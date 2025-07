Video Cea mai îngustă mașină din lume are doar 50 de centimetri lățime. Constructor: „Totul a început de la autodistrugerea noastră”

Cea mai subțire mașină din lume a fost proiectată de un mecanic din Italia, modelul având doar 50 cm lățime.

Cea mai îngustă mașină din lume a fost văzută în Italia după un proiect monumental al mecanicului Andrea Marazzi. Expertul italian în motoare a tăiat un Fiat Panda clasic pentru a-și crea propria versiune ultra-subțire, care are doar 50 de centimetri lățime.

Vehiculul păstrează multe caracteristici ale designului său original, cu o mare parte din interior păstrat la locul său, în ciuda lățimii de 50 cm. Vehiculul a fost creat manual de mecanicul în vârstă de 30 de ani, folosind materiale de la un Fiat Panda clasic din 1993. Mașina este dotată cu un singur far în față, cu două indicatoare mici, dar păstrează toate cele patru roți, scrie Express.

Progresul construcției Andreei a fost împărtășit pe platformele de socializare precum TikTok și Instagram, proiectul ajungând acum la final.

După ce a finalizat designul, Andrea a spus: „Totul a început de aici. De la autodistrugerea noastră, dar mai ales de la o idee nebunească. Imaginație, răbdare și zile întregi de muncă. Un an de tăieturi, suduri, greșeli și râsete. Un an în care am urmărit ceva ce nimeni nu a făcut vreodată: cel mai îngust Fiat Panda din lume. Astăzi nu mai este doar o viziune, ci ceva real. Este aprins, puternic... și se adresează milioanelor de oameni.”

Mașina este echipată cu un sistem ingenios de motor care nu necesită ca acesta să stea în interiorul capotei din față.

În schimb, transmisia merge de la o singură roată montată pe anvelopa stânga spate.

Frâna se află pe partea dreaptă spate, iar sistemele de control al direcției se află în partea din față a mașinii.

Andrea a adăugat: „Toată lumea crede că motorul se află sub capotă. Vă înșelați. Motorul spate, tracțiunea spate are o singură roată. Cealaltă roată acționează ca o frână. Motor complet electric de 24 V".