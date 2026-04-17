Trei români, arestați în SUA pentru furturi de la bătrâni prin metoda „Binecuvântarea”

Autoritățile americane au arestat trei români suspectați că ar fi implicați într-o rețea de hoți care viza persoane vârstnice din zona Seattle. Unul dintre hoți a încercat să jefuiască inclusiv un călugăr, sub pretextul unei „binecuvântări”.

Membrii grupării infracționale, de origine română, sunt acuzați de mai multe jafuri comise în vestul statului Washington, victimele fiind persoane în vârstă, abordate prin metode înșelătoare și prin intimidare, potrivit Fox 13 Seattle.

Suspecții, identificați ca Simona Păun (41 de ani), Ion Miclescu (21 de ani) și Maria Alexandra (25 de ani), au fost puși sub acuzare pentru mai multe fapte de furt de gradul I, în urma unei anchete care a durat mai multe luni.

Într-unul dintre cazuri, o femeie de 81 de ani a declarat că a fost jefuită în parcarea magazinului New Village Golden Market din White Center, pe 30 martie. Victima a povestit că o femeie s-a apropiat de ea, i-a aruncat o bucată de material peste cap și i-a smuls un lanț de aur în valoare de aproximativ 2.200 de dolari.

Al doilea incident a avut loc la Asian Family Market din Bellevue, pe 7 aprilie. Un călugăr a declarat că o femeie s-a apropiat de mașina lui și a încercat să îi ofere o „binecuvântare”, insistând să introducă o bancnotă de 50 de dolari într-un portofel roșu. Ulterior, femeia ar fi sustras un plic din geanta victimei, în care se aflau între 800 și 900 de dolari.

Cum au fost prinși hoții

Folosind înregistrări video de supraveghere, polițiștii au reușit să identifice vehiculele suspecților și să le stabilească semnalmentele.

Păun și Miclescu ar fi folosit pe rând mașini închiriate de la un dealer din Woodinville, pe care le utilizau în diverse jafuri din regiune. Conform documentelor din instanță, înregistrările telefonului mobil al lui Miclescu l-au plasat atât la dealerul auto, cât și ulterior la locul jafului din White Center.

După ce i-au monitorizat locuința din Kirkland, polițiștii din Bellevue i-au arestat pe Miclescu și Păun în Federal Way, pe 8 aprilie, în timp ce ar fi urmărit persoane într-un centru rezidențial pentru seniori. Cei doi au fost eliberați ulterior pe cauțiune, dar au fost reținuți din nou la locuința lor pentru alte infracțiuni.

În urma percheziției la domiciliu, anchetatorii au declarat că au găsit probe semnificative care îi leagă pe suspecți de infracțiuni comise în întreaga regiune, inclusiv hainele purtate în timpul furturilor.

„Persoanele locuiau împreună. Acționau într-un mod organizat, comiteau infracțiuni în echipă, contactau persoane în parcuri și în alte locații din regiune, căutând ceea ce ei considerau persoane vulnerabile pe care le puteau exploata”, a declarat căpitanul Poliției din Bellevue, Ryan Parrott.

Păun este în prezent deținută pe o cauțiune de 400.000 de dolari. Aceasta avea și un mandat de arestare ca fugar, emis pe baza unei acuzații cu nouă capete de acuzare din San Diego.

Alexandra a fost arestată în baza unui mandat de arestare ca fugar, pentru furt de gradul I, emis în Oregon. Ea a fost eliberată pe o cauțiune de 10.000 de dolari.

Miclescu a fost eliberat pe cauțiune după arestarea din Federal Way, însă a fost arestat din nou vineri, pentru tâlhărie de gradul II, în Lynnwood. Cauțiunea a fost stabilită la 250.000 de dolari, însă acesta a plătit-o și a fost eliberat duminică seara