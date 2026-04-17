Vineri, 17 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Trei români, arestați în SUA pentru furturi de la bătrâni prin metoda „Binecuvântarea”

Autoritățile americane au arestat trei români suspectați că ar fi implicați într-o rețea de hoți care viza persoane vârstnice din zona Seattle. Unul dintre hoți a încercat să jefuiască inclusiv un călugăr, sub pretextul unei „binecuvântări”.

Românii au fost arestat de autoritățile din SUA FOTO Unsplash

Membrii grupării infracționale, de origine română, sunt acuzați de mai multe jafuri comise în vestul statului Washington, victimele fiind persoane în vârstă, abordate prin metode înșelătoare și prin intimidare, potrivit Fox 13 Seattle.

Suspecții, identificați ca Simona Păun (41 de ani), Ion Miclescu (21 de ani) și Maria Alexandra (25 de ani), au fost puși sub acuzare pentru mai multe fapte de furt de gradul I, în urma unei anchete care a durat mai multe luni.

Într-unul dintre cazuri, o femeie de 81 de ani a declarat că a fost jefuită în parcarea magazinului New Village Golden Market din White Center, pe 30 martie. Victima a povestit că o femeie s-a apropiat de ea, i-a aruncat o bucată de material peste cap și i-a smuls un lanț de aur în valoare de aproximativ 2.200 de dolari.

Al doilea incident a avut loc la Asian Family Market din Bellevue, pe 7 aprilie. Un călugăr a declarat că o femeie s-a apropiat de mașina lui și a încercat să îi ofere o „binecuvântare”, insistând să introducă o bancnotă de 50 de dolari într-un portofel roșu. Ulterior, femeia ar fi sustras un plic din geanta victimei, în care se aflau între 800 și 900 de dolari.

Cum au fost prinși hoții

Folosind înregistrări video de supraveghere, polițiștii au reușit să identifice vehiculele suspecților și să le stabilească semnalmentele.

Păun și Miclescu ar fi folosit pe rând mașini închiriate de la un dealer din Woodinville, pe care le utilizau în diverse jafuri din regiune. Conform documentelor din instanță, înregistrările telefonului mobil al lui Miclescu l-au plasat atât la dealerul auto, cât și ulterior la locul jafului din White Center.

După ce i-au monitorizat locuința din Kirkland, polițiștii din Bellevue i-au arestat pe Miclescu și Păun în Federal Way, pe 8 aprilie, în timp ce ar fi urmărit persoane într-un centru rezidențial pentru seniori. Cei doi au fost eliberați ulterior pe cauțiune, dar au fost reținuți din nou la locuința lor pentru alte infracțiuni.

În urma percheziției la domiciliu, anchetatorii au declarat că au găsit probe semnificative care îi leagă pe suspecți de infracțiuni comise în întreaga regiune, inclusiv hainele purtate în timpul furturilor.

„Persoanele locuiau împreună. Acționau într-un mod organizat, comiteau infracțiuni în echipă, contactau persoane în parcuri și în alte locații din regiune, căutând ceea ce ei considerau persoane vulnerabile pe care le puteau exploata”, a declarat căpitanul Poliției din Bellevue, Ryan Parrott.

Păun este în prezent deținută pe o cauțiune de 400.000 de dolari. Aceasta avea și un mandat de arestare ca fugar, emis pe baza unei acuzații cu nouă capete de acuzare din San Diego.

Alexandra a fost arestată în baza unui mandat de arestare ca fugar, pentru furt de gradul I, emis în Oregon. Ea a fost eliberată pe o cauțiune de 10.000 de dolari.

Miclescu a fost eliberat pe cauțiune după arestarea din Federal Way, însă a fost arestat din nou vineri, pentru tâlhărie de gradul II, în Lynnwood. Cauțiunea a fost stabilită la 250.000 de dolari, însă acesta a plătit-o și a fost eliberat duminică seara

Top articole

Partenerii noștri

image
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
digi24.ro
image
Cum va arăta noul model electric Dacia, surprins pentru prima dată în teste. Va costa sub 18.000 de euro. FOTO
stirileprotv.ro
image
Cum au scăpat cu viață cei 300 de mercenari români luați prizonieri în Congo. Cu ce argumente a negociat, în limba franceză, un fost luptător în Legiune
gandul.ro
image
Bolojan, declarație-bombă: „Zarurile au fost aruncate"
mediafax.ro
image
Țepele de sute de mii de euro pe care și le-a luat „în barbă” Neluțu Varga, patronul CFR Cluj. Exclusiv
fanatik.ro
image
Elena Stancu și Cosmin Bumbuț au documentat viața reală a diasporei românești: „Trebuie să vedem de ce românii pleacă într-un număr atât de mare”
libertatea.ro
image
„E ca și cum ai avea o bombă atomică.” Iranul își arată principalul atu în fața lumii, după ce a fost atacat de SUA (Financial Times)
digi24.ro
image
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
gsp.ro
image
Donald Trump a luat marea decizie în privința Iranului: ”Am vorbit cu președintele”
digisport.ro
image
Un ciclon lovește puternic România, iar apoi în țara noastră va ajunge un val de aer polar: Vremea o va lua razna pe în a doua jumătate a lunii aprilie
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură
antena3.ro
image
A lăsat pacienţii fără oxigen după ce a furat o ţeavă pentru fier vechi. Apoi, s-a întors după o nouă captură
observatornews.ro
image
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
cancan.ro
image
În ce județe pensiile nu se pot plăti? Cifrele arată că sistemul de pensii e în colaps în jumătate din România
newsweek.ro
image
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
prosport.ro
image
Bilete de tratament balnear 2026: câți români vor beneficia de program anul viitor
playtech.ro
image
Roland Garros, schimbare istorică! Ce se întâmplă odată cu ediția din 2026 a turneului: ATP și WTA au ajuns la un acord
fanatik.ro
image
AUR coboară la 37%, minimul după prezidențiale. Analist: „Extrema dreaptă-balamuc e în declin. George Simion este un semnal de alarmă pentru noi toți”
ziare.com
image
A rămas fără un picior din cauza unei felii de tort! Povestea tragică a unui star ajuns ospătar: ”Am vrut să mor”
digisport.ro
image
Noua lege a salarizării bugetarilor: 3 scenarii pe masa Coaliției de guvernare
stiripesurse.ro
image
Asigurare medicală, bunuri sau credite comune. Cum oferă protecție legalizarea parteneriatului civil
cotidianul.ro
image
Andreea Popescu e fiartă pe Dan Alexa. Ea pune presiuni uriașe asupra lui pentru o relație asumată. Face naveta la Timișoara. Detalii BOMBĂ au ieșit la iveală!
romaniatv.net
image
Izvorul Tămăduirii 2026. Tradiții și miracole în Vinerea Luminată. Ce este interzis și ce este obligatoriu astăzi
mediaflux.ro
image
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
gsp.ro
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Alimentul care i-a schimbat complet viața lui Mădălin Ionescu: „Mă reconstruiesc”
actualitate.net
image
Pentru cine caută Liviu Vârciu parteneră: „Vrea să fie tătic”
click.ro
image
Scandal uriaș la Tarom. Copilot suspendat după o alertă în zbor cu 100 de pasageri
click.ro
image
Andreea Raicu critică piesa lansată de copiii Antoniei și ai lui Alex Velea: „Fetele sunt sexualizate prea devreme”
click.ro
Leonardo DiCaprio l a jucat pe nemilosul Ludovic al XIV lea, profimedia 0473404484 jpg
Amantele se încăierau să-i satisfacă fanteziile intime ”Regelui nemilos”. Se juca murdar la curte, iar una din ibovnice îi făcea vrăji
okmagazine.ro
Prințul Harry și Prințesa Diana foto Profimedia jpg
„A omorât-o pe mama”. Acuzația șocantă pe care a făcut-o Prințul Harry în turneul australian
okmagazine.ro
ChatGPT Image Apr 16, 2026, 01 59 41 PM png
Luna Nouă în Berbec din 17 aprilie 2026 dă startul la curaj, decizii și începuturi noi
clickpentrufemei.ro
Osul sculptat în formă de penis, descoperit în depozitele Muzeului Valkhof (© Provincie Gelderland)
Un obiect neobișnuit, descoperit ascuns într-o cutie de depozitare uitată într-un muzeu
historia.ro
Click!

image
Bogdan Albulescu, dezvăluiri de la filmările pentru „Destine cu parfum de lavandă”! „Am crescut la țară, a fost ca o întoarcere acasă”
image
Pentru cine caută Liviu Vârciu parteneră: „Vrea să fie tătic”

OK! Magazine

image
„A omorât-o pe mama”. Acuzația șocantă pe care a făcut-o Prințul Harry în turneul australian

Click! Pentru femei

image
Sandra Bullock s-a retras din Hollywood timp de patru ani, după moartea iubitului ei

Click! Sănătate

image
Cardiologii confirmă: cea mai bună metodă de a-ți scădea tensiunea arterială rapid, în siguranță