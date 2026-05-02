Doi români, prinși în flagrant când vindeau bijuterii false în SUA: au lovit o maşină a poliţiştilor sub acoperire, în încercarea de a fugi

Doi români au fost arestați în Illinois, după ce ar fi înșelat o victimă cu bijuterii false și au încercat să fugă de poliție, lovind un vehicul al forțelor de ordine în timpul flagrantului, în încercarea de a fugi.

Doi cetățeni români, Florin Ghiocel (20 de ani) și Alexandru Trandafir (19 ani), au fost arestați în statul american Illinois, în zona Chicago, după ce au pus la cale o schemă de înșelăciune cu bijuterii false, prin care ar fi obținut peste 15.000 de dolari de la o victimă din Lake Forest.

În momentul intervenției poliției, cei doi au încercat să fugă, iar în timpul manevrei au lovit un vehicul sub acoperire al forțelor de ordine, potrivit presei locale.

Cum funcţiona schema

Schema ar fi început pe 9 martie, într-o parcare a unui magazin Costco din Mettawa, Illinois. Acolo, Florin Ghiocel a abordat o persoană și i-a cerut bani sub pretextul că trebuie să ajungă la aeroport. Victima i-a oferit bani cash și chiar i-a cumpărat combustibil, iar cei doi au făcut schimb de numere de telefon, după ce românul i-a spus că are mai multe bijuterii din aur de vânzare, iar bărbatul s-a arătat interesat.

A doua zi, pe 10 martie, cei doi s-au întâlnit într-o parcare din Lake Forest, la Sunset Foods. În acel moment, Ghiocel i-a propus victimei să cumpere bijuterii în valoare de 16.000 de dolari pentru suma de 15.800 de dolari cash, prezentând oferă o „reducere” pentru plata imediată. Tranzacția s-a realizat pe loc, însă ulterior, aşa cum era de aşteptat, după ce le-a dus la o evaluare la magazin specializat din Highland Park, victima a descoperit că obiectele nu erau din aur și nu aveau valoare.

Pe 11 martie, acelaşi bărbat a fost contactat din nou de pe un alt număr de telefon, de data aceasta de Alexandru Trandafir, care i-a propus o nouă tranzacție, în valoare de 10.000 de dolari, tot pentru bijuterii din aur, stabilind întâlnirea într-o altă parcare Costco.

În acel moment, victima a alertat poliția, care a declanșat o operațiune de supraveghere a întâlnirii, dintr-o maşină fără însemne parcată în zonă.

Prinşi în flagrant, au lovit o maşină a poliţiei

În timpul filajului, anchetatorii au observat un SUV gri Hyundai Santa Fe cu numere de Texas, despre care au aflat că este închiriată, care a început să circule repetat prin parcare timp de aproximativ 15 minute, trecând de mai multe ori pe lângă vehiculul victimei.

Între tot acest timp, bărbatul primea mesaje de la Alexandru Trandafir și l-a recunoscut pe Florin Ghiocel la volan, identificându-l ca fiind persoana care îi vânduse bijuteriile false cu o zi înainte.

Când polițiștii au intervenit pentru a-i opri, Florin Ghiocel a încercat să fugă cu mașina, iar în timpul manevrei a lovit vehiculul poliției aflat sub acoperire.

Autorităţile au reuşit, însă, să blocheze maşina românilor rapid. În autoturism se aflau ambii suspecți, împreună cu doi minori, dar și o geantă cu alte bijuterii. Asupra lui Alexandru Trandafir a fost descoperit telefonul de pe care fuseseră trimise mesajele către victimă cu puţin timp în urmă.

Florin Ghiocel a refuzat să colaborezez, însă Alexnadru Trandafir le-ar fi spus polițiștilor că știa că bijuteriile nu erau din aur autentic, că proveneau din China, dar că „trebuiau să facă bani”.

În cauză au intervenit și serviciile de protecție a copilului din SUA (DCFS), după ce s-a constatat că în mașină se aflau doi minori. Unul dintre copii a declarat că în săptămâna precedentă se aflaseră în California, astfel că autorităţile din cele două state colaborează acum, suspectând că aceiași bărbați ar fi implicați în fapte similare și acolo.

Procurorii au susținut că cei doi reprezintă un risc ridicat de fugă, subliniind că Ghiocel, Trandafir și alți cetățeni români locuiau temporar într-un Airbnb din Twin Lakes, Wisconsin, iar un judecător a dispus arestarea preventivă a ambilor inculpați, aceștia fiind încarcerați în Lake County Jail până la proces.

Florin Ghiocel și Alexandru Trandafir urmează să revină în fața instanței pe 4 mai.