Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a ajuns la Kiev într-o vizită surpriză, pe fondul intensificării atacurilor rusești

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a ajuns miercuri, 3 iunie, la Kiev într-o vizită surpriză, pe fondul intensificării atacurilor aeriene rusești asupra Ucrainei și al apelurilor repetate ale președintelui Volodimir Zelenski pentru consolidarea apărării antiaeriene.

Potrivit Euronews, care citează Reuters, compania feroviară ucraineană Ukrzaliznytsia a anunțat sosirea lui Rutte la gara centrală din Kiev printr-o postare publicată ulterior și ștearsă de pe rețelele sociale.

„Suntem bucuroși să îl primim astăzi pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, la gara centrală din Kiev. Această vizită este extrem de importantă, la fel ca cele precedente, întrucât este un gest de solidaritate și de sprijin din partea Alianței Nord-Atlantice față de țara noastră”, a transmis compania ucraineană.

Vizita are loc la doar o zi după unul dintre cele mai grave valuri recente de atacuri lansate de Rusia asupra Ucrainei. Potrivit informațiilor prezentate de TVR, cel puțin 23 de persoane au murit, iar peste 130 au fost rănite marți în atacuri care au vizat Kievul, Dnipro, Harkov și alte regiuni ale țării.

Conform autorităților ucrainene, forțele ruse au lansat 33 de rachete balistice și opt rachete hipersonice, țintele principale fiind zone rezidențiale și blocuri de locuințe. Apărarea antiaeriană ucraineană a reușit să intercepteze 11 dintre rachetele balistice, însă niciuna dintre cele hipersonice.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că nivelul actual al sistemelor de apărare aeriană nu permite interceptarea unei părți importante a proiectilelor lansate de Rusia și a reiterat solicitarea adresată Statelor Unite privind furnizarea de rachete pentru sistemele Patriot.

Potrivit Euronews, vizita lui Mark Rutte are loc și în contextul în care Ucraina continuă să ceară sprijin suplimentar din partea aliaților NATO pentru protejarea orașelor sale de atacurile cu rachete balistice. Liderul NATO urmează să se întâlnească la Kiev cu președintele Volodimir Zelenski.

În paralel, Ucraina a continuat operațiunile pe teritoriul Rusiei. Potrivit aceleiași surse, drone ucrainene au lovit în cursul nopții obiective energetice și militare din Sankt Petersburg, în timp ce oficiali ruși și delegații străine se pregăteau pentru deschiderea Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg.

Vizita de miercuri este prima deplasare a lui Mark Rutte la Kiev după cea din 3 februarie 2026. Atunci, secretarul general al NATO s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski și cu alți lideri ucraineni, a susținut un discurs în Parlamentul Ucrainei și a reafirmat sprijinul Alianței pentru Kiev. Rutte a subliniat atunci că „Ucraina este și va rămâne esențială pentru securitatea noastră” și a insistat asupra necesității unor garanții de securitate solide pentru o eventuală pace cu Rusia. În timpul vizitei, șeful NATO a inspectat atunci și o centrală termică civilă lovită de rachete rusești și a evidențiat contribuția aliaților la apărarea antiaeriană a Ucrainei, inclusiv prin livrările de rachete Patriot, potrivit NATO.