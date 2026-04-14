China șochează: un producător auto a creat o toaletă ascunsă în scaunul pasagerului mașinii. Brevetul a fost oficial înregistrat

Un producător auto din China a stârnit dezbateri aprinse în industria auto după ce a obținut un brevet pentru un sistem neobișnuit: o toaletă integrată în interiorul unui vehicul, ascunsă sub scaunul pasagerului și montată pe șine glisante.

Inovația, înregistrată oficial sub numărul CN224104011U, a fost depusă în aprilie 2025 și aprobată zilele acestea. Potrivit documentelor publicate, sistemul a fost dezvoltat de producătorul auto Aito, companie susținută de grupul Seres.

Brevetul descrie o structură formată dintr-un corp de toaletă compact și un mecanism de șine glisante, integrat în scaunul mașinii. Atunci când este necesar, dispozitivul poate fi extras din spațiul aflat sub scaun, utilizat, iar ulterior repliat complet, astfel încât să nu afecteze spațiul interior al vehiculului, scrie presa din China.

Inovația este clasificată în categoria internațională B60R15/04, destinată echipamentelor sanitare pentru vehicule.

Potrivit surselor din industrie, ideea a apărut pe fondul spațiului tot mai redus din mașinile electrice moderne, unde bateriile montate în podea limitează volumul interior. Soluția propusă ar valorifica, teoretic, spațiul neutilizat de sub scaune.

Publicații din domeniul auto, precum CarNewsChina, notează că designul este mai avansat decât alte încercări similare. De exemplu, compania Polestone a prezentat anterior un concept de toaletă portabilă bazată pe pungi de unică folosință, fără integrare structurală în scaun.

Reacții: între ironie și curiozitate

Deși pe hârtie proiectul este unul tehnic și complex, reacțiile din mediul online au oscilat între amuzament și scepticism. Mulți internauți s-au întrebat dacă o astfel de soluție este într-adevăr practică sau doar un exercițiu de imagine tehnologică.

Chiar dacă sistemul ar putea rezolva problema opririlor în timpul călătoriilor lungi, experții spun că adevărata barieră ar putea fi una psihologică. Ideea de a folosi o toaletă în interiorul unei mașini rămâne, pentru mulți utilizatori, greu de acceptat.

Deocamdată, brevetul nu garantează și lansarea unui produs comercial. Surse din industrie susțin că, cel mai probabil, dacă tehnologia va fi implementată, aceasta va fi oferită ca opțiune premium sau personalizată.