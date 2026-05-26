Schimbare importantă pentru românii care aplică pentru green card din SUA

USCIS (Serviciul de Imigrări al SUA) a publicat un nou memorandum care ar putea schimba modul în care multe persoane obțin green card-ul în Statele Unite.

Până acum, mulți români aflați legal în SUA puteau depune actele pentru green card fără să părăsească America. Acest proces este cunoscut ca „Adjustment of Status” sau „ajustare de status”.

Noul memorandum spune însă că această procedură nu ar trebui considerată varianta normală, ci un beneficiu acordat doar în anumite situații, la discreția autorităților de imigrare.

Asta ar putea însemna că mai multe persoane vor fi obligate să finalizeze procesul prin intermediul unui consulat american din afara SUA, de exemplu la Ambasada sau Consulatul SUA din București.

Autoritățile americane spun că scopul este să împiedice folosirea vizelor temporare, cum ar fi viza de turist B1/B2, ca metodă pentru obținerea rezidenței permanente.

Schimbarea provoacă deja îngrijorări în rândul imigranților și al avocaților de imigrare, deoarece procesul de obținere a green card-ului direct din SUA este folosit de foarte mulți ani și reprezintă o practică obișnuită.

Dacă aceste reguli vor fi aplicate strict, pot apărea întârzieri mai mari, costuri suplimentare, separări temporare de familie și probleme la revenirea în SUA după interviul consular.

Această situație îi poate afecta inclusiv pe soții cetățenilor americani, persoane cu vize de muncă H-1B sau L-1, studenți cu viză F-1, investitori E-2 și alte persoane aflate în SUA cu vize temporare.

În acest moment, multe detalii încă nu sunt clare și este posibil să existe procese în instanță care să conteste implementarea memorandumului.

Persoanele care au deja un dosar de green card în curs în SUA sau intenționează să aplice ar trebui să urmărească atent actualizările USCIS și să discute cu un avocat de imigrare pentru a înțelege cum le poate afecta această schimbare situația personală.