dacă un client returnează un produs și explică faptul că problema a fost legată de mărime, informația poate fi folosită atunci când agentul AI îi face o nouă recomandare. La nivelul întregii companii, datele pot scoate la iveală și probleme care apar în mod repetat la un anumit produs sau serviciu.

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Siena susține că agenții pot păstra informații despre întrebările clienților, acțiunile întreprinse și rezultatul unei interacțiuni. Aceste date pot fi folosite ulterior de echipele de analiză, marketing, control al calității sau chiar de conducerea companiei.

Lisa Popovici, cofondatoare și președintă a Siena, consideră că modul în care companiile sunt organizate nu reflectă neapărat experiența consumatorului.

„Serviciile de suport, cumpărăturile și rețelele sociale pot fi departamente diferite în interiorul unei companii. Pentru client, ele reprezintă aceeași relație”, a declarat Lisa Popovici.

Andrei Negrău: „Ambiția noastră este ca agenții să gestioneze întreaga călătorie a clientului”

Andrei Negrău, cofondator și CEO al Siena, spune că firma a pornit de la servicii pentru clienți, dar a ajuns să dezvolte o tehnologie care poate influența întregul parcurs al consumatorului.

„Am început prin a ajuta brandurile să aibă grijă de clienții lor. Astăzi, brandurile folosesc Siena pentru a-i ajuta pe clienți să cumpere și pentru a orienta deciziile la nivelul întregii companii. Atunci când un agent află de ce cumpără sau pleacă un client, această înțelegere ar trebui să îl însoțească pe client și să ajungă la oamenii care conduc brandul”, a explicat antreprenorul român.

„Aceeași înțelegere care ajută un agent să rezolve o conversație îl poate ajuta pe un fondator să decidă ce să construiască în continuare. Ambiția noastră este ca agenții să gestioneze întreaga călătorie a clientului, având acest context”, a mai spus Andrei Negrău.

Investiția totală a ajuns la 29,7 milioane de dolari

Noua rundă de 17 milioane de dolari este cea mai importantă finanțare atrasă până acum de Siena. După această investiție, finanțarea totală a companiei ajunge la 29,7 milioane de dolari.

Tom Holahan, partener general la York IE, consideră că tehnologia dezvoltată de Siena poate deveni o componentă importantă pentru companiile care vor să își gestioneze relația cu propriii clienți.

„Siena reconstruiește infrastructura experienței clienților pornind de la inteligența despre clienți, conectând modul în care brandurile își servesc, își vând produsele și își păstrează clienții. Credem că Siena poate deveni la fel de importantă pentru administrarea unui brand precum este platforma sa de comerț”, a declarat acesta.

Compania a fost fondată în 2023

Siena a fost fondată în 2023 de antreprenorii români Andrei Negrău și Lisa Popovici. Înainte de Siena, cei doi au lucrat la Cartloop, un startup de comerț conversațional lansat în România.

Siena a atras o primă finanțare de 4,7 milioane de dolari în 2023, de la investitori precum Sierra Ventures, Parri Passu Ventures, SpaceStation Investments, Village Global, The Council și OpenSky Ventures.

Noua finanțare va permite companiei să își extindă platforma și să dezvolte agenți AI cu un grad mai mare de autonomie.